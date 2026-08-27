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TELEKO spustilo audio promo stanici

DNES! | redakce | tisk | názory

Společnost TELEKO, jeden z provozovatelů regionálního digitálního pozemního rozhlasového vysílání v Česku, dává o sobě vědět. Firma se rozhodla využít svoji volnou kapacitu ve své DAB síti k provozu vlastního promo rozhlasového programu.

Společnost TELEKO digital, a.s. zařadila do obou svých regionálních sítí TELEKO DAB1 (blok 10D) a TELEKO DAB2 (7C) vlastní propagační rozhlasový program pojmenovaný jednoduše "TELEKO DAB promo". Stanice se vysílá s datovým tokem 96 kbit/s v audio kodeku AAC s ochranou chyb EEP-1A.

Cílem stanice je propagovat své služby a vysílacím společnostem, případně novým subjektům nabídnout vysílací kapacitu a tedy o dosah. Firma může zájemcům nabídnout pokrytí Královéhradeckého, Pardubického, Jihomoravského, Zlínského a Moravskoslezského kraje, dále Vysočiny, Liberce a Jablonce nad Nisou.

Aktuálně v obou multiplexech vysílají programy pro věřící Rádio Proglas a Rádio 7, dále ZUN rádio (jen 10D) a Český rozhlas Hradec Králové (jen 7C).

TELEKO patří k subjektům, kteří provozují DAB vysílání od experimentálního provozu.

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