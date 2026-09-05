Homatics Dongle 4K V2 AI-SR + Homatics Dongle Lite 4K V2 - kvalitní multimediální přehrávače

Homatics Dongle 4K V2 AI-SR + Homatics Dongle Lite 4K V2 - kvalitní multimediální přehrávačeDNES! | Tisk
V dnešní recenzi si představíme další dva multimediální přehrávače od populární značky Homatics. Jeden přehrávač nese označení Homatics Dongle 4K V2 AI-SR a druhý má označení Homatics Dongle Lite 4K V2.
▲ Obr č. 1 - Homatics Dongle 4K V2 AI-SR, přední strana + dálkové ovládání (foto: dovozce)
Jak už z názvu vyplývá bude se jednat o varianty Dongle, které přímo zasunete do volného HDMI slotu TV. Kompaktní rozměry obou zařízení jsou velmi podobné, výhodou je že zabírají minimum místa, jsou tak vhodné třeba na cesty - na chatu, do hotelu, na pracovní cestu či dovolenou.
Jak už jsem v minulé recenzi uvedl, tak verze V2 značí, že jako operační systém se již nepoužívá čistý Android TV jako u první generaci multimediálních přehrávačů Homatics, ale modernější operační systém Google TV.
▲ Obr č. 2 - Homatics Dongle 4K V2 AI-SR, přední strana ethernet + napájení (foto: dovozce)
Oba multimediální přehrávače pracuji ve video rozlišení až do 4K. V menu přehrávače si zvolíte video rozlišení přesně podle vašeho typu televizoru. Osobně používám full HD TV, takže jsem nastavil 1080p/50 Hz.
Samozřejmě vše je řádně licencováno společností Google a je zajištěna nepřetržitá softwarová podpora. Součástí balení je shodné bluetooth dálkové ovládaní s několika málo tlačítky pro obsluhu přehrávače. Pokud by někomu ovladač nevyhovoval je k dispozici ke koupi dálkové ovládání Homatics BIG V2, které má navíc k dispozici numerická tlačítka a barevná tlačítka.
▲ Obr č. 3 - Homatics Dongle 4K V2 AI-SR, boční pohled - USB-C (foto: dovozce)
Homatics Dongle 4K V AI-SR2 je standardní verze výrobce, Homatics Dongle Lite 4K V2 je odlehčená verze. Jaký je mezi nimi rozdíl?
Hlavním rozdílem nebude jen výkon procesorů, ale i některé další technologie. U standardní verze je to procesor Amlogic S905X5M s výkonem 30000 DMIPS (procesor je vyrobený 6 nm technologií), u lite verze je to Amlogic S905Y5 s výkonem 20000 DMIPS. Flash paměť (32GB) i RAM (2GB) jsou shodné.
▲ Obr č. 4 - Homatics Dongle 4K V2 AI-SR, boční pohled a tlačítko zapnutí/vypnutí (foto: dovozce)
Vestavěný ethernet je pouze u standardní verze, u lite verze ethernet vestavěný není. Rozdíl je také v použité Wi-Fi. U standardní verze je použit rychlejší standard Wi-Fi 6, u lite verze je to pomalejší standard Wi-Fi 5.
Homatics Dongle 4K V2 AI-SR podporuje technologii AI-SR, která u verze lite není k dispozici.
▲ Obr č. 5 - Homatics Dongle 4K V2 AI-SR, přední strana + dálkové ovládání (foto: dovozce)
AI-SR není běžný upscaling, kde se video v původním rozlišení pouze mechanicky "roztáhne", což vede k rozmazanému a neostrému obrazu. Výkonný AI čip analyzuje každý záběr v reálném čase. Dokáže rozpoznat tváře, textury, trávu či nápisy a chybějící pixely aktivně dokresluje tak, aby obraz působil přirozeně a ostře.
▲ Obr č. 6 - Homatics Dongle 4K V2 AI-SR, boční pohled a tlačítko zapnutí/vypnutí (foto: dovozce)
Slabší internetové připojení už nemusí znamenat špatný obraz. AI-SR okamžitě eliminuje nepříjemné „kostičkování“ a digitální šum, které často vznikají při kolísání rychlosti sítě během online přenosů.
AI-SR technologie zabraňuje rozmazání rychlých pohybů a doostřuje kontury.
Oba dongle mají licence pro přehrávání 4K obsahu z aplikací Netflix, Disney+ a HBO Max. Samozřejmostí je podpora technologie vylepšení obrazové kvality HDR (High Dynamic Range) ve verzi HDR 10+, kodeku AV1 a podpora audia Dolby Atmos.
▲ Obr č. 7 - Homatics Dongle 4K V2 AI-SR a Homatics Dongle Lite 4K V2, Domovská obrazovka Google TV
Čipová sada: Amlogic S905X5M (30000 DMIPS)
Flash eMMC 32GB
AI-SR: Umělá inteligence pro super-rozlišení
2 GB DDR RAM
Ethernet 100 Mbps
Wi-Fi 6 2.4G/5G
Bluetooth 5.2
Video rozlišení: 4K, 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p
Audio: Dolby Atmos, Dolby Audio
Video: Podpora kodeku AV1
HDR: HDR10, HDR10+, HLG
1x USB-C
Čipová sada: Amlogic S905Y5 (20000 DMIPS)
Flash eMMC 32GB
AI-SR: ne
2 GB DDR RAM
Ethernet: ne
Wi-Fi 5 2.4G/5G
Bluetooth 5.0
Video rozlišení: 4K, 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p
Audio: Dolby Atmos, Dolby Audio
Video: Podpora kodeku AV1
HDR: HDR10, HDR10+, HLG
▲ Obr č. 8 - Homatics Dongle 4K V2 AI-SR a Homatics Dongle Lite 4K V2, Aplikace
Také pomocí těchto multimediálních přehrávačů můžete téměř z každé „hloupé“ televize vytvořit SMART TV, stačí jen jeden volný HDMI vstup na TV. To platí u všech multimediálních přehrávačů, navíc jsou zde nesporné výhody, protože tyto zařízení pracující s Google TV mají k dispozici mnohonásobně více aplikací než operační systém vašeho TV, který za chvíli nemá softwarovou podporu. A to nemluvíme o rychlosti, kde jednoznačně vévodí multimediální přehrávače.
Pozor oba dongle multimediální přehrávače potřebují externí napájení, které je zajištěno napájecím adaptérem 5V/1A, který je součástí balení.
▲ Obr č. 9 - Homatics Dongle 4K V2 AI-SR a Homatics Dongle Lite 4K V2, Nastavení - Dálkový ovladač a příslušenství
Homatics Dongle 4K V2 AI-SR navíc disponuje ještě jedním USB-C portem pro připojení flash disku a vestavěným ethernetem 100 Mbit/s.
▲ Obr č. 10 - Homatics Dongle 4K V2 AI-SR a Homatics Dongle Lite 4K V2, Nastavení - Systém
V této chvíli se budete muset připojit k internetu. U standardní verze dongle máte možnost se připojit přes ethernet nebo přes Wi-Fi. U lite verze dongle je k dispozici pouze připojení přes Wi-Fi.
▲ Obr č. 11 - Homatics Dongle 4K V2 AI-SR a Homatics Dongle Lite 4K V2, Nastavení - Obraz a zvuk
Poté jste dotázaní, zda zařízení má nainstalovat některé aplikace, zde jsou prakticky stále ty samé aplikace.
Na hlavní obrazovce Google TV najdeme oblíbené aplikace, které jsou již předinstalovány a můžete je libovolně uspořádat. V Google TV lze prakticky cokoliv odinstalovat, na rozdíl od Android TV, kde řada aplikací odinstalovat nešla. Google TV umožňuje vytvářet uživatelské profily.
▲ Obr č. 12 - Homatics Dongle 4K V2 AI-SR a Homatics Dongle Lite 4K V2, Interní sdílené úložiště
Instalace aplikací je jednoduchá, Google obchod je přímo integrován v operačním systému Google TV. Součástí systému je Google Voice Assistant, tedy ovládání boxu hlasem. Vaše dálkové ovládání tak slouží zároveň jako mikrofon. Stačí jen stisknout příslušné tlačítko na dálkovém ovladači a vyslovit vaše přání.
Pro vyhledávání aplikací se zřejmě nepoužívá Google Voice Assistant, ale obyčejný Speech-to-Text, tedy převod hlasu na text, kde s češtinou nejsou žádné problémy. Takže s vyhledáváním aplikací hlasem nejsou žádné potíže u obou dongle, což jistě potěší.
▲ Obr č. 13 - Homatics Dongle 4K V2 AI-SR, O zařízení
Vyhledáváte v Youtube funguje také zcela bez problémů.
Dálkové ovládání ve verzi V2 je jednoduché s minimálním množstvím tlačítek. Pracuje se s ním bez jakýkoliv potíží. Oproti verzi V1 je zde navíc tlačítko „Live TV“, které si můžeme naprogramovat pro spuštění libovolné nainstalované aplikace.
▲ Obr č. 14 - Homatics Dongle Lite 4K V2, O zařízení
Na dálkovém ovladači jsou k dispozici také tlačítka pro přístup do aplikací Youtube, Youtube Music, Netflix a Prime Video.
Oba multimediální dongle přehrávače by měly být kompatibilní s OTT aplikacemi jako např. Sweet TV, Skylink Live TV, SledovaniTV, Lepší.tv, Antik TV pro STB 2.0 apod. V obou dongle přehrávačích by měly být plně funkční také streamovací služby jako HBO Max, SkyShowtime, Netflix, Disney+, prima+, Apple TV+ a řada dalších.
▲ Obr č. 15 - Homatics Dongle 4K V2 AI-SR a Homatics Dongle Lite 4K V2, Skylink Live TV - domovská obrazovka
Interní paměť obou přehrávačů je 32 GB, v reálu mam tak cca 25 GB. Část paměti zabírá samotný operační systém Google TV. Ale i tak to stále dostačuje i pro náročnějšího zákazníka, který potřebuje instalovat hodně aplikací. Rychlost dongle přehrávačů při běžném používaní byla velmi vyrovnaná.
Tradičně si některé testované OTT služby blíže představíme, protože určitě stojí za vaši pozornost a provozovatele přináší různé novinky a vylepšení v nabízených službách.
▲ Obr č. 16 - Homatics Dongle 4K V2 AI-SR a Homatics Dongle Lite 4K V2, Skylink Live TV - programy
Nejprve jsem vyzkoušel OTT službu Skylink Live TV. V Google Play obchodě je dispozici česká a slovenská aplikace pro tuto službu. V české nabídce je aktuálně 97 programů, z toho 64 v HD kvalitě (nejvyšší balíček PREMIUM).
V nabídce jsou atraktivní sportovní programy Nova Sport 1, 2, 3, 4, 5 a 6 v HD kvalitě. Nechybí ani nově zařazený program Prima sport v HD kvalitě. Archív pořadů je k dispozici na 7 dní zpět. Divák si může vytvářet tzv. záložky, což je vlastně nahrávání programů. Kvalita obrazu je výborná.
▲ Obr č. 17 - Homatics Dongle 4K V2 AI-SR a Homatics Dongle Lite 4K V2, Skylink Live TV - EPG
Samozřejmě pro sportovní fandy jsou v nabídce programy Canal+ Sport 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 v HD kvalitě. Na těchto programech se vysílají přenosy z anglické Premier League, kromě Canal + Sport 2 a 3, kde se vysílá populární ženský tenis WTA.
Skylink Live TV můžete sledovat až na 5 zařízeních. Souběžné sledování je omezeno na 2 zařízení. Při přetáčení pořadů z archívu ze stanic skupiny Prima je nutno vždy zhlédnout reklamu, ale omezenou pouze na 3 minuty.
▲ Obr č. 18 - Homatics Dongle 4K V2 AI-SR a Homatics Dongle Lite 4K V2, Skylink Live TV - knihovna
Aktuální přehled programů naleznete zde.
Přímo v aplikaci Skylink Live TV můžete mít přístup k videotékám jako Filmbox+ Stream, National Geographic, CANAL+ a Apple TV+. Tyto videotéky jsou součástí vybraných programových balíčků. S videotékami v aplikaci Skylink Live TV máte k dispozici premiéry těch nejlepších filmů a seriálů americké i evropské produkce na jednom místě.
▲ Obr č. 19 - Homatics Dongle 4K V2 AI-SR a Homatics Dongle Lite 4K V2, Skylink Live TV - videotéka Apple TV
Videotéka Apple TV+ přináší oceňované seriály, poutavá dramata, převratné dokumenty, zábavu pro děti, komedie a další. Nové původní tituly přibývají každý měsíc.
Dále jsem otestoval funkčnost mé oblíbené služby Lepší.tv. Nejvyšší balíček Lepší.TV TOP obsahuje aktuálně 175 programů a k dispozici je archív programů až na 100 dní zpět u vybraných programů.
▲ Obr č. 20 - Homatics Dongle 4K V2 AI-SR a Homatics Dongle Lite 4K V2, Lepší.TV - domovská obrazovka
Operátor dále nabízí balíček Lepší.TV KLASIK, který aktuálně obsahuje 160 programů a k dispozici je archív programů až na 30 dní zpět u vybraných programů. Posledním základním balíčkem je Lepší.TV MNI, který aktuálně obsahuje 97 programů a k dispozici je archív programů až na 7 dní zpět.
Nahrávat můžete neomezeně, nahrávka je uložena na dobu 30 dní. Současné sledování je možné až na 3 zařízeních, tato služba je zpoplatněna. Bez tohoto příplatku není možné současně sledovat ani na 2 zařízeních.
▲ Obr č. 21 - Homatics Dongle 4K V2 AI-SR a Homatics Dongle Lite 4K V2, Lepší.TV - EPG
Seznam programů naleznete na webu provozovatele zde.
Operátor nabízí i zajímavé doplňkové balíčky. Za zmínku určitě stojí balíček Prima bez reklam, který nabízí automatické přeskakování reklam při sledování pořadů skupiny Prima z archívu.
▲ Obr č. 22 - Homatics Dongle 4K V2 AI-SR a Homatics Dongle Lite 4K V2, Lepší.TV - podrobné informace o pořadu
K dispozici jsou také čtyři kanály v UHD (4K) kvalitě: Jazz Premium, Extasy 4K Platinum, Skvele TV a Love Nature 4K. Ovládání aplikace je výborné, tak jako technická kvalita obrazu.
Aktuálně provozovatel nabízí vyzkoušení libovolného balíčku za 10 Kč na dobu 10 dní a poté slevu na každý balíček v prvním měsíci ve výši 50 %.
▲ Obr č. 23 - Homatics Dongle 4K V2 AI-SR a Homatics Dongle Lite 4K V2, Lepší.TV - nahrávky
Oba multimediální dongle přehrávače Homatics s vhodně nainstalovanou aplikací přehrají kde jaké video, včetně videí s kodekem AV1.
▲ Obr č. 24 - Homatics Dongle 4K V2 AI-SR a Homatics Dongle Lite 4K V2, Lepší.TV - videotéka
Oba dongle se v provozu mírně zahřívají. Indikační LED dioda v provozu svítí u standardní verze dongle bíle a u lite verze modře. Jakmile oba dongle vypnete dálkovým ovladačem, dioda zhasne.
Opět jsem prováděl měření rychlosti Wi-Fi pomocí aplikace “Speed Test WI-FI Analyzer analiti“. Naměřená čísla příliš realisticky nevypadala, pro Google TV prostě tato aplikace zatím není odladěna.
▲ Obr č. 25 - Homatics Dongle 4K V2 AI-SR a Homatics Dongle Lite 4K V2, SledovaniTV - domovská obrazovka
Pokud někomu nebude vyhovovat malé dálkové ovládání, které je součástí balení, má možnost si dokoupit verzi Homatics BIG V2. Oproti dodanému dálkovému ovládání má toto dálkové ovládání navíc k dispozici numerická tlačítka a také barevná tlačítka a je rozměrově větší.
▲ Obr č. 26 - Homatics Dongle 4K V2 AI-SR a Homatics Dongle Lite 4K V2, SledovaniTV - EPG
Barevná tlačítka jsou funkční v řadě aplikací a rovněž i numerická tlačítka se hodí při přepínání programů nebo tam kde potřebujete zadávat čísla a nemusíte tak využívat virtuální klávesnici. Zvýšení zákaznického komfortu je prostě znát a pokud si jednou osaháte tohle dálkové ovládání, tak už nechcete nic jiného.
Homatics Dongle 4K V2 AI-SR je standardní verze dongle, Homatics Dongle 4K Lite V2 je odlehčená verze dongle. Liší se zejména výkonem procesoru, rychlostí Wi-Fi a použitím technologie AI-SR.
▲ Obr č. 27 - Homatics Dongle 4K V2 AI-SR a Homatics Dongle Lite 4K V2, SledovaniTV - nahrávky
Oba dongle přehrávače umožňují příjem různých OTT služeb jako je Sweet TV, Skylink Live TV, Antik TV, SledovaniTV, Lepší.tv, CANAL+ apod.
Samozřejmostí je sledování různých streamovacích služeb jako Netflix, YouTube, Disney+, HBO Max, Prime Video a dalších bez jakýchkoliv omezení. Oba přehrávače mají licence pro přehrávání 4K obsahu z aplikací Netflix, Disney+ a HBO Max.
Tak jako každý multimediální přehrávač Homatics i zde je zabudovaný Chromecast, takže snadno můžete streamovat obsah vašich mobilních zařízení nebo PC přímo do přehrávače a vidět tak na obrazovce TV. Samozřejmostí je výborné dálkové ovládání pracující v režimu Bluetooth a hlasová funkce Google asistent.
▲ Obr č. 28 - Homatics Dongle 4K V2 AI-SR a Homatics Dongle Lite 4K V2, SledovaniTV - videotéka
Za zapůjčení obou multimediálních dongle přehrávačů děkuji společnosti AB-COM, s.r.o.
Oba multimediální dongle přehrávače mohou zákazníci z Česka i Slovenska zakoupit na e-shopu dovozce:
* Homatics Dongle 4K V2 AI-SR
Doporučená maloobchodní cena: 2915,- CZK s DPH nebo 119,90 € s DPH
* Homatics Dongle Lite 4K V2
Doporučená maloobchodní cena: 2205,- CZK s DPH nebo 89,90 € s DPH
Ing. Martin Švehlík
▲ Obr č. 1 - Homatics Dongle 4K V2 AI-SR, přední strana + dálkové ovládání (foto: dovozce)
Jak už z názvu vyplývá bude se jednat o varianty Dongle, které přímo zasunete do volného HDMI slotu TV. Kompaktní rozměry obou zařízení jsou velmi podobné, výhodou je že zabírají minimum místa, jsou tak vhodné třeba na cesty - na chatu, do hotelu, na pracovní cestu či dovolenou.
Jak už jsem v minulé recenzi uvedl, tak verze V2 značí, že jako operační systém se již nepoužívá čistý Android TV jako u první generaci multimediálních přehrávačů Homatics, ale modernější operační systém Google TV.
▲ Obr č. 2 - Homatics Dongle 4K V2 AI-SR, přední strana ethernet + napájení (foto: dovozce)
Oba multimediální přehrávače pracuji ve video rozlišení až do 4K. V menu přehrávače si zvolíte video rozlišení přesně podle vašeho typu televizoru. Osobně používám full HD TV, takže jsem nastavil 1080p/50 Hz.
Samozřejmě vše je řádně licencováno společností Google a je zajištěna nepřetržitá softwarová podpora. Součástí balení je shodné bluetooth dálkové ovládaní s několika málo tlačítky pro obsluhu přehrávače. Pokud by někomu ovladač nevyhovoval je k dispozici ke koupi dálkové ovládání Homatics BIG V2, které má navíc k dispozici numerická tlačítka a barevná tlačítka.
▲ Obr č. 3 - Homatics Dongle 4K V2 AI-SR, boční pohled - USB-C (foto: dovozce)
Homatics Dongle 4K V AI-SR2 je standardní verze výrobce, Homatics Dongle Lite 4K V2 je odlehčená verze. Jaký je mezi nimi rozdíl?
Hlavním rozdílem nebude jen výkon procesorů, ale i některé další technologie. U standardní verze je to procesor Amlogic S905X5M s výkonem 30000 DMIPS (procesor je vyrobený 6 nm technologií), u lite verze je to Amlogic S905Y5 s výkonem 20000 DMIPS. Flash paměť (32GB) i RAM (2GB) jsou shodné.
▲ Obr č. 4 - Homatics Dongle 4K V2 AI-SR, boční pohled a tlačítko zapnutí/vypnutí (foto: dovozce)
Vestavěný ethernet je pouze u standardní verze, u lite verze ethernet vestavěný není. Rozdíl je také v použité Wi-Fi. U standardní verze je použit rychlejší standard Wi-Fi 6, u lite verze je to pomalejší standard Wi-Fi 5.
Homatics Dongle 4K V2 AI-SR podporuje technologii AI-SR, která u verze lite není k dispozici.
▲ Obr č. 5 - Homatics Dongle 4K V2 AI-SR, přední strana + dálkové ovládání (foto: dovozce)
Technologie AI-SRAI-SR (Artificial Intelligence Super Resolution) je revoluční technologie, která vylepšuje obraz v reálném čase a chybějící body dopočítá pomocí neuronové sítě pixel po pixelu.
AI-SR není běžný upscaling, kde se video v původním rozlišení pouze mechanicky "roztáhne", což vede k rozmazanému a neostrému obrazu. Výkonný AI čip analyzuje každý záběr v reálném čase. Dokáže rozpoznat tváře, textury, trávu či nápisy a chybějící pixely aktivně dokresluje tak, aby obraz působil přirozeně a ostře.
▲ Obr č. 6 - Homatics Dongle 4K V2 AI-SR, boční pohled a tlačítko zapnutí/vypnutí (foto: dovozce)
Slabší internetové připojení už nemusí znamenat špatný obraz. AI-SR okamžitě eliminuje nepříjemné „kostičkování“ a digitální šum, které často vznikají při kolísání rychlosti sítě během online přenosů.
AI-SR technologie zabraňuje rozmazání rychlých pohybů a doostřuje kontury.
Oba dongle mají licence pro přehrávání 4K obsahu z aplikací Netflix, Disney+ a HBO Max. Samozřejmostí je podpora technologie vylepšení obrazové kvality HDR (High Dynamic Range) ve verzi HDR 10+, kodeku AV1 a podpora audia Dolby Atmos.
▲ Obr č. 7 - Homatics Dongle 4K V2 AI-SR a Homatics Dongle Lite 4K V2, Domovská obrazovka Google TV
Technická specifikace pro Homatics Dongle 4K V2 AI-SROperační systém: Google TV
Čipová sada: Amlogic S905X5M (30000 DMIPS)
Flash eMMC 32GB
AI-SR: Umělá inteligence pro super-rozlišení
2 GB DDR RAM
Ethernet 100 Mbps
Wi-Fi 6 2.4G/5G
Bluetooth 5.2
Video rozlišení: 4K, 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p
Audio: Dolby Atmos, Dolby Audio
Video: Podpora kodeku AV1
HDR: HDR10, HDR10+, HLG
1x USB-C
Technická specifikace pro Homatics Dongle Lite 4K V2Operační systém: Google TV
Čipová sada: Amlogic S905Y5 (20000 DMIPS)
Flash eMMC 32GB
AI-SR: ne
2 GB DDR RAM
Ethernet: ne
Wi-Fi 5 2.4G/5G
Bluetooth 5.0
Video rozlišení: 4K, 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p
Audio: Dolby Atmos, Dolby Audio
Video: Podpora kodeku AV1
HDR: HDR10, HDR10+, HLG
▲ Obr č. 8 - Homatics Dongle 4K V2 AI-SR a Homatics Dongle Lite 4K V2, Aplikace
Také pomocí těchto multimediálních přehrávačů můžete téměř z každé „hloupé“ televize vytvořit SMART TV, stačí jen jeden volný HDMI vstup na TV. To platí u všech multimediálních přehrávačů, navíc jsou zde nesporné výhody, protože tyto zařízení pracující s Google TV mají k dispozici mnohonásobně více aplikací než operační systém vašeho TV, který za chvíli nemá softwarovou podporu. A to nemluvíme o rychlosti, kde jednoznačně vévodí multimediální přehrávače.
Pozor oba dongle multimediální přehrávače potřebují externí napájení, které je zajištěno napájecím adaptérem 5V/1A, který je součástí balení.
▲ Obr č. 9 - Homatics Dongle 4K V2 AI-SR a Homatics Dongle Lite 4K V2, Nastavení - Dálkový ovladač a příslušenství
Popis multimediálních přehrávačůOba dongle se dodávají v bílém provedení. Standardní verze má rozměry 70 x 71,5 (výška s HDMI 143) x 17 mm, lite verze 61,5 x 90 (výška s HDMI 160) x 13 mm. U obou je k dispozici USB-C port pro připojení napájecího zdroje a LED dioda, signalizující provoz dongle.
Homatics Dongle 4K V2 AI-SR navíc disponuje ještě jedním USB-C portem pro připojení flash disku a vestavěným ethernetem 100 Mbit/s.
▲ Obr č. 10 - Homatics Dongle 4K V2 AI-SR a Homatics Dongle Lite 4K V2, Nastavení - Systém
Praktické zkušenostiPo zapnutí obou dongle přehrávačů se spustí tradiční instalační průvodce Google TV. Nejprve je požadováno spárování dodaného dálkového ovladače s donglem. Poté již dálkové ovládání funguje v režimu Bluetooth. Směrovost dálkového ovládání je tak neomezená. Dále jste dotázáni na komunikační jazyk a požádáni o přihlášení do svého Google účtu.
V této chvíli se budete muset připojit k internetu. U standardní verze dongle máte možnost se připojit přes ethernet nebo přes Wi-Fi. U lite verze dongle je k dispozici pouze připojení přes Wi-Fi.
▲ Obr č. 11 - Homatics Dongle 4K V2 AI-SR a Homatics Dongle Lite 4K V2, Nastavení - Obraz a zvuk
Poté jste dotázaní, zda zařízení má nainstalovat některé aplikace, zde jsou prakticky stále ty samé aplikace.
Na hlavní obrazovce Google TV najdeme oblíbené aplikace, které jsou již předinstalovány a můžete je libovolně uspořádat. V Google TV lze prakticky cokoliv odinstalovat, na rozdíl od Android TV, kde řada aplikací odinstalovat nešla. Google TV umožňuje vytvářet uživatelské profily.
▲ Obr č. 12 - Homatics Dongle 4K V2 AI-SR a Homatics Dongle Lite 4K V2, Interní sdílené úložiště
Instalace aplikací je jednoduchá, Google obchod je přímo integrován v operačním systému Google TV. Součástí systému je Google Voice Assistant, tedy ovládání boxu hlasem. Vaše dálkové ovládání tak slouží zároveň jako mikrofon. Stačí jen stisknout příslušné tlačítko na dálkovém ovladači a vyslovit vaše přání.
Pro vyhledávání aplikací se zřejmě nepoužívá Google Voice Assistant, ale obyčejný Speech-to-Text, tedy převod hlasu na text, kde s češtinou nejsou žádné problémy. Takže s vyhledáváním aplikací hlasem nejsou žádné potíže u obou dongle, což jistě potěší.
▲ Obr č. 13 - Homatics Dongle 4K V2 AI-SR, O zařízení
Vyhledáváte v Youtube funguje také zcela bez problémů.
Dálkové ovládání ve verzi V2 je jednoduché s minimálním množstvím tlačítek. Pracuje se s ním bez jakýkoliv potíží. Oproti verzi V1 je zde navíc tlačítko „Live TV“, které si můžeme naprogramovat pro spuštění libovolné nainstalované aplikace.
▲ Obr č. 14 - Homatics Dongle Lite 4K V2, O zařízení
Na dálkovém ovladači jsou k dispozici také tlačítka pro přístup do aplikací Youtube, Youtube Music, Netflix a Prime Video.
Oba multimediální dongle přehrávače by měly být kompatibilní s OTT aplikacemi jako např. Sweet TV, Skylink Live TV, SledovaniTV, Lepší.tv, Antik TV pro STB 2.0 apod. V obou dongle přehrávačích by měly být plně funkční také streamovací služby jako HBO Max, SkyShowtime, Netflix, Disney+, prima+, Apple TV+ a řada dalších.
▲ Obr č. 15 - Homatics Dongle 4K V2 AI-SR a Homatics Dongle Lite 4K V2, Skylink Live TV - domovská obrazovka
Interní paměť obou přehrávačů je 32 GB, v reálu mam tak cca 25 GB. Část paměti zabírá samotný operační systém Google TV. Ale i tak to stále dostačuje i pro náročnějšího zákazníka, který potřebuje instalovat hodně aplikací. Rychlost dongle přehrávačů při běžném používaní byla velmi vyrovnaná.
Tradičně si některé testované OTT služby blíže představíme, protože určitě stojí za vaši pozornost a provozovatele přináší různé novinky a vylepšení v nabízených službách.
▲ Obr č. 16 - Homatics Dongle 4K V2 AI-SR a Homatics Dongle Lite 4K V2, Skylink Live TV - programy
Nejprve jsem vyzkoušel OTT službu Skylink Live TV. V Google Play obchodě je dispozici česká a slovenská aplikace pro tuto službu. V české nabídce je aktuálně 97 programů, z toho 64 v HD kvalitě (nejvyšší balíček PREMIUM).
V nabídce jsou atraktivní sportovní programy Nova Sport 1, 2, 3, 4, 5 a 6 v HD kvalitě. Nechybí ani nově zařazený program Prima sport v HD kvalitě. Archív pořadů je k dispozici na 7 dní zpět. Divák si může vytvářet tzv. záložky, což je vlastně nahrávání programů. Kvalita obrazu je výborná.
▲ Obr č. 17 - Homatics Dongle 4K V2 AI-SR a Homatics Dongle Lite 4K V2, Skylink Live TV - EPG
Samozřejmě pro sportovní fandy jsou v nabídce programy Canal+ Sport 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 v HD kvalitě. Na těchto programech se vysílají přenosy z anglické Premier League, kromě Canal + Sport 2 a 3, kde se vysílá populární ženský tenis WTA.
Skylink Live TV můžete sledovat až na 5 zařízeních. Souběžné sledování je omezeno na 2 zařízení. Při přetáčení pořadů z archívu ze stanic skupiny Prima je nutno vždy zhlédnout reklamu, ale omezenou pouze na 3 minuty.
▲ Obr č. 18 - Homatics Dongle 4K V2 AI-SR a Homatics Dongle Lite 4K V2, Skylink Live TV - knihovna
Aktuální přehled programů naleznete zde.
Přímo v aplikaci Skylink Live TV můžete mít přístup k videotékám jako Filmbox+ Stream, National Geographic, CANAL+ a Apple TV+. Tyto videotéky jsou součástí vybraných programových balíčků. S videotékami v aplikaci Skylink Live TV máte k dispozici premiéry těch nejlepších filmů a seriálů americké i evropské produkce na jednom místě.
▲ Obr č. 19 - Homatics Dongle 4K V2 AI-SR a Homatics Dongle Lite 4K V2, Skylink Live TV - videotéka Apple TV
Videotéka Apple TV+ přináší oceňované seriály, poutavá dramata, převratné dokumenty, zábavu pro děti, komedie a další. Nové původní tituly přibývají každý měsíc.
Dále jsem otestoval funkčnost mé oblíbené služby Lepší.tv. Nejvyšší balíček Lepší.TV TOP obsahuje aktuálně 175 programů a k dispozici je archív programů až na 100 dní zpět u vybraných programů.
▲ Obr č. 20 - Homatics Dongle 4K V2 AI-SR a Homatics Dongle Lite 4K V2, Lepší.TV - domovská obrazovka
Operátor dále nabízí balíček Lepší.TV KLASIK, který aktuálně obsahuje 160 programů a k dispozici je archív programů až na 30 dní zpět u vybraných programů. Posledním základním balíčkem je Lepší.TV MNI, který aktuálně obsahuje 97 programů a k dispozici je archív programů až na 7 dní zpět.
Nahrávat můžete neomezeně, nahrávka je uložena na dobu 30 dní. Současné sledování je možné až na 3 zařízeních, tato služba je zpoplatněna. Bez tohoto příplatku není možné současně sledovat ani na 2 zařízeních.
▲ Obr č. 21 - Homatics Dongle 4K V2 AI-SR a Homatics Dongle Lite 4K V2, Lepší.TV - EPG
Seznam programů naleznete na webu provozovatele zde.
Operátor nabízí i zajímavé doplňkové balíčky. Za zmínku určitě stojí balíček Prima bez reklam, který nabízí automatické přeskakování reklam při sledování pořadů skupiny Prima z archívu.
▲ Obr č. 22 - Homatics Dongle 4K V2 AI-SR a Homatics Dongle Lite 4K V2, Lepší.TV - podrobné informace o pořadu
K dispozici jsou také čtyři kanály v UHD (4K) kvalitě: Jazz Premium, Extasy 4K Platinum, Skvele TV a Love Nature 4K. Ovládání aplikace je výborné, tak jako technická kvalita obrazu.
Aktuálně provozovatel nabízí vyzkoušení libovolného balíčku za 10 Kč na dobu 10 dní a poté slevu na každý balíček v prvním měsíci ve výši 50 %.
▲ Obr č. 23 - Homatics Dongle 4K V2 AI-SR a Homatics Dongle Lite 4K V2, Lepší.TV - nahrávky
Oba multimediální dongle přehrávače Homatics s vhodně nainstalovanou aplikací přehrají kde jaké video, včetně videí s kodekem AV1.
▲ Obr č. 24 - Homatics Dongle 4K V2 AI-SR a Homatics Dongle Lite 4K V2, Lepší.TV - videotéka
Oba dongle se v provozu mírně zahřívají. Indikační LED dioda v provozu svítí u standardní verze dongle bíle a u lite verze modře. Jakmile oba dongle vypnete dálkovým ovladačem, dioda zhasne.
Opět jsem prováděl měření rychlosti Wi-Fi pomocí aplikace “Speed Test WI-FI Analyzer analiti“. Naměřená čísla příliš realisticky nevypadala, pro Google TV prostě tato aplikace zatím není odladěna.
▲ Obr č. 25 - Homatics Dongle 4K V2 AI-SR a Homatics Dongle Lite 4K V2, SledovaniTV - domovská obrazovka
Pokud někomu nebude vyhovovat malé dálkové ovládání, které je součástí balení, má možnost si dokoupit verzi Homatics BIG V2. Oproti dodanému dálkovému ovládání má toto dálkové ovládání navíc k dispozici numerická tlačítka a také barevná tlačítka a je rozměrově větší.
▲ Obr č. 26 - Homatics Dongle 4K V2 AI-SR a Homatics Dongle Lite 4K V2, SledovaniTV - EPG
Barevná tlačítka jsou funkční v řadě aplikací a rovněž i numerická tlačítka se hodí při přepínání programů nebo tam kde potřebujete zadávat čísla a nemusíte tak využívat virtuální klávesnici. Zvýšení zákaznického komfortu je prostě znát a pokud si jednou osaháte tohle dálkové ovládání, tak už nechcete nic jiného.
ZávěrHomatics Dongle 4K V2 AI-SR a Homatics Dongle Lite 4K V2 jsou kvalitní kompaktní multimediální přehrávače s certifikovaným operačním systémem Google TV. Výhodou značky Homatics je podpora ze strany výrobce, což dnes není zdaleka samozřejmostí.
Homatics Dongle 4K V2 AI-SR je standardní verze dongle, Homatics Dongle 4K Lite V2 je odlehčená verze dongle. Liší se zejména výkonem procesoru, rychlostí Wi-Fi a použitím technologie AI-SR.
▲ Obr č. 27 - Homatics Dongle 4K V2 AI-SR a Homatics Dongle Lite 4K V2, SledovaniTV - nahrávky
Oba dongle přehrávače umožňují příjem různých OTT služeb jako je Sweet TV, Skylink Live TV, Antik TV, SledovaniTV, Lepší.tv, CANAL+ apod.
Samozřejmostí je sledování různých streamovacích služeb jako Netflix, YouTube, Disney+, HBO Max, Prime Video a dalších bez jakýchkoliv omezení. Oba přehrávače mají licence pro přehrávání 4K obsahu z aplikací Netflix, Disney+ a HBO Max.
Tak jako každý multimediální přehrávač Homatics i zde je zabudovaný Chromecast, takže snadno můžete streamovat obsah vašich mobilních zařízení nebo PC přímo do přehrávače a vidět tak na obrazovce TV. Samozřejmostí je výborné dálkové ovládání pracující v režimu Bluetooth a hlasová funkce Google asistent.
▲ Obr č. 28 - Homatics Dongle 4K V2 AI-SR a Homatics Dongle Lite 4K V2, SledovaniTV - videotéka
Za zapůjčení obou multimediálních dongle přehrávačů děkuji společnosti AB-COM, s.r.o.
Oba multimediální dongle přehrávače mohou zákazníci z Česka i Slovenska zakoupit na e-shopu dovozce:
* Homatics Dongle 4K V2 AI-SR
Doporučená maloobchodní cena: 2915,- CZK s DPH nebo 119,90 € s DPH
* Homatics Dongle Lite 4K V2
Doporučená maloobchodní cena: 2205,- CZK s DPH nebo 89,90 € s DPH
Ing. Martin Švehlík