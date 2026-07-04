Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Sobota, 4. července 2026, svátek má Prokop

Lepší.TV rozšiřuje nabídku erotických stanic

DNES! | Tisk | komentáře

Více programů najdou v balíčcích operátora OTT platformy Lepší.TV (Česko), respektive Lepšia.TV (Slovensko). Provozovatel služby tentokrát potěší všechny příznivce erotického obsahu. Do nabídky přidává pět nových stanic.

Ještě pestřejší je nyní nabídka provozovatele televizní služby Lepší.TV / Lepšia.TV. Nově zákazníkům nabízí 5 nových kanálů pro dospělé, čímž se jejich počet rozšířil na tucet.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Diváci sledují nabídku Lepší.TV. Ilustrační foto (foto: Lepší.TV)

Programové novinky Lepší.TV a Lepšia.TV

Lepší.TV / Lepšia.TV nově nabízí stanice Brazzers TV Europe, Reality Kings TV, Desire, BangU a Men.TV.

Brazzers TV Europe nabízí divákům prémiovou zábavu - odvážný erotický obsah s výrazným stylem. Vysílání se zaměřuje na smyslné scény, fantazii a přímočarou erotickou atmosféru. Stanice byla zařazena do nejvyššího balíčku TOP.

Reality Kings TV přináší sebevědomou zábavu pro dospělé diváky s otevřeným obsahem a moderním pojetím. V programu najdou diváci odvážné scény i výraznou atmosféru. Stanice je součástí nejvyššího balíčku TOP a také v balíčku KLASIK.

BangU vysílá studentsky laděnou zábavu s uvolněnou atmosférou. Program se zaměřuje na fantazii, přitažlivost a amatérsky působící scény. Program je ve stejných balíčcích jako Reality Kings TV.

Desire je smyslně laděný program, který sází na jemnější a vkusně podanou erotiku. Zaměřuje se hlavně na ženské publikum a nabízí obsah s důrazem na atmosféru, intimitu a fantazii. Stanici najdou zájemci ve stejných tarifem jako Reality Kings TV.

Men.TV se zaměřuje na gay erotiku, mužskou přitažlivost a intimní atmosféru. Program nabízí odvážnější erotickou zábavu s jasně čitelným zaměřením. Stanice je součástí nejvyššího balíčku TOP.



Všech 5 přidaných programů nabízí Lepší.TV / Lepšia.TV ve vysokém rozlišení (HDTV) a jsou určeny výhradně pro dospělé (pro starší 18 let).

Deset dní za deset (korun)

Vedle přidání nových stanic do Lepší.TV / Lepšia.TV se od července změnily podmínky pro otestování této služby, respektive cena. Nově je možné programovou nabídku Lepší.TV otestovat (ochutnat) za 10 korun (do konce června to bylo za symbolickou jednu korunu) na deset dní, pak budou diváci platit měsíčně podle tarifu, které si při ochutnávce zvolí - tedy 149 Kč (MINI), 259 kč (KLASIK), respektive 309 Kč (TOP).

Na Slovensku je testovací přístup na deset dní zpoplatněn jedním eurem (cena i podmínky se zde nezměnily). Po tomto období klienti platí měsíčně částku podle zvoleného balíčku - tedy 5,99 eur (MINI), 9,99 eur (KLASIK), respektive 12,99 eur (TOP).

Lepší.TV aktuálně nabízí 100, 163, respektive 178 programů podle zvoleného balíčku. Slovenská Lepšia.TV poskytuje 73, 142, respektive 158 stanic. Jejich počet se může měnit v závislosti na změnách na televizním trhu.

redakce

komentáře čtenářů




Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
MS ve fotbale 2026 bude na ČT a TV Nova
MS ve fotbale 2026 bude na ČT a TV Nova
V Česku prodáno 1,617 milionu DAB přijímačů, rozšiřuje se pokrytí
V Česku prodáno 1,617 milionu DAB přijímačů, rozšiřuje se pokrytí
STVR zůstává v pozemním vysílání. Minimálně do roku 2029
STVR zůstává v pozemním vysílání. Minimálně do roku 2029
Sweet.tv: Slevové kódy s bonusem i v červenci
Sweet.tv: Slevové kódy s bonusem i v červenci
Eurosport Wimbledon 4K opět v nabídce Antik TV
Eurosport Wimbledon 4K opět v nabídce Antik TV
FILMBOX+ ONE odstartuje fotbalovou sezónu s komedií Vyšehrad: Fylm
FILMBOX+ ONE odstartuje fotbalovou sezónu s komedií Vyšehrad: Fylm
RTI cz a TELEKO s novým DAB vysílačem Boskovice
RTI cz a TELEKO s novým DAB vysílačem Boskovice
MS ve fotbale 2026 nabídne M6 4K na Fransatu
MS ve fotbale 2026 nabídne M6 4K na Fransatu
Kazašská zpravodajská televize 24KZ TV vysílá do Evropy
Kazašská zpravodajská televize 24KZ TV vysílá do Evropy
Polské FTA stanice Antena, Home TV, Nuta Gold, Nuta TV z nového TP
Polské FTA stanice Antena, Home TV, Nuta Gold, Nuta TV z nového TP
Seriál Sľub TV Markíza míří do zahraničí. Bude se vysílat v Maďarsku
Seriál Sľub TV Markíza míří do zahraničí. Bude se vysílat v Maďarsku
Druhá řada Farmy Česko startuje 22. června
Druhá řada Farmy Česko startuje 22. června

Reklama

Top články

Top známky

TV program

kanál CT1 20:15 Zázraky přírody
21:25 Všechnopárty
22:20 Tentokrát se budu smát já
kanál CT2 20:00 Večer lidí dobré vůle - Velehrad 2026
21:15 La Fayette
23:30 Láska a sex v Dubaji
kanál NOVA 20:20 Šifra mistra Leonarda
23:25 Rampage: Ničitelé
01:40 Policejní akademie
kanál PRIMA 20:15 Zákony vlka 2 (1)
21:30 Mordparta II (1)
22:45 Zabiják Joe
kanál SEZNAM 20:10 Labyrint 3 (4)
21:30 Lelíček ve službách Sherlocka Holmese
23:25 Místo činu: Schimanski (8)
kanál BARRANDOV 20:05 Sejdeme se na Cibulce
21:05 Sejdeme se na Cibulce
22:00 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Poklad na Striebornom jazere
22:20 Referendum 2026
00:05 Edith Piaf
kanál DVOJKA 20:10 FF Východná 2026 - ODKAZY
21:30 Kafedrála
22:00 Príbeh služobníčky V (1/10)
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Susedia
21:15 Susedia
21:50 Susedia
kanál JOJ-FAMILY 20:20 V sedmém nebi
22:25 Miluji Slovensko
00:10 Soudní síň - Nové případy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook