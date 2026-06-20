Rai chystá nový dokumentární kanál

Rai chystá nový dokumentární kanálDNES! | redakce | tisk | názory
Na italském trhu se připravuje spuštění nového dokumentárního programu. Půjde o projekt veřejnoprávního vysílatele Rai, který tento plán schválil na svém posledním předprázdninovém zasedání.
Půjde o unikátní dokumentární kanál Rai. Jeho unikátnost bude spočívat v tom, že celý program bude složen především z původních pořadů Rai s minimem akvizic.
Ředitel Rai k chystanému programu uvedl, že kanál vzniká z potřeby více přiblížit publiku a to jak domácímu tak i zahraničnímu italské území, její přírodu, historii, gastronomii, tradice a také kvůli spoustě nevyužitého materiálu na které není místo v běžném vysílání Rai. Podle GŘ má Rai v archivu stovky hodin premiérového materiálu, který se nevešel do vysílání ať už z časových nebo jiných důvodů.
V tuto chvíli není známo, jak se bude nový program jmenovat a ani způsoby distribuce stanice (zda v DVB-T či na satelitu nebo půjde o kanál vysílaný online přes platformu Rai Play).
zdroj: davidemaggio.it