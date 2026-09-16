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Skylink přesouvá kanál Story 4 na novou frekvenci

DNES! | Tisk | komentáře

Česká programová verze maďarské televizní stanice Story 4 se stěhuje na nový vysílací transpondér lucemburské mediální skupiny M7 Group, člena CANAL+ a provozovatele česko-slovenské satelitní platformy Skylink.

Story 4 CZ začala vysila na novém kmitočtu 11,739 GHz ze satelitu Astra 3C. Na stejné frekvenci bylo včera ukončena distribuce hudební stanice Mezzo, která se přesunula do OTT služby Skylink Live TV, kterou mají k dispozici všichni satelitní zákazníci bez dodatečných poplatků.

Program Story 4 CZ nabízí dramatické seriály a filmy. Cílovou skupinou stanice jsou ženy. Nedávno stanice představila novou grafiku a osvěžené logo. Obsahově se program nemění.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Skylink v domácnosti (foto: M7 Group)
nové technické parametry:

satelit: Astra 3C (23,5°E)
frekvence: 11,739 GHz
polarizace: vertikální
SR: 29900
FEC: 3/4
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK



Story 4 CZ.
service ID: 6123
video PID: 582 (MPEG-4/SD)
audio PIDy: 161 (MPEG, česky), 261 (MPEG, maďarsky)
CA systémy: Irdeto (CAID 0624, 0653), Viaccess (CAID 0500, provider ID: 051910), Conax (CAID 0B02), Nagra MA (CAID 181D)

Kanál Story 4 CZ se doposud vysílal na Skylinku na kmitočtu 12,110 GHz, kde je stále ještě k dispozici.

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20:50 Vyprávěj
21:45 Filter (3/6)
kanál CT2 20:00 Evropa z výšky
20:50 Hledání ztracených světů (5/6)
21:20 Za ruku
kanál NOVA 20:20 SuperStar (3)
22:45 Kriminálka Las Vegas XI (4)
23:45 Mentalista I (5)
kanál PRIMA 20:15 Kriminálka Slapy: Pod hladinou 2 (4)
21:40 Dvojka na zabití (4)
22:50 Malý pitaval z velkého města (3)
kanál SEZNAM 20:10 Za trnkovým keřem
21:50 Případ mrtvých spolužáků
23:40 Profesionálové 2 (2)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
20:50 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:35 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy v Guilvinecu
22:10 Tulák 11: Krehký tanečník
23:45 Astrid a Raphaëlle V
kanál DVOJKA 20:10 Kui Buri - skrytý raj v Thajsku
21:00 Skončia Benátky pod vodou?
21:50 Do kríža
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 SuperStar
23:10 Farma XVIII.
00:20 Love Island VI.
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21:30 Za sklem (4)
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