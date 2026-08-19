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CANAL+ Sport: Premier League s anglickým komentářem

DNES! | Tisk | komentáře

Stanice CANAL+ Sport vstupuje do podzimní sezóny s ambicí posunout sportovní divácké zážitky na novou úroveň. Kromě kompletního zpravodajského servisu z anglické Premier League a elitního ženského tenisu WTA přináší novinku v podobě originálního anglického komentáře Premier League, pokračování světově úspěšné talk show Petra Čecha, původní dokumentární sérii STRIKERS a výpravu na WTA Finals v Indian Wells.

Za uplynulý rok odvysílal CANAL+ Sport 380 zápasů Premier League a přes 1150 tenisových klání Během té doby mohli milovníci sportu sledovat exkluzivní rozhovory s hvězdami, Erlingem Haalandem přímo ze stadionu nebo Arynou Sabalenkou či Lindou Noskovou z tenisového kurtu. Zvučná jména přitahují diváky a potvrzují rostoucí trend sledovanosti v televizi i na sociálních sítích.


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▲ Obr č. 1 - Tým CANAL+ Sport: Zleva Zlámal, Hošek, Minha, Šafarová, Koukalová, Hlaváčková, Poborská, Haring, Knap (foto: CANAL+)

Váš fotbal, vaše pravidla. Startuje anglický komentář

Klíčovou novinkou pro fotbalové fajnšmekry je zavedení duálního komentáře u živě vysílaných zápasů Premier League. „Vyslyšeli jsme přání diváků a přinášíme Premier League s originálním anglickým komentářem. Je teď jen na nich, jestli zůstanou s našimi skvělými experty, nebo si přímo do obýváku pustí autentickou britskou atmosféru,“ říká Jiří Hošek, Head of Sports CANAL+ v Česku a na Slovensku.

CANAL+ Sport i nadále sází na hvězdné experty. „Mám obrovskou radost, že máme v týmu osobnosti jako Karla Poborského nebo Andreu Sestini Hlaváčkovou. Patří k naší špičce, což potvrdilo i nedávné MS ve fotbale, kde naši experti dominovali i ve veřejnoprávním vysílání,“ podotýká Jiří Hošek.

Televize také potvrdila vynikající vztahy s vedením Premier League. Poté, co se díky CANAL+ objevila originální trofej pro vítěze ligy poprvé v historii v Praze, zamíří tato ikona na jaře 2027 také na Slovensko. V programu stanice i nadále zůstávají stálice v podobě ragby (TOP 14) a padelu.


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▲ Obr č. 2 - Důležité zápasy Premier League 2026 na CANAL+ Sport (foto: CANAL+)

Fotbalový highlight: Big Pete se vrací s premiérovými díly

Na obrazovky se v nových dílech talk show Big Pete vrací legendární brankář Petr Čech. Pořad, který vzniká v koprodukci se společností Livesport, se stal globálním hitem - vysílá se již ve 12 zemích světa a o odkup práv projevily zájem televize z Velké Británie či Brazílie.

V nadcházejících dílech přivítá Petr Čech osobnosti, jako jsou Ashley Cole, Aaron Lennon, Carlo Cudicini nebo hokejový šampion Pavel Francouz. „Úspěch Big Petea napříč skupinou CANAL+ nás nesmírně těší. Už nyní připravujeme s Livesportem na rok 2027 druhou sérii s odlišným konceptem, zaměřeným na elitní trenéry,“ doplňuje Karel Häring, Head of Football CANAL+ Sport.

Na podzim CANAL+ Sport uvede také novou šestidílnou francouzskou dokumentární sérii STRIKERS, která nabídne unikátní pohled do nitra elitních útočníků. Filmaři sledovali pětici výrazných střelců, mezi nimiž nechybí Bryan Mbeumo nebo Jean-Philippe Mateta. Dokument zachycuje psychický tlak, pochyby i odhodlání v nejnáročnější fotbalové lize.


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▲ Obr č. 3 - Důležité turnaje WTA 2026 na CANAL+ Sport (foto: CANAL+)
Fotbalová redakce nabídne v nové sezoně znovu pět klíčových formátů vlastní tvorby:

Match Time, živé zápasové studio, které se věnuje nejatraktivnějším duelům kola. CANAL+ Sport jako první tuzemská televize pravidelně reportuje přímo z anglických stadionů. Moderátoři Jaromír Bosák, Martin Minha a Marek Skáčik spolu s experty, jako třeba Karlem Poborským, Kateřinou Svitkovou či Tomášem Vaclíkem, nabízejí detailní rozbory před utkáním, v poločase i po něm.

Originální hodinovou LIVE talk show Premier Club mohou diváci sledovat každé úterý ve 20:00. Studio připomíná fotbalovou šatnu, kde se s hosty ze světa fotbalu i mimo něj v uvolněné atmosféře rozebírají aktuální i nadčasová témata.

PREMIER CAST je vlajkový podcast a videocast věnovaný světu Premier League. Dvakrát týdně přináší fanouškům aktuální témata, exkluzivní pohledy do zákulisí anglického fotbalu, analýzy největších příběhů i živé debaty o dění na ostrovech.

Premier League se nehraje jen na hřišti, ale i v aplikacích milionů fanoušků. Pořad FANTASY SHOW Karla Tvaroha a jeho hostů přináší nejlepší tipy na kapitány, transferové strategie a datové analýzy pro hru Fantasy Premier League.

Extra Time je hodinový magazín, který v neděli večer přináší souhrn nejdůležitějších událostí z odehraného víkendového kola Premier League, pokud jste třeba právě zmeškali.

Tenisový podzim: hvězdné turnaje ve Wu-chanu a Indian Wells

Stanice CANAL+ Sport 2 se na podzim zvlášť bedlivě zaměří na závěr ženské tenisové sezóny. Vrcholem budou WTA Finals (8.-15. listopadu), jež se konají v americkém Indian Wells.

Do kalifornské pouště na WTA Finals vyšleme náš štáb. Na tomto srazu nejlepších hráček s největší pravděpodobností uvidíme hned tři Češky - Lindu Noskovou, Karolínu Muchovou a Kateřinu Siniakovou. Chceme jim být v tenisovém ráji nablízku, aby i naši diváci pocítili jedinečnou atmosféru v areálu, dostávali ty nejčerstvější informace a viděli i slyšeli rozhovory se svými oblíbenkyněmi,“ říká Karel Knap, šéf tenisového týmu CANAL+ Sport.



Mezi tři vlajkové formáty tenisové redakce patří:
MATCH POINT: CANAL+ Sport pravidelně vyráží do dějišť turnajů (Indian Wells, Dubaj, Miami, Řím, Madrid, Berlín). Na podzim se chystá premiérová výprava do čínského Wu-chanu a poté znovu do Indian Wells, kde bude mít stanice vůbec poprvé reportéra přímo v místě konání Turnaje mistryň.

Oblibu si získala i talk show KANÁR+, v níž bývalé šampionky Andrea Sestini Hlaváčková, Lucie Šafářová a Klára Koukalová rozebírají tenisové udáosti s nebývalou otevřeností. Ve studiu si samy vybavují zážitky z vlastních kariér, o nichž na veřejnosti dosud nemluvily. A v tenisovém světě stále mají spoustu známých, které si mohou pozvat k zábavnému povídání o dění na kurtech i v zákulisí.

Dokumentární série Advantage pak přinese další exkluzivní zpovědi tenisových hvězd. Do luxusní sbírky nedávno přibylo interview s čerstvou wimbledonskou vítězkou Lindou Noskovou. Už dříve tým CANAL+ Sport pořídil rozhovory s Petrou Kvitovou, Karolínou Muchovou, Danielou Hantuchovou, Barborou Strýcovou, Hanou Mandlíkovou, Barborou Krejčíkovou nebo Jimem Courierem.

(CANAL+)

redakce

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