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ZUN Rádio expanduje. Nově v DAB síti PLAY.CZ

DNES! | Tisk | komentáře

Další stanicí, která se rozhodla využít panregionální distribuce prostřednictvím digitálního pozemního vysílání ve standardu DAB (Digital Audio Broadcasting), se stala ZUN Rádio. Program se objevil v DAB síti PLAY.CZ, kterou nedávno získala společnost České Radiokomunikace (ČRa).

DAB síť PLAY.CZ je atraktivní vysílací síť pro rozhlasové stanice. Ačkoliv se nejedná o celoplošný DAB multiplex, pokrytí sítě je takřka celoplošné - vysílá ve všech regionech s výjimkou Pardubického kraje a Vysočiny, kde nezískala tato síť v nedávné aukci Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) kmitočtové příděly. Nicméně i tento problém by se mohl v budoucnu vyřešit a to výměnou některých frekvencí (vysílacích bloků) s jinými provozovateli DAB vysílání.


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▲ Obr č. 1 - Přijímače pro DAB+. Ilustrační foto (foto: parabola.cz)
Vysílací multiplex PLAY.CZ po zářijovém rozšíření aktuálně obsahuje 8 rozhlasových programů ve všech regionech, ve kterých vysílá. Posluchači PLAY.CZ si tak mohou naladit stanice COLOR MusicRadio, Classic Praha, Express FM, HEY Radio, Raadio Presston, Rádio Relax, Slow Down Radio a nejnověji ZUN Rádio.

Stanice ZUN Rádio, stejně jako ostatní stanice v této síti, používá standardní parametry - tedy datový tok 64 kbit/s v audio kodeku AAC. Ochrana chyb je EEP 2-A.

ZUN Rádio se zaměřuje na elektronickou hudbu, zejména na housovou taneční hudbu. Posluchačům nabízí klasiku z počátku housu, ale i disco a soul. Před den mohou posluchači ve vysílání ZUN Rádia slyšet i soul, disco, acit jazz, soulful house, nu-disco, funky house a jackin. Večer dostává prostor garage a tech house.



Stanice ZUN Rádio není na trhu žádným nováčkem. Vysílání bylo možné prostřednictvím DAB přijímat z jiných multiplexů jako Fiera touch, Broadcast Services a Teleko Digital. Vstupem do DAB multiplexu PLAY.CZ se pokrytí a dostupnost programu pro posluchače významně rozšíří.

Vedle DAB je možné program ZUN Rádia "naladit" i na oficiálních stránkách stanice zunradio.cz, eventuálně prostřednictvím streamovacích aplikací.

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