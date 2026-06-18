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Tendr na volné FM kmitočty v Česku

DNES! | redakce | tisk | názory

V Česku by se mohly obsadit další volné kmitočty v pásmu VKV/FM. Český regulátor médií Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) na svém osmém zasedání konaného 16. června vypsal rovnou tři licenční řízení, včetně nejlukrativnější frekvence z těchto tendrů a to Praha - Petřín.

První licenční řízení vypsala RRTV k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů 97,5 MHz (Sušice, 0,1 kW), 89,9 MHz (Jeseník - město 4; 0,1 kW), 90,3 (Moravská Třebová - Dubina, 0,1 kW) a 96,4 MHz (Velká Bíteš - Čikov, 0,1 kW). Lhůta pro doručení žádostí vyprší 16. července 2026.

Druhý vypsaný tendr se týká následujících vysílačů 97,2 MHz (Kuřim, 0,2 kW), 96,9 MHz (Moravská Třebová - Dubina, 0,1 kW), 101,5 MHz (Zbýšov, 0,1 kW). Lhůta pro doručení žádosti o uvedenou kmitočtovou sadu mají zájemci posílat do stejného data - tedy 16. července 2026.

No a poslední tendr se týká, jak již bylo zmíněno, nejlukrativnějšího kmitočtu a to vysílání na území hlavního města. RRTV vypsala licenční řízení pro frekvenci 99,3 MHz (vysílač Praha - Petřín, 1 kW). I v tomto případě mají zájemci o kmitočet poslat žádost RRTV do 16.7.2026.

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