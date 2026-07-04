Lepší.TV rozšiřuje nabídku erotických stanic

Lepší.TV rozšiřuje nabídku erotických stanicDNES! | Tisk | komentáře
Více programů najdou v balíčcích operátora OTT platformy Lepší.TV (Česko), respektive Lepšia.TV (Slovensko). Provozovatel služby tentokrát potěší všechny příznivce erotického obsahu. Do nabídky přidává pět nových stanic.
Ještě pestřejší je nyní nabídka provozovatele televizní služby Lepší.TV / Lepšia.TV. Nově zákazníkům nabízí 5 nových kanálů pro dospělé, čímž se jejich počet rozšířil na tucet.
▲ Obr č. 1 - Diváci sledují nabídku Lepší.TV. Ilustrační foto (foto: Lepší.TV)
Brazzers TV Europe nabízí divákům prémiovou zábavu - odvážný erotický obsah s výrazným stylem. Vysílání se zaměřuje na smyslné scény, fantazii a přímočarou erotickou atmosféru. Stanice byla zařazena do nejvyššího balíčku TOP.
Reality Kings TV přináší sebevědomou zábavu pro dospělé diváky s otevřeným obsahem a moderním pojetím. V programu najdou diváci odvážné scény i výraznou atmosféru. Stanice je součástí nejvyššího balíčku TOP a také v balíčku KLASIK.
BangU vysílá studentsky laděnou zábavu s uvolněnou atmosférou. Program se zaměřuje na fantazii, přitažlivost a amatérsky působící scény. Program je ve stejných balíčcích jako Reality Kings TV.
Desire je smyslně laděný program, který sází na jemnější a vkusně podanou erotiku. Zaměřuje se hlavně na ženské publikum a nabízí obsah s důrazem na atmosféru, intimitu a fantazii. Stanici najdou zájemci ve stejných tarifem jako Reality Kings TV.
Men.TV se zaměřuje na gay erotiku, mužskou přitažlivost a intimní atmosféru. Program nabízí odvážnější erotickou zábavu s jasně čitelným zaměřením. Stanice je součástí nejvyššího balíčku TOP.
Všech 5 přidaných programů nabízí Lepší.TV / Lepšia.TV ve vysokém rozlišení (HDTV) a jsou určeny výhradně pro dospělé (pro starší 18 let).
Na Slovensku je testovací přístup na deset dní zpoplatněn jedním eurem (cena i podmínky se zde nezměnily). Po tomto období klienti platí měsíčně částku podle zvoleného balíčku - tedy 5,99 eur (MINI), 9,99 eur (KLASIK), respektive 12,99 eur (TOP).
Lepší.TV aktuálně nabízí 100, 163, respektive 178 programů podle zvoleného balíčku. Slovenská Lepšia.TV poskytuje 73, 142, respektive 158 stanic. Jejich počet se může měnit v závislosti na změnách na televizním trhu.
redakce
Ještě pestřejší je nyní nabídka provozovatele televizní služby Lepší.TV / Lepšia.TV. Nově zákazníkům nabízí 5 nových kanálů pro dospělé, čímž se jejich počet rozšířil na tucet.
▲ Obr č. 1 - Diváci sledují nabídku Lepší.TV. Ilustrační foto (foto: Lepší.TV)
Programové novinky Lepší.TV a Lepšia.TVLepší.TV / Lepšia.TV nově nabízí stanice Brazzers TV Europe, Reality Kings TV, Desire, BangU a Men.TV.
Brazzers TV Europe nabízí divákům prémiovou zábavu - odvážný erotický obsah s výrazným stylem. Vysílání se zaměřuje na smyslné scény, fantazii a přímočarou erotickou atmosféru. Stanice byla zařazena do nejvyššího balíčku TOP.
Reality Kings TV přináší sebevědomou zábavu pro dospělé diváky s otevřeným obsahem a moderním pojetím. V programu najdou diváci odvážné scény i výraznou atmosféru. Stanice je součástí nejvyššího balíčku TOP a také v balíčku KLASIK.
BangU vysílá studentsky laděnou zábavu s uvolněnou atmosférou. Program se zaměřuje na fantazii, přitažlivost a amatérsky působící scény. Program je ve stejných balíčcích jako Reality Kings TV.
Desire je smyslně laděný program, který sází na jemnější a vkusně podanou erotiku. Zaměřuje se hlavně na ženské publikum a nabízí obsah s důrazem na atmosféru, intimitu a fantazii. Stanici najdou zájemci ve stejných tarifem jako Reality Kings TV.
Men.TV se zaměřuje na gay erotiku, mužskou přitažlivost a intimní atmosféru. Program nabízí odvážnější erotickou zábavu s jasně čitelným zaměřením. Stanice je součástí nejvyššího balíčku TOP.
Všech 5 přidaných programů nabízí Lepší.TV / Lepšia.TV ve vysokém rozlišení (HDTV) a jsou určeny výhradně pro dospělé (pro starší 18 let).
Deset dní za deset (korun)Vedle přidání nových stanic do Lepší.TV / Lepšia.TV se od července změnily podmínky pro otestování této služby, respektive cena. Nově je možné programovou nabídku Lepší.TV otestovat (ochutnat) za 10 korun (do konce června to bylo za symbolickou jednu korunu) na deset dní, pak budou diváci platit měsíčně podle tarifu, které si při ochutnávce zvolí - tedy 149 Kč (MINI), 259 kč (KLASIK), respektive 309 Kč (TOP).
Na Slovensku je testovací přístup na deset dní zpoplatněn jedním eurem (cena i podmínky se zde nezměnily). Po tomto období klienti platí měsíčně částku podle zvoleného balíčku - tedy 5,99 eur (MINI), 9,99 eur (KLASIK), respektive 12,99 eur (TOP).
Lepší.TV aktuálně nabízí 100, 163, respektive 178 programů podle zvoleného balíčku. Slovenská Lepšia.TV poskytuje 73, 142, respektive 158 stanic. Jejich počet se může měnit v závislosti na změnách na televizním trhu.
redakce