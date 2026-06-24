Německé MTV, Comedy Central i Nick přešly do MPEG-4

Německé MTV, Comedy Central i Nick přešly do MPEG-4DNES! | redakce | tisk | názory
Německé volné mutace zábavních a dětských kanálů společnosti Paramount Global - jmenovitě MTV Germany, Nick Germany / Comedy Central +1 Germany a Comedy Central Germany prošly úpravou v distribučním řetězci.
Všechny uvedené stanice byly dnes překlopeny ze zastaralého video kodeku MPEG-2 do novějšího MPEG-4 (H.264). Zachováno bylo klasické SD rozlišení a volné ( FTA) vysílání.
Změna ve video kodeku souvisí s přechodem veřejnoprávních kanálů ARD a ZDF do SD do HD rozlišení. Diváci se staršími set top boxy museli vyměnit zastaralé přijímače za novější, které podporují minimálně MPEG-4 a HD rozlišení. Této situace využila společnost Paramount Global, která teď vysílá zmíněné své programy v MPEG-4.
Vedle vyjmenovaných stanic byla do MPEG-4 překlopena i SD verze stanice Nick Jr., která je zakódovaná a dostupná jen pro zákazníky placených televizních služeb.
Německé MTV, a Comedy Central jsou přes Astru šířeny také v HD rozlišení. Tato distribuce je ale zakódovaná a k dispozici jen zákazníkům placených služeb (HD+, CANAL+ Austria, Sky Deutschland).
technické parametry - Comedy Central Germany, MTV Germany, Nick / Comedy Central +1:
• Astra (19,2°E), freq. 11,973 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, FTA