CANAL+ podpoří francouzskou kinematografii částkou téměř miliardou eur

CANAL+ podpoří francouzskou kinematografii částkou téměř miliardou eurDNES! | redakce | tisk | názory
CANAL+, BLIC, první signatáři mezi členy BLOC (SRF, SPI, UPC, DIRE, SDI a Animfrance) a ARP podepsaly novou dohodu na podporu francouzské filmové tvorby.
Bezprecedentní dohoda s pětiletou platností zahrnuje globální závazek CANAL+ investovat během pěti let do francouzské a evropské kinematografie částku ve výši 980 milionů eur. Dohoda začne platit v roce 2028.
Vedle svého ekonomického významu znovu potvrzuje základní princip francouzské kulturní výjimky - film je kreativní umělecká forma, která vyžaduje specifický přístup k financování, podpoře a distribuci. Signatáři tak znovu potvrzují svoji ambici zachovat model, který zaručuje rozmanitost, pluralitu perspektiv a estetických přístupů, nové talenty a tvůrčí styly a vitalitu celého odvětví.
Kromě finančního závazku si strany přály do dohody zahrnout i strukturální záruky, jejichž cílem je zajistit vyvážený rozvoj filmové produkce.
CANAL+ proto zejména posiluje svoji podporu pro nové filmaře a nové styly filmové tvorby, debutové filmy a začínající talenty, diversitní filmy, animované filmy, takzvané "films du milieu" (filmy z prostředí, které jsou nezbytné pro obnovu francouzské kinematografie a její ekonomickou stabilitu.
Dohoda zahrnuje také několik kvalitativních závazků zaměřených na zlepšení viditelnosti filmů a podporu rozmanitosti ve filmové produkci.
Na pozadí hlubokých změn v distribuci filmů poskytuje tato dohoda autorům, režisérům, producentům, vydavatelům-distributorům a vysílacím společnostem trvalý rámec pro udržení filmového průmyslu a zajištění jeho dosažení u publika.
Strany proto oceňují ducha odpovědnosti a dialogu, který vedl jednání, a těší se na zahájení nového cyklu spolupráce na podporu filmové tvorby. Vyzývají k pokračování již probíhající práce se všemi zúčastněnými stranami, aby se zachovala ambiciózní mediální chronologie, která je nezbytná pro financování filmové tvorby a zachování kulturní výjimečnosti Francie.