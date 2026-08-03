Prima sport - co nabídne v prvním vysílacím týdnu

Prima sport - co nabídne v prvním vysílacím týdnuDNES! | Tisk | komentáře
Již brzy začne na českém trhu působit nový sportovní kanál s názvem Prima sport. Za projektem stojí společnost FTV Prima, provozovatel skupiny stanic Prima. První přenos nabídne již 4. srpna. Samotné vysílání startuje o dva týdny později.
Prima sport poprvé zamíří do českých domácností již v úterý 4. srpna 2026, kdy odvysílá přenos ze třetího předkola Ligy mistrů UEFA a konkrétně zápas AC Sparta Praha - Olympique Lyonnais, včetně předzápasového studia.
▲ Obr č. 1 - Logo Prima sport (foto: FTV Prima)
Odveta třetího kola LM je naplánována na 11. srpna a utkání Olympique Lyonnais - AC Sparta Praha opět zprostředkuje Prima sport.
Mezitím zřejmě poběží upoutávky na další chystané přenosy a sportovní obsah.
Samotné vysílání Prima sport startuje v pondělí 17. srpna 2026 v 6 hodin ráno relací "Česko živě". Běhen prvního týdne provozu stanice se diváci mohou těšit na přenosy z druhé nejvyšší české fotbalové soutěže Chance Národní Liga, elitní světový turnaj v plážovém volejbalu, utkání polské fotbalové Ekstraklasy, dokumenty a sportovní zpravodajství. Programové schema bude postupně doplňováno o přímé přenosy a záznamy sportovních událostí podle dostupnosti vysílacích práv.
Prima sport bude k naladění v DVB-T2 (multiplex 24), na satelitu (Astra 3C, Skylink) a také u vybraných IPTV a OTT operátorů.
Pondělí, 17.08.2026.
06.00 Česko živě
07.00 Move it!
07.10 Move it!
07.20 Loop sport
07.55 Loop sport
09.00 Sportovní zprávy
09.20 Loop sport
09.55 Chance Národní Liga
FC Silon Táborsko - Slezský FC Opava Utkání Chance Národní Ligy. Sledujte souboj o důležité body v druhé nejvyšší české fotbalové soutěži
11.35 Loop sport
12.40 Sportovní zprávy
13.00 Česko živě
14.15 Loop sport
15.20 Hamburg Beach Pro Tour 2026
Elitní světový turnaj v plážovém volejbalu z německého Hamburku
16.25 Hamburg Beach Pro Tour 2026
Elitní světový turnaj v plážovém volejbalu z německého Hamburku
17.30 Loop sport
18.05 Sportovní zprávy
18.30 Studio FOTBAL
Studio polské Ekstraklasy přinese důležité informace před úvodním výkopem. Aktuální novinky z obou táborů, potvrzené sestavy, analýzy, statistiky i očekávání expertů
18.55 Ekstraklasa
Utkání polské Ekstraklasy. To nejlepší z polského klubového fotbalu v soubojích nejlepších týmů nejvyšší domácí soutěže
19.45 Studio FOTBAL
Poločasové studio polské Ekstraklasy nabídne ohlédnutí za prvním poločasem. Nejdůležitější momenty, rozbor klíčových situací, statistiky a výhled do druhého poločasu
19.55 Ekstraklasa
Utkání polské Ekstraklasy. To nejlepší z polského klubového fotbalu v soubojích nejlepších týmů nejvyšší domácí soutěže
20.45 Studio FOTBAL
Pozápasové studio polskéEkstraklasy přinese kompletní zhodnocení utkání. Sestřih nejdůležitějších momentů, analýzy, statistiky, ohlasy aktérů a pohled expertů
21.10 Loop sport
21.40 Loop sport
22.40 Loop sport
23.45 Svět sportu: Rok za rokem
Výprava do historie sportu za předchozích 52 let. Každý díl představuje největší sportovní události daného roku... Americko-britský dokumentární seriál (2020)
Úterý, 18.08.2026.
06.00 Česko živě
07.00 Move it!
07.10 Move it!
07.20 Loop sport
07.55 Loop sport
09.00 Sportovní zprávy
09.20 Loop sport
09.55 Ekstraklasa
Utkání polské Ekstraklasy. To nejlepší z polského klubového fotbalu v soubojích nejlepších týmů nejvyšší domácí soutěže
11.35 Loop sport
12.40 Sportovní zprávy
13.00 Česko živě
13.50 Loop sport
14.55 Royal Golf and Polo Cup
Přímý přenos prestižního turnaje spojujícího svět golfu, póla a společenských osobností
18.45 Loop sport
19.20 Sportovní zprávy
19.40 Liga mistrů: III. předkolo
Olympique Lyonnais - AC Sparta Praha 3. předkolo Ligy mistrů UEFA
21.25 Hamburg Beach Pro Tour 2026
Elitní světový turnaj v plážovém volejbalu z německého Hamburku
22.30 Hamburg Beach Pro Tour 2026
Elitní světový turnaj v plážovém volejbalu z německého Hamburku
23.30 Svět sportu: Rok za rokem
Výprava do historie sportu za předchozích 52 let. Každý díl představuje největší sportovní události daného roku... Americko-britský dokumentární seriál (2020)
Středa, 19.08.2026.
06.00 Česko živě
07.00 Move it!
07.10 Move it!
07.20 Loop sport
07.55 Loop sport
09.00 Sportovní zprávy
09.20 Ticho po potlesku
09.50 Liga mistrů: III. předkolo
Olympique Lyonnais - AC Sparta Praha 3. předkolo Ligy mistrů UEFA
11.30 Loop sport
12.35 Sportovní zprávy
12.55 Česko živě
13.55 Loop sport
15.00 Rio Beach Pro Tour 2026
To nejlepší ze světové série v plážovém volejbalu z brazilského Ria
16.00 Rio Beach Pro Tour 2026
To nejlepší ze světové série v plážovém volejbalu z brazilského Ria
17.25 Ticho po potlesku
17.55 Sportovní zprávy
18.20 Rio Beach Pro Tour 2026
19.20 Rio Beach Pro Tour 2026
20.25 Loop sport
21.30 Rio Beach Pro Tour 2026
To nejlepší ze světové série v plážovém volejbalu z brazilského Ria
22.35 Rio Beach Pro Tour 2026
To nejlepší ze světové série v plážovém volejbalu z brazilského Ria
23.35 Svět sportu: Rok za rokem
Výprava do historie sportu za předchozích 52 let. Každý díl představuje největší sportovní události daného roku... Americko-britský dokumentární seriál (2020)
Čtvrtek, 20.08.2026.
06.00 Česko živě
07.00 Move it!
07.10 Move it!
07.20 Loop sport
07.55 Loop sport
09.00 Sportovní zprávy
09.20 Smysluplně
09.50 Royal Golf and Polo Cup
Přímý přenos prestižního turnaje spojujícího svět golfu, póla a společenských osobností
13.40 Loop sport
14.15 Sportovní zprávy
14.35 Česko živě
14.55 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
15.50 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
16.55 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
18.00 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
19.05 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
20.10 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
21.15 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
22.20 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
23.20 Loop sport
23.50 Svět sportu: Rok za rokem
Výprava do historie sportu za předchozích 52 let. Každý díl představuje největší sportovní události daného roku... Americko-britský dokumentární seriál (2020)
Pátek, 21.08.2026.
00.20 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
01.25 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
02.30 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
03.30 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
04.35 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
06.00 Česko živě
06.55 Move it!
07.05 Move it!
07.20 Loop sport
07.55 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
09.00 Sportovní zprávy
09.20 Česko živě
09.40 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
10.45 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
11.50 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
12.50 Sportovní zprávy
13.15 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
14.15 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
15.20 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
16.25 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
17.30 Studio FOTBAL
Studio Chance Národní Ligy přinese důležité informace před úvodním výkopem. Aktuální novinky z obou táborů, potvrzené sestavy, analýzy, statistiky i očekávání expertů
17.55 Chance Národní Liga 5. kolo
FK Viagem Ústí nad Labem - FK Dukla Praha Utkání Chance Národní Ligy. Sledujte souboj o důležité body v druhé nejvyšší české fotbalové soutěži
18.45 Studio FOTBAL
Poločasové studio Chance Národní Ligy nabídne ohlédnutí za prvním poločasem. Nejdůležitější momenty, rozbor klíčových situací, statistiky a výhled do druhého poločasu
18.55 Chance Národní Liga 5. kolo
FK Viagem Ústí nad Labem - FK Dukla Praha Utkání Chance Národní Ligy. Sledujte souboj o důležité body v druhé nejvyšší české fotbalové soutěži
19.45 Studio FOTBAL
Pozápasové studio Chance Národní Ligy přinese kompletní zhodnocení utkání. Sestřih nejdůležitějších momentů, analýzy, statistiky, ohlasy aktérů a pohled expertů
20.10 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
21.15 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
22.20 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
23.25 Loop sport
Sobota, 22.08.2026.
00.25 Svět sportu: Rok za rokem
Výprava do historie sportu za předchozích 52 let. Každý díl představuje největší sportovní události daného roku... Americko-britský dokumentární seriál (2020)
00.55 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
02.00 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
03.00 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
04.05 Chance Národní Liga 5. kolo
FK Viagem Ústí nad Labem - FK Dukla Praha Utkání Chance Národní Ligy. Sledujte souboj o důležité body v druhé nejvyšší české fotbalové soutěži
06.00 Česko živě
07.00 Move it!
07.10 Move it!
07.25 Loop sport
08.00 Sportovní zprávy
08.20 Chance Národní Liga 5. kolo
FK Viagem Ústí nad Labem - FK Dukla Praha Utkání Chance Národní Ligy. Sledujte souboj o důležité body v druhé nejvyšší české fotbalové soutěži
10.05 Česko živě
10.30 Studio TENIS
10.55 Sekyra Group PRAGUE OPEN 2026 by Advantage Cars (1)
Mezinárodní kombinovaný turnaj mužského ATP Challenger Tour 75 a ženského ITF Women’s World Tennis Tour W50
12.40 Studio TENIS
13.10 Sekyra Group PRAGUE OPEN 2026 by Advantage Cars (2)
Mezinárodní kombinovaný turnaj mužského ATP Challenger Tour 75 a ženského ITF Women’s World Tennis Tour W50
15.25 Studio TENIS
15.50 Loop sport
16.55 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
18.00 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
19.05 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
20.10 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
21.15 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
22.15 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
23.20 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
Neděle, 23.08.2026.
00.25 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
01.30 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
02.35 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
03.40 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
04.40 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
06.00 Česko živě
07.00 Move it!
07.10 Move it!
07.25 Loop sport
08.00 Sportovní zprávy
08.20 Smysluplně
08.45 Loop sport
09.50 Sekyra Group PRAGUE OPEN 2026 by Advantage Cars (1)
Mezinárodní kombinovaný turnaj mužského ATP Challenger Tour 75 a ženského ITF Women’s World Tennis Tour W50
11.30 Loop sport
12.05 Sportovní zprávy
12.30 Sekyra Group PRAGUE OPEN 2026 by Advantage Cars (2)
Mezinárodní kombinovaný turnaj mužského ATP Challenger Tour 75 a ženského ITF Women’s World Tennis Tour W50
14.30 Česko živě
15.35 Studio BEACHVOLEJBAL
15.55 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
17.00 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
18.05 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
19.10 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
20.15 Ostatní default slot
20.45 Studio BEACHVOLEJBAL
21.05 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
22.10 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
23.15 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
Pondělí, 24.08.2026.
00.20 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
01.25 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
02.30 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
03.30 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
04.35 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
redakce
Prima sport poprvé zamíří do českých domácností již v úterý 4. srpna 2026, kdy odvysílá přenos ze třetího předkola Ligy mistrů UEFA a konkrétně zápas AC Sparta Praha - Olympique Lyonnais, včetně předzápasového studia.
▲ Obr č. 1 - Logo Prima sport (foto: FTV Prima)
Odveta třetího kola LM je naplánována na 11. srpna a utkání Olympique Lyonnais - AC Sparta Praha opět zprostředkuje Prima sport.
Mezitím zřejmě poběží upoutávky na další chystané přenosy a sportovní obsah.
Samotné vysílání Prima sport startuje v pondělí 17. srpna 2026 v 6 hodin ráno relací "Česko živě". Běhen prvního týdne provozu stanice se diváci mohou těšit na přenosy z druhé nejvyšší české fotbalové soutěže Chance Národní Liga, elitní světový turnaj v plážovém volejbalu, utkání polské fotbalové Ekstraklasy, dokumenty a sportovní zpravodajství. Programové schema bude postupně doplňováno o přímé přenosy a záznamy sportovních událostí podle dostupnosti vysílacích práv.
Prima sport bude k naladění v DVB-T2 (multiplex 24), na satelitu (Astra 3C, Skylink) a také u vybraných IPTV a OTT operátorů.
Programové schema Prima sport na 34. týden 2026
Pondělí, 17.08.2026.
06.00 Česko živě
07.00 Move it!
07.10 Move it!
07.20 Loop sport
07.55 Loop sport
09.00 Sportovní zprávy
09.20 Loop sport
09.55 Chance Národní Liga
FC Silon Táborsko - Slezský FC Opava Utkání Chance Národní Ligy. Sledujte souboj o důležité body v druhé nejvyšší české fotbalové soutěži
11.35 Loop sport
12.40 Sportovní zprávy
13.00 Česko živě
14.15 Loop sport
15.20 Hamburg Beach Pro Tour 2026
Elitní světový turnaj v plážovém volejbalu z německého Hamburku
16.25 Hamburg Beach Pro Tour 2026
Elitní světový turnaj v plážovém volejbalu z německého Hamburku
17.30 Loop sport
18.05 Sportovní zprávy
18.30 Studio FOTBAL
Studio polské Ekstraklasy přinese důležité informace před úvodním výkopem. Aktuální novinky z obou táborů, potvrzené sestavy, analýzy, statistiky i očekávání expertů
18.55 Ekstraklasa
Utkání polské Ekstraklasy. To nejlepší z polského klubového fotbalu v soubojích nejlepších týmů nejvyšší domácí soutěže
19.45 Studio FOTBAL
Poločasové studio polské Ekstraklasy nabídne ohlédnutí za prvním poločasem. Nejdůležitější momenty, rozbor klíčových situací, statistiky a výhled do druhého poločasu
19.55 Ekstraklasa
Utkání polské Ekstraklasy. To nejlepší z polského klubového fotbalu v soubojích nejlepších týmů nejvyšší domácí soutěže
20.45 Studio FOTBAL
Pozápasové studio polskéEkstraklasy přinese kompletní zhodnocení utkání. Sestřih nejdůležitějších momentů, analýzy, statistiky, ohlasy aktérů a pohled expertů
21.10 Loop sport
21.40 Loop sport
22.40 Loop sport
23.45 Svět sportu: Rok za rokem
Výprava do historie sportu za předchozích 52 let. Každý díl představuje největší sportovní události daného roku... Americko-britský dokumentární seriál (2020)
Úterý, 18.08.2026.
06.00 Česko živě
07.00 Move it!
07.10 Move it!
07.20 Loop sport
07.55 Loop sport
09.00 Sportovní zprávy
09.20 Loop sport
09.55 Ekstraklasa
Utkání polské Ekstraklasy. To nejlepší z polského klubového fotbalu v soubojích nejlepších týmů nejvyšší domácí soutěže
11.35 Loop sport
12.40 Sportovní zprávy
13.00 Česko živě
13.50 Loop sport
14.55 Royal Golf and Polo Cup
Přímý přenos prestižního turnaje spojujícího svět golfu, póla a společenských osobností
18.45 Loop sport
19.20 Sportovní zprávy
19.40 Liga mistrů: III. předkolo
Olympique Lyonnais - AC Sparta Praha 3. předkolo Ligy mistrů UEFA
21.25 Hamburg Beach Pro Tour 2026
Elitní světový turnaj v plážovém volejbalu z německého Hamburku
22.30 Hamburg Beach Pro Tour 2026
Elitní světový turnaj v plážovém volejbalu z německého Hamburku
23.30 Svět sportu: Rok za rokem
Výprava do historie sportu za předchozích 52 let. Každý díl představuje největší sportovní události daného roku... Americko-britský dokumentární seriál (2020)
Středa, 19.08.2026.
06.00 Česko živě
07.00 Move it!
07.10 Move it!
07.20 Loop sport
07.55 Loop sport
09.00 Sportovní zprávy
09.20 Ticho po potlesku
09.50 Liga mistrů: III. předkolo
Olympique Lyonnais - AC Sparta Praha 3. předkolo Ligy mistrů UEFA
11.30 Loop sport
12.35 Sportovní zprávy
12.55 Česko živě
13.55 Loop sport
15.00 Rio Beach Pro Tour 2026
To nejlepší ze světové série v plážovém volejbalu z brazilského Ria
16.00 Rio Beach Pro Tour 2026
To nejlepší ze světové série v plážovém volejbalu z brazilského Ria
17.25 Ticho po potlesku
17.55 Sportovní zprávy
18.20 Rio Beach Pro Tour 2026
19.20 Rio Beach Pro Tour 2026
20.25 Loop sport
21.30 Rio Beach Pro Tour 2026
To nejlepší ze světové série v plážovém volejbalu z brazilského Ria
22.35 Rio Beach Pro Tour 2026
To nejlepší ze světové série v plážovém volejbalu z brazilského Ria
23.35 Svět sportu: Rok za rokem
Výprava do historie sportu za předchozích 52 let. Každý díl představuje největší sportovní události daného roku... Americko-britský dokumentární seriál (2020)
Čtvrtek, 20.08.2026.
06.00 Česko živě
07.00 Move it!
07.10 Move it!
07.20 Loop sport
07.55 Loop sport
09.00 Sportovní zprávy
09.20 Smysluplně
09.50 Royal Golf and Polo Cup
Přímý přenos prestižního turnaje spojujícího svět golfu, póla a společenských osobností
13.40 Loop sport
14.15 Sportovní zprávy
14.35 Česko živě
14.55 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
15.50 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
16.55 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
18.00 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
19.05 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
20.10 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
21.15 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
22.20 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
23.20 Loop sport
23.50 Svět sportu: Rok za rokem
Výprava do historie sportu za předchozích 52 let. Každý díl představuje největší sportovní události daného roku... Americko-britský dokumentární seriál (2020)
Pátek, 21.08.2026.
00.20 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
01.25 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
02.30 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
03.30 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
04.35 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
06.00 Česko živě
06.55 Move it!
07.05 Move it!
07.20 Loop sport
07.55 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
09.00 Sportovní zprávy
09.20 Česko živě
09.40 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
10.45 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
11.50 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
12.50 Sportovní zprávy
13.15 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
14.15 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
15.20 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
16.25 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
17.30 Studio FOTBAL
Studio Chance Národní Ligy přinese důležité informace před úvodním výkopem. Aktuální novinky z obou táborů, potvrzené sestavy, analýzy, statistiky i očekávání expertů
17.55 Chance Národní Liga 5. kolo
FK Viagem Ústí nad Labem - FK Dukla Praha Utkání Chance Národní Ligy. Sledujte souboj o důležité body v druhé nejvyšší české fotbalové soutěži
18.45 Studio FOTBAL
Poločasové studio Chance Národní Ligy nabídne ohlédnutí za prvním poločasem. Nejdůležitější momenty, rozbor klíčových situací, statistiky a výhled do druhého poločasu
18.55 Chance Národní Liga 5. kolo
FK Viagem Ústí nad Labem - FK Dukla Praha Utkání Chance Národní Ligy. Sledujte souboj o důležité body v druhé nejvyšší české fotbalové soutěži
19.45 Studio FOTBAL
Pozápasové studio Chance Národní Ligy přinese kompletní zhodnocení utkání. Sestřih nejdůležitějších momentů, analýzy, statistiky, ohlasy aktérů a pohled expertů
20.10 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
21.15 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
22.20 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
23.25 Loop sport
Sobota, 22.08.2026.
00.25 Svět sportu: Rok za rokem
Výprava do historie sportu za předchozích 52 let. Každý díl představuje největší sportovní události daného roku... Americko-britský dokumentární seriál (2020)
00.55 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
02.00 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
03.00 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
04.05 Chance Národní Liga 5. kolo
FK Viagem Ústí nad Labem - FK Dukla Praha Utkání Chance Národní Ligy. Sledujte souboj o důležité body v druhé nejvyšší české fotbalové soutěži
06.00 Česko živě
07.00 Move it!
07.10 Move it!
07.25 Loop sport
08.00 Sportovní zprávy
08.20 Chance Národní Liga 5. kolo
FK Viagem Ústí nad Labem - FK Dukla Praha Utkání Chance Národní Ligy. Sledujte souboj o důležité body v druhé nejvyšší české fotbalové soutěži
10.05 Česko živě
10.30 Studio TENIS
10.55 Sekyra Group PRAGUE OPEN 2026 by Advantage Cars (1)
Mezinárodní kombinovaný turnaj mužského ATP Challenger Tour 75 a ženského ITF Women’s World Tennis Tour W50
12.40 Studio TENIS
13.10 Sekyra Group PRAGUE OPEN 2026 by Advantage Cars (2)
Mezinárodní kombinovaný turnaj mužského ATP Challenger Tour 75 a ženského ITF Women’s World Tennis Tour W50
15.25 Studio TENIS
15.50 Loop sport
16.55 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
18.00 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
19.05 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
20.10 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
21.15 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
22.15 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
23.20 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
Neděle, 23.08.2026.
00.25 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
01.30 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
02.35 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
03.40 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
04.40 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
06.00 Česko živě
07.00 Move it!
07.10 Move it!
07.25 Loop sport
08.00 Sportovní zprávy
08.20 Smysluplně
08.45 Loop sport
09.50 Sekyra Group PRAGUE OPEN 2026 by Advantage Cars (1)
Mezinárodní kombinovaný turnaj mužského ATP Challenger Tour 75 a ženského ITF Women’s World Tennis Tour W50
11.30 Loop sport
12.05 Sportovní zprávy
12.30 Sekyra Group PRAGUE OPEN 2026 by Advantage Cars (2)
Mezinárodní kombinovaný turnaj mužského ATP Challenger Tour 75 a ženského ITF Women’s World Tennis Tour W50
14.30 Česko živě
15.35 Studio BEACHVOLEJBAL
15.55 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
17.00 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
18.05 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
19.10 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
20.15 Ostatní default slot
20.45 Studio BEACHVOLEJBAL
21.05 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
22.10 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
23.15 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
Pondělí, 24.08.2026.
00.20 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
01.25 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
02.30 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
03.30 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
04.35 BEACH PRO ELITE 16: Montreal
Prestižní turnaj světové série v plážovém volejbalu s účastí elitních světových dvojic
redakce