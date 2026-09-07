ÓČKO natáčí druhou sérii Naked Attraction: Známé osobnosti se odhalí v charitativním díle

ÓČKO natáčí druhou sérii Naked Attraction: Známé osobnosti se odhalí v charitativním díleDNES! | redakce | tisk | názory
Unikátní dating show hudební televize Óčko o hledání lásky bez oblečení i bez přetvářky se vrací! Streamovací platforma prima+ již brzy uvede druhou sezónu Naked Attraction. Ta má podtitul „Holky to chtěj taky!“ a diváci se mohou těšit na dvojnásobek žen oproti první sérii a mezi adepty výrazně přibývá také mladší generace.
Právě ta dnes hledá nové způsoby, jak navazovat skutečné vztahy ve světě, kde seznamování stále častěji probíhá online.
V současné době stále více upravené fotografie, catfishing, nebo dokonce AI identity nahrazují setkání tváří v tvář. Naked Attraction jde opačnou cestou: sází na autenticitu a skutečné lidi.
Jeden účastník si vybírá partnera či partnerku z pěti zcela nahých těl, která se postupně odhalují odspoda nahoru. Od piercingů přes jizvy až po úpravu ochlupení - každý detail může hrát roli a každé tělo vypráví vlastní příběh. V pořadu se setkávají lidé různých věkových kategorií, tělesných proporcí i orientací. Nahota je zde prostředkem k otevřenému dialogu o přitažlivosti, vztazích, těle a intimitě bez předsudků.
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Padla první klapka a začal nahý maraton natáčení nových epizod. Kromě nových boxů jsme letos vytvořili i reálný pop-up night bar ve spolupráci s Palírnou U Zeleného stromu, který přímo vybízí k flirtování u drinku. Randíčka tak dostanou fancy prostor, aby se opět podařilo seznámit spoustu lidí,“ věří producent a režisér projektu Matěj Pichler.
Formát opět nabídne také LGBTQ+ epizody, čímž podtrhuje svou otevřenost, inkluzivitu a rozmanitost. Show provází herečka a moderátorka Monika Timková, která do pikantního formátu přináší humor, nadhled i osobní zkušenost se sebepřijetím. V roli „poučené kámošky“ pomáhá účastníkům orientovat se v intimních rozhodnutích, a zároveň přináší edukativní obsah o sexualitě, vztazích a lidském těle.
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Díky castingu už vím, kdo budou pickeři a moc se na ně těším. Už si připravuji různé otázky. Určitě se můžete těšit na dva charitativní díly, které budou moc hezké a objeví se v nich známé osobnosti. Taky vás čeká spousta twistů a nových nápadů. Myslím si, že to bude o hodně aktivnější a objeví se tam mnoho situací, které v předchozí řadě nebyly,“ říká herečka a moderátorka Monika Timková.
Podaří se účastníkům najít čistě na základě fyzické přitažlivosti protějšek, se kterým budou chtít pokračovat dál? To se dozvíme již brzy! Druhá sezóna odstartuje v půlce října na prima+ speciálním charitativním vydáním, ve kterém se po vzoru benefičních kalendářů odhalí známé VIP osobnosti.
zdroj: Óčko / FTV Prima