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EBU s právy na Evropské hry do roku 2031

DNES! | redakce | tisk | názory

Jeden rok před Istanbulem 2027 posílily Evropská vysílací unie (EBU) a European Olympic Committees (EOC) své partnerství. EBU získala vysílací práva na Evropské hry do roku 2031.

Čtvrtý ročník Evropských her se bude konat v Istanbulu v Turecku od 16. do 27. června 2027. Hry spojí nejlepší sportovce kontinentu ve 26 sportech a poskytnou prostor pro začínající sportovní talenty.

Istanbul 2027 nabídne více než 100 přímých kvalifikačních míst na olympijské hry a cenné body do žebříčku v široké škále sportů. Díky kvalifikačním příležitostem v rekordním počtu olympijských sporů stanoví příští ročník evropských her nový standard v olympijské kvalifikaci pro LA28.

Členové EBU, jakožto držitelé mediálních práv pro LA28 a Brisbane 2032, budou moci sledovat příběhy sportovců od kvalifikace až po samotní olympijské hry a poskytnou divákům jedinečný pohled na cestu do Los Angeles a Brisbane.

Očekává se, že členové EBU a partneři odvysílají rozsáhlé přenosy z Evropských her pro diváky v celé Evropě. Další obsah, včetně doplňkového zpravodajství najdou zájemci na Eurovision Sport, bezplatné streamovací platformě EBU.

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