Skylink v září zdarma odemkne stanice Viasat Epic Drama a Sport1

Skylink v září zdarma odemkne stanice Viasat Epic Drama a Sport1DNES! | redakce | tisk | názory
Provozovatel česko-slovenské internetové a satelitní platformy Skylink informuje o zářijovém volném vysílání stanic Viasat Epic Drama a Sport1. Všichni zákazníci Skylinku je mohou zdarma sledovat od 1. do 29. září, a to prostřednictvím satelitního příjmu i v internetové televizi Skylink Live TV.
Viasat Epic Drama je určen všem fanouškům dramatického žánru. Přináší jim stylové kriminální, mysteriózní a dobové seriály - strhující příběhy o tajemstvích, moci, lásce a zradě. Již v neděli 13. září zde startuje Sága rodu Forsytů s poutavými příběhy o vášni, zradě a ctižádosti. Jolyon mladší jede poté, co svou ženu Frances opustil kvůli bývalé milence Louise, zpět do Londýna a musí se vypořádat s následky toho, že se řídil svým srdcem. Frances zažije vzrušující okamžik s nečekaným obdivovatelem, zatímco Soames si klade za cíl získat křeslo v představenstvu společnosti Forsyte & Co. a snaží se z Irene navzdory jejímu odporu vychovat dokonalou manželku. Šokující odhalení matriarchy Ann navíc hrozí zničit celou rodinu.
Sportovní stanice Sport1 nabízí prvotřídní sportovní obsah. Diváci mají možnost vidět v akci ty největší mezinárodní fotbalové hvězdy (v Lize národů UEFA, Evropské lize UEFA či Evropské konferenční lize UEFA), evropskou hokejovou špičku, nejlepší hráče házené, věhlasné sportovce profesionálních amerických lig nebo třeba turnaje World Poker Tour.
Technické parametry - Viasat Epic Drama HD:
• Astra 3C (23,5°E), freq. 11,934 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
Technické parametry - Sport 1 HD:
• Astra 3C (23,5°E), freq. 12,012 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK