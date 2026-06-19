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ČT a ČRo organizují Valné shromáždění EBU

DNES! | redakce | tisk | názory

Česká republika se na konci června stane místem jednoho z nejvýznamnějších setkání veřejnoprávních médií. Ve dnech 25. a 26. června se v Praze uskuteční 96. Valné shromáždění Evropské vysílací unie (EBU), jehož organizátory jsou Česká televize a Český rozhlas. Do hlavního města dorazí na dvě stovky delegátů.

To, že se letošní letní Valné shromáždění EBU koná právě v Praze, je pro Českou televizi a Český rozhlas významným potvrzením jejich role v Evropské vysílací unii. Zároveň je to příležitost vést v České republice debatu o budoucnosti médií veřejné služby a o jejich významu,“ uvedl generální ředitel České televize Hynek Chudárek.

Jsem nesmírně rád za možnosti setkávat se s kolegy z jiných zemí a těším se na sdílení zkušeností nyní v roli hostitele, kterým se stáváme opět po 11 letech. Svědčí to o prestiži českých médií veřejné služby v mezinárodním kontextu. I díky mezinárodní spolupráci můžeme lépe chránit česká veřejnoprávní média, která jsou aktuálně pod výrazným politickým tlakem,“ říká generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Nejvyšší představitele EBU - prezidentku Delphine Ernotte Cunci, viceprezidentku Cillu Benkö a generálního ředitele Noela Currana - přijme na Pražském hradě prezident Petr Pavel. Následující den prezident ČR přijde pozdravit i ostatní delegáty Valného shromáždění EBU.

Valné shromáždění je nejvyšším řídicím orgánem EBU. Rozhoduje o otázkách fungování organizace, její strategii, rozpočtu i finančních záležitostech. Letní zasedání se koná pokaždé v jiné členské zemi a je otevřeno členům i přidruženým organizacím EBU.

Pražské jednání nabídne prostor nejen pro oficiální rozhodování, ale také pro debatu o tom, jakou roli mají veřejnoprávní média v rychle se měnícím světě. Tématy budou mimo jiné technologický vývoj, digitální transformace, důvěryhodnost médií, proměny diváckého a posluchačského chování i širší výzvy, kterým mediální sektor čelí.

zdroj: ČT

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22:00 Hercule Poirot
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21:50 Jaguár
23:30 Pán velkoměsta
kanál NOVA 20:20 Slunce, seno, jahody
21:45 Terminátor: Temný osud
00:15 Kriminálka Miami V (14)
kanál PRIMA 20:15 Máme rádi Česko
22:00 Máme rádi Česko
23:50 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Strážní andělé
22:35 Zásah z pekla
00:30 Maigret (1)
kanál BARRANDOV 20:05 Vítejte ve světě Andrého Rieu II (2, 3)
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kanál JEDNOTKA 20:30 Čo ja viem
22:00 Cestou necestou
22:35 Letisko
kanál DVOJKA 19:55 Família
20:25 Následník (7/8)
21:20 Letný koncert zo Schönbrunnu
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Kukučka (2)
21:35 Kredenc
23:10 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Babičky dobíjejte přesně
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