CANAL+ v září: závěr seriálu Policie Paříž 1910, Norimberk či Invalida

CANAL+ v září: závěr seriálu Policie Paříž 1910, Norimberk či InvalidaDNES! | Tisk | komentáře
Streamovací platforma CANAL+ a stanice CANAL+ Action během září 2026 exkluzivně uvede premiéru třetí řady seriálu Billy The Kid, závěrečné díly seriálu vlastní tvorby Policie Paříž 1910 a premiéry filmů Norimberk, Invalida a Hancock. Chybět nebude ani kultovní akční série s agentem Jasonem Bournem.
Programová nabídka stanice CANAL+ Action je k dispozici také ve videotéce CANAL+.
V rámci Apple TV diváci uvidí novou sérii Slow Horses a akční film Mayday.
▲ Obr č. 1 - Logo CANAL+ (foto: CANAL+)
Billy the Kid - 3. řada (Billy the Kid III, 2025)
Po úspěšných předchozích řadách se scenárista a producent Michael Hirst (Vikingové, Tudorovci) vrací k příběhu jedné z nejznámějších postav amerického Divokého západu. Třetí, závěrečná řada seriálu Billy the Kid přináší poslední kapitolu životního příběhu legendárního pistolníka, který se ocitá na vrcholu své slávy i na hranici vlastního pádu. Billy musí čelit nejen svým protivníkům, ale také následkům rozhodnutí, která ho postupně dovedla až k životu psance. V prostředí plném násilí, zrady a mocenských střetů se uzavírá příběh muže, jehož legenda postupně přerostla jeho skutečný život. V hlavní roli se znovu představuje Tom Blyth, jehož výkon podtrhuje Billyho proměnu z mladého idealisty v obávaného psance, jehož osud se stává neodvratným.
7. září 22:00
Policie Paříž 1910, 3. řada (Police Paris 1910, 2025)
Strhující kriminální thriller Policie Paříž 1910 se odehrává v Paříži v době belle époque. Na pozadí politických intrik, soudních procesů a mediálního skandálu sledujeme napínavé vyšetřování komisaře Jouina, kterého opět ztvárnil francouzský herec Jérémie Laheurt. Steinheilové aféra otřese Paříží a příběh podává svědectví o světě, v němž se běžné události stávají státními záležitostmi a pravda se utváří stejně tak u soudů jako v novinách. Po prvních dvou sériích Policie Paříž 1900 a Policie Paříž 1905 uzavírá třetí řada úspěšnou historickou krimiságu. Policie Paříž 1910 byla letos uvedena v premiéře na prestižním festivalu seriálové tvorby CANNESERIES 2026.
Norimberk (Nuremberg, 2025)
Russell Crowe a Rami Malek se představí v působivém psychologickém souboji v dramatu Norimberk. Po druhé světové válce začíná v Norimberku historicky první mezinárodní proces s nacistickými válečnými zločinci. Rami Malek ztvárňuje amerického vojenského psychiatra Douglase Kelleyho, který má posoudit duševní stav obžalovaných. Jeho největší výzvou je Hermann Göring v podání Russella Crowea. Z vyšetření se postupně stává fascinující hra nervů mezi psychiatrem a mužem, jehož inteligence, charisma a schopnost manipulace Kelleymu stále více vrtají hlavou. Dva držitelé Oscara stojí proti sobě v intenzivním střetu, který odhaluje hranice mezi zlem, mocí a lidskou psychikou.
13. září 20:05
Invalida (Invalid, 2023)
Černá komedie Jonáše Karáska sleduje Laca (Gregor Hološka), svérázného údržbáře místního muzea, kterému se po střetu s gangstery obrátí život vzhůru nohama a skončí na invalidním vozíku. Když zjistí, že spravedlnosti se nedovolá, vezme ji do vlastních rukou. Na cestě za pomstou mu nečekaně pomáhá Gabo (Zdeněk Godla), dobrosrdečný Rom, který se stane jeho nejbližším spojencem. Film zasazený do atmosféry slovenských devadesátek kombinuje černý humor, akci, nadsázku a nečekané přátelství. Svérázná a nekorektní komedie s černým humorem vyniká akcí a skvělým výkonem dvojice Gregor Hološka a Zdeněk Godla.
20. září 20:05
Hancock (Hancock, 2008)
Will Smith se představuje jako Hancock, svérázný a notně problematický superhrdina, který sice zachraňuje životy, ale zároveň za sebou nechává pořádnou spoušť. Jeho pověst má napravit specialista na public relations Ray Embrey (Jason Bateman), který v Hancockovi vidí skrytý potenciál stát se skutečným hrdinou. Situace se však nečekaně zkomplikuje, když Hancock potká Rayovu manželku Mary (Charlize Theron) a zjistí, že jejich setkání možná není náhoda. Akční komedie režiséra Petera Berga nabízí originální pohled na svět superhrdinů, který kombinuje humor, akci a překvapivé odhalení. Will Smith, Charlize Theron a Jason Bateman v neobvyklém superhrdinském příběhu, který si pohrává s představou, co skutečně znamená být hrdinou.
5. září 20:05 - Agent bez minulosti
12. září 20:05 - Bourneův mýtus
19. září 20:05 - Bourneovo ultimátum
26. září 20:05 - Bourneův odkaz
Jason Bourne je agent s amnézií, který se snaží odhalit svou minulost a zjistit, kým skutečně je a proč byl vycvičen jako zabiják. Kultovní sérii připomenou filmy s vynikajícím Mattem Damonem v hlavní roli Agent bez minulosti (2002), Bourneův mýtus (2004), Bourneovo ultimátum (2007) a Bourneův odkaz (2012).
Mayday (Mayday, 2026)
Apple TV uvádí žánrově neobvyklou akční buddy komedii, v níž se Ryan Reynolds a Kenneth Branagh ocitají uprostřed špionážního příběhu z období studené války. Reynolds hraje amerického námořního pilota Troye „Assassina“ Kellyho, který během tajné mise v Rusku uvízne za nepřátelskými liniemi. Pomoci mu má bývalý agent KGB Nikolaj Ustinov v podání Kennetha Branagha.
16. září
Slow Horses - 6. řada (Slow Horses, 2026)
Oceňovaný špionážní seriál Slow Horses se v šesté řadě vrací s držitelem Oscara Garym Oldmanem v hlavní roli. Tentokrát se agenti ocitají na útěku poté, co je Diana Tavernerová zatáhne do nebezpečné hry plné odplaty a pomsty. Šestidílná řada, inspirovaná romány Joe Country a Slough House Micka Herrona, má premiéru 16. září na Apple TV. Nové epizody budou vycházet každý týden do 21. října.
(CANAL+)
redakce
Programová nabídka stanice CANAL+ Action je k dispozici také ve videotéce CANAL+.
V rámci Apple TV diváci uvidí novou sérii Slow Horses a akční film Mayday.
▲ Obr č. 1 - Logo CANAL+ (foto: CANAL+)
PREMIÉRY SERIÁLŮ CANAL+ ACTION a ve videotéce CANAL+2. září 22:30
Billy the Kid - 3. řada (Billy the Kid III, 2025)
Po úspěšných předchozích řadách se scenárista a producent Michael Hirst (Vikingové, Tudorovci) vrací k příběhu jedné z nejznámějších postav amerického Divokého západu. Třetí, závěrečná řada seriálu Billy the Kid přináší poslední kapitolu životního příběhu legendárního pistolníka, který se ocitá na vrcholu své slávy i na hranici vlastního pádu. Billy musí čelit nejen svým protivníkům, ale také následkům rozhodnutí, která ho postupně dovedla až k životu psance. V prostředí plném násilí, zrady a mocenských střetů se uzavírá příběh muže, jehož legenda postupně přerostla jeho skutečný život. V hlavní roli se znovu představuje Tom Blyth, jehož výkon podtrhuje Billyho proměnu z mladého idealisty v obávaného psance, jehož osud se stává neodvratným.
7. září 22:00
Policie Paříž 1910, 3. řada (Police Paris 1910, 2025)
Strhující kriminální thriller Policie Paříž 1910 se odehrává v Paříži v době belle époque. Na pozadí politických intrik, soudních procesů a mediálního skandálu sledujeme napínavé vyšetřování komisaře Jouina, kterého opět ztvárnil francouzský herec Jérémie Laheurt. Steinheilové aféra otřese Paříží a příběh podává svědectví o světě, v němž se běžné události stávají státními záležitostmi a pravda se utváří stejně tak u soudů jako v novinách. Po prvních dvou sériích Policie Paříž 1900 a Policie Paříž 1905 uzavírá třetí řada úspěšnou historickou krimiságu. Policie Paříž 1910 byla letos uvedena v premiéře na prestižním festivalu seriálové tvorby CANNESERIES 2026.
PREMIÉRY FILMŮ CANAL+ ACTION a ve videotéce CANAL+6. září 20:05
Norimberk (Nuremberg, 2025)
Russell Crowe a Rami Malek se představí v působivém psychologickém souboji v dramatu Norimberk. Po druhé světové válce začíná v Norimberku historicky první mezinárodní proces s nacistickými válečnými zločinci. Rami Malek ztvárňuje amerického vojenského psychiatra Douglase Kelleyho, který má posoudit duševní stav obžalovaných. Jeho největší výzvou je Hermann Göring v podání Russella Crowea. Z vyšetření se postupně stává fascinující hra nervů mezi psychiatrem a mužem, jehož inteligence, charisma a schopnost manipulace Kelleymu stále více vrtají hlavou. Dva držitelé Oscara stojí proti sobě v intenzivním střetu, který odhaluje hranice mezi zlem, mocí a lidskou psychikou.
13. září 20:05
Invalida (Invalid, 2023)
Černá komedie Jonáše Karáska sleduje Laca (Gregor Hološka), svérázného údržbáře místního muzea, kterému se po střetu s gangstery obrátí život vzhůru nohama a skončí na invalidním vozíku. Když zjistí, že spravedlnosti se nedovolá, vezme ji do vlastních rukou. Na cestě za pomstou mu nečekaně pomáhá Gabo (Zdeněk Godla), dobrosrdečný Rom, který se stane jeho nejbližším spojencem. Film zasazený do atmosféry slovenských devadesátek kombinuje černý humor, akci, nadsázku a nečekané přátelství. Svérázná a nekorektní komedie s černým humorem vyniká akcí a skvělým výkonem dvojice Gregor Hološka a Zdeněk Godla.
20. září 20:05
Hancock (Hancock, 2008)
Will Smith se představuje jako Hancock, svérázný a notně problematický superhrdina, který sice zachraňuje životy, ale zároveň za sebou nechává pořádnou spoušť. Jeho pověst má napravit specialista na public relations Ray Embrey (Jason Bateman), který v Hancockovi vidí skrytý potenciál stát se skutečným hrdinou. Situace se však nečekaně zkomplikuje, když Hancock potká Rayovu manželku Mary (Charlize Theron) a zjistí, že jejich setkání možná není náhoda. Akční komedie režiséra Petera Berga nabízí originální pohled na svět superhrdinů, který kombinuje humor, akci a překvapivé odhalení. Will Smith, Charlize Theron a Jason Bateman v neobvyklém superhrdinském příběhu, který si pohrává s představou, co skutečně znamená být hrdinou.
KULTOVNÍ FILMY NA CANAL+ Action a ve videotéce CANAL+CANAL+ Action uvádí kultovní akční sérii s Mattem Damonem.
5. září 20:05 - Agent bez minulosti
12. září 20:05 - Bourneův mýtus
19. září 20:05 - Bourneovo ultimátum
26. září 20:05 - Bourneův odkaz
Jason Bourne je agent s amnézií, který se snaží odhalit svou minulost a zjistit, kým skutečně je a proč byl vycvičen jako zabiják. Kultovní sérii připomenou filmy s vynikajícím Mattem Damonem v hlavní roli Agent bez minulosti (2002), Bourneův mýtus (2004), Bourneovo ultimátum (2007) a Bourneův odkaz (2012).
Apple TV4. září
Mayday (Mayday, 2026)
Apple TV uvádí žánrově neobvyklou akční buddy komedii, v níž se Ryan Reynolds a Kenneth Branagh ocitají uprostřed špionážního příběhu z období studené války. Reynolds hraje amerického námořního pilota Troye „Assassina“ Kellyho, který během tajné mise v Rusku uvízne za nepřátelskými liniemi. Pomoci mu má bývalý agent KGB Nikolaj Ustinov v podání Kennetha Branagha.
16. září
Slow Horses - 6. řada (Slow Horses, 2026)
Oceňovaný špionážní seriál Slow Horses se v šesté řadě vrací s držitelem Oscara Garym Oldmanem v hlavní roli. Tentokrát se agenti ocitají na útěku poté, co je Diana Tavernerová zatáhne do nebezpečné hry plné odplaty a pomsty. Šestidílná řada, inspirovaná romány Joe Country a Slough House Micka Herrona, má premiéru 16. září na Apple TV. Nové epizody budou vycházet každý týden do 21. října.
(CANAL+)
redakce