Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Úterý, 7. července 2026, svátek má Bohuslava

Maďarská MTVA se mění. Zpravodajství zatím nevysílá

DNES! | redakce | tisk | názory

Maďarská veřejnoprávní televize MTVA nyní probíhá významnou transformací. Z původně provládního média se postupně hodlá stát respektovaným veřejnoprávním médiem, který bude přinášet objektivní zpravodajství a další pořady pro všechny televizní diváky.

Dnes 7.7.2026 v 19:56 hodin proto byl odstartován nový začátek MTVA. Ve vysílání prvního programu M1 se zatím zpravodajství neobjeví. Diváci zatím mohou sledovat filmy.

"Sedmdesát let po roce 1956 symbolicky začne vysílání M1 znovu v 19:56. Zatím žádné zpravodajské služby, jen filmy," uvedl maďarský premiér Péter Magyar (Tisza).

Před novým startem se ve vysílání M1 objevila statická obrazovka s oznámením pro diváky, ve kterém se televize omluvila za vysílání propagandy. MTVA původně vysílala zpravodajství nakloněné původní vládní straně Fidesz. Maďarští voliči v dubnových volbách rozdali „karty“ jinak a původní vládní strana je nyní opoziční. S novou vládní stranou Tisza, která má v tamním parlamentu většinu, se Maďarsko postupně mění a s ním i podoba MTVA.

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
MS ve fotbale 2026 bude na ČT a TV Nova
MS ve fotbale 2026 bude na ČT a TV Nova
Sweet.tv: Slevové kódy s bonusem i v červenci
Sweet.tv: Slevové kódy s bonusem i v červenci
Homatics Box 4K V2 + Homatics Box Lite 4K V2 - výborné multimediální přehrávače s Google TV
Homatics Box 4K V2 + Homatics Box Lite 4K V2 - výborné multimediální přehrávače s Google TV
Lepší.TV rozšiřuje nabídku erotických stanic
Lepší.TV rozšiřuje nabídku erotických stanic
STVR zůstává v pozemním vysílání. Minimálně do roku 2029
STVR zůstává v pozemním vysílání. Minimálně do roku 2029
Eurosport Wimbledon 4K opět v nabídce Antik TV
Eurosport Wimbledon 4K opět v nabídce Antik TV
MS ve fotbale 2026 nabídne M6 4K na Fransatu
MS ve fotbale 2026 nabídne M6 4K na Fransatu
Polské FTA stanice Antena, Home TV, Nuta Gold, Nuta TV z nového TP
Polské FTA stanice Antena, Home TV, Nuta Gold, Nuta TV z nového TP
Kazašská zpravodajská televize 24KZ TV vysílá do Evropy
Kazašská zpravodajská televize 24KZ TV vysílá do Evropy
26E: Nový televizní multiplex s HD programy
26E: Nový televizní multiplex s HD programy
Seriál Sľub TV Markíza míří do zahraničí. Bude se vysílat v Maďarsku
Seriál Sľub TV Markíza míří do zahraničí. Bude se vysílat v Maďarsku
Druhá řada Farmy Česko startuje 22. června
Druhá řada Farmy Česko startuje 22. června

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:15 Inspektorka Candice Renoirová IX
21:05 Četnické humoresky (26/39)
22:35 Komici na jedničku
kanál CT2 20:00 Robin Hood (9/10)
20:55 Robin Hood (10/10)
21:55 Podnikavá dívka
kanál NOVA 20:20 Případy mimořádné Marty (1)
21:30 Farma Česko II (9)
22:35 FBI VI (8)
kanál PRIMA 20:15 Večírek
22:00 Are You The One? Česko
23:00 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Případ pro zvláštní skupinu (3)
21:30 Labyrint 3 (4)
22:45 Maigret (13)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
20:50 Sejdeme se na Cibulce
21:45 Talkshow Tomáše Magnuska
kanál JEDNOTKA 20:30 Astrid a Raphaëlle II
21:20 Astrid a Raphaëlle II
22:20 Diplomatka (6/6)
kanál DVOJKA 20:10 Vodcovia ríše a oživené archívy (3/4)
21:00 Vodcovia ríše a oživené archívy (4/4)
21:55 Príbeh v dejinách (1/8)
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Kukučka (9)
21:30 Rodinné prípady
22:15 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Zastavte tu svatbu!
22:05 U nás doma (4)
23:25 Skutečné příběhy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook