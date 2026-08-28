Klínovec vysílá DAB mux RTI cz do dvou regionů

Klínovec vysílá DAB mux RTI cz do dvou regionůDNES! | Tisk | komentáře
Změna v distribuci DAB programů na území Karlovarského a Ústeckého kraje. Plzeňský operátor RTI cz provedl úpravu vysílacích antén na vysílači Jáchymov - Klínovec. Někteří posluchači musí přeladit.
Plně využít lokality vysílače Jáchymov - Klínovec se rozhodl operátor celoplošné DAB sítě RTI cz. Ten upravil vysílací směr antén na již provozovaném kanále (bloku) 9D. Antény nově nasměroval do Karlovarského kraje.
▲ Obr č. 1 - Přijímače pro DAB+. Ilustrační foto (foto: parabola.cz)
Vedle této změny byl na stejný vysílač Klínovec nainstalován nový anténní systém, který vysílá na novém kanále 9B a antény má nasměrované do Ústeckého kraje.
Znamená to, že z jednoho vysílače jsou šířeny dva DAB multiplexy RTI cz - 9D pro Karlovarský kraj a 9B pro Ústecký kraj. Zejména posluchači v Ústeckém kraji by nyní měli zaznamenat zlepšení pokrytí regionální verze celoplošného DAB multiplexu.
Oba DAB vysílače Klínovec pro RTI cz fungují s výkonem 10 kW ERP z nadmořské výšky 1236 metrů. V obou případech je polarizace vysílacích antén vertikální.
Vzhledem na úpravy anténního vysílacího systému mohou mít někteří posluchači problém s příjmem tohoto vysílání. Podle lokality příjmu proto by měli přeladit na kanál, který je určen pro daný region, respektive na kvalitnější signál - blok 9B nebo 9D.
RTI cz je provozovatelem celoplošného DAB multiplexu C. Po celé České republice jsou v regionech střídavě používány bloky 9B a 9D, s výjimkou Prahy a Středních Čech, kde je využíván blok 8C.
V rámci DAB paketu RTI cz jsou šířeny rozhlasové programy Rádio Čas, Rádio Blaník, Český Blaník, DAB plus TOP40, Hitrádio 90, Hitrádio (podle regionu), Rock rádio, Rádio 7, Rádio Proglas, Rádio Prostor a podle regionu také stanice ČRo Karlovy Vary, ČRo Sever a EDU rádio.
redakce
Plně využít lokality vysílače Jáchymov - Klínovec se rozhodl operátor celoplošné DAB sítě RTI cz. Ten upravil vysílací směr antén na již provozovaném kanále (bloku) 9D. Antény nově nasměroval do Karlovarského kraje.
▲ Obr č. 1 - Přijímače pro DAB+. Ilustrační foto (foto: parabola.cz)
Vedle této změny byl na stejný vysílač Klínovec nainstalován nový anténní systém, který vysílá na novém kanále 9B a antény má nasměrované do Ústeckého kraje.
Znamená to, že z jednoho vysílače jsou šířeny dva DAB multiplexy RTI cz - 9D pro Karlovarský kraj a 9B pro Ústecký kraj. Zejména posluchači v Ústeckém kraji by nyní měli zaznamenat zlepšení pokrytí regionální verze celoplošného DAB multiplexu.
Oba DAB vysílače Klínovec pro RTI cz fungují s výkonem 10 kW ERP z nadmořské výšky 1236 metrů. V obou případech je polarizace vysílacích antén vertikální.
Vzhledem na úpravy anténního vysílacího systému mohou mít někteří posluchači problém s příjmem tohoto vysílání. Podle lokality příjmu proto by měli přeladit na kanál, který je určen pro daný region, respektive na kvalitnější signál - blok 9B nebo 9D.
RTI cz je provozovatelem celoplošného DAB multiplexu C. Po celé České republice jsou v regionech střídavě používány bloky 9B a 9D, s výjimkou Prahy a Středních Čech, kde je využíván blok 8C.
V rámci DAB paketu RTI cz jsou šířeny rozhlasové programy Rádio Čas, Rádio Blaník, Český Blaník, DAB plus TOP40, Hitrádio 90, Hitrádio (podle regionu), Rock rádio, Rádio 7, Rádio Proglas, Rádio Prostor a podle regionu také stanice ČRo Karlovy Vary, ČRo Sever a EDU rádio.
redakce