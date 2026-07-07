Maďarská MTVA se mění. Zpravodajství zatím nevysílá

Maďarská MTVA se mění. Zpravodajství zatím nevysíláDNES! | redakce | tisk | názory
Maďarská veřejnoprávní televize MTVA nyní probíhá významnou transformací. Z původně provládního média se postupně hodlá stát respektovaným veřejnoprávním médiem, který bude přinášet objektivní zpravodajství a další pořady pro všechny televizní diváky.
Dnes 7.7.2026 v 19:56 hodin proto byl odstartován nový začátek MTVA. Ve vysílání prvního programu M1 se zatím zpravodajství neobjeví. Diváci zatím mohou sledovat filmy.
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Sedmdesát let po roce 1956 symbolicky začne vysílání M1 znovu v 19:56. Zatím žádné zpravodajské služby, jen filmy," uvedl maďarský premiér Péter Magyar (Tisza).
Před novým startem se ve vysílání M1 objevila statická obrazovka s oznámením pro diváky, ve kterém se televize omluvila za vysílání propagandy. MTVA původně vysílala zpravodajství nakloněné původní vládní straně Fidesz. Maďarští voliči v dubnových volbách rozdali „karty“ jinak a původní vládní strana je nyní opoziční. S novou vládní stranou Tisza, která má v tamním parlamentu většinu, se Maďarsko postupně mění a s ním i podoba MTVA.