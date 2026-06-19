ČT a ČRo organizují Valné shromáždění EBU

ČT a ČRo organizují Valné shromáždění EBUDNES! | redakce | tisk | názory
Česká republika se na konci června stane místem jednoho z nejvýznamnějších setkání veřejnoprávních médií. Ve dnech 25. a 26. června se v Praze uskuteční 96. Valné shromáždění Evropské vysílací unie (EBU), jehož organizátory jsou Česká televize a Český rozhlas. Do hlavního města dorazí na dvě stovky delegátů.
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To, že se letošní letní Valné shromáždění EBU koná právě v Praze, je pro Českou televizi a Český rozhlas významným potvrzením jejich role v Evropské vysílací unii. Zároveň je to příležitost vést v České republice debatu o budoucnosti médií veřejné služby a o jejich významu,“ uvedl generální ředitel České televize Hynek Chudárek.
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Jsem nesmírně rád za možnosti setkávat se s kolegy z jiných zemí a těším se na sdílení zkušeností nyní v roli hostitele, kterým se stáváme opět po 11 letech. Svědčí to o prestiži českých médií veřejné služby v mezinárodním kontextu. I díky mezinárodní spolupráci můžeme lépe chránit česká veřejnoprávní média, která jsou aktuálně pod výrazným politickým tlakem,“ říká generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
Nejvyšší představitele EBU - prezidentku Delphine Ernotte Cunci, viceprezidentku Cillu Benkö a generálního ředitele Noela Currana - přijme na Pražském hradě prezident Petr Pavel. Následující den prezident ČR přijde pozdravit i ostatní delegáty Valného shromáždění EBU.
Valné shromáždění je nejvyšším řídicím orgánem EBU. Rozhoduje o otázkách fungování organizace, její strategii, rozpočtu i finančních záležitostech. Letní zasedání se koná pokaždé v jiné členské zemi a je otevřeno členům i přidruženým organizacím EBU.
Pražské jednání nabídne prostor nejen pro oficiální rozhodování, ale také pro debatu o tom, jakou roli mají veřejnoprávní média v rychle se měnícím světě. Tématy budou mimo jiné technologický vývoj, digitální transformace, důvěryhodnost médií, proměny diváckého a posluchačského chování i širší výzvy, kterým mediální sektor čelí.
zdroj: ČT