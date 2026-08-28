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Pátek, 28. srpna 2026, svátek má Augustýn

TraLaLa dozpívala a skončila

DNES! | redakce | tisk | názory

V českých zemích skončil dětský kanál TraLaLa. Stanice byla dostupná na klasickou pozemní anténu v rámci celoplošného DVB-T2 multiplexu 23, který provozuje společnost České Radiokomunikace (ČRa).

Stanice TraLaLa spustila pravidelné vysílání ve čtvrtek 7. srpna 2025 v 10:00 hodin. Konec distribuce přišel po roce činnosti.

Vysílání stanice TraLaLa. Archivní foto
▲ Vysílání stanice TraLaLa. Archivní foto

TraLaLa byl dětský program rumunské televize. Na domácím trhu odstartovala v roce 2012 a postupně se tam vypracovala do pozice oblíbené dětské televize se dvěma programy a desítkami milionů odběratelů na YouTube. Na tento úspěch se snažila navázat v České republice. Nicméně stanice se mimo DVB-T2 multiplex 23 nedostal. Stanice nebyla v nabídce klíčových televizních platforem. Navíc na trhu existují další stanice pro nejmladší diváky - kanály ducktv, BabyTV či LaLa TV. Posledně uvedená vysílá v češtině i slovenštině.

V době startu TraLaLa zbývaly dvě volné pozice v multiplexu 23. Nyní je pozic volných více. Skončila DVTV Extra, Hit TV, nedávno Sporty TV a otazník visí nad programy Barrandov Krimi a Barrandov Kino. Ty by mohly být zachráněny. O licenci pro tyto stanice požádala společnost Broadcasting Services, přes další společnosti vlastněná Českými Radiokomunikacemi. Ta požádala i o pozemní i satelitní licenci pro hlavní stanici TV Barrandov.

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