TELEKO spustilo audio promo stanici

TELEKO spustilo audio promo staniciDNES! | redakce | tisk | názory
Společnost TELEKO, jeden z provozovatelů regionálního digitálního pozemního rozhlasového vysílání v Česku, dává o sobě vědět. Firma se rozhodla využít svoji volnou kapacitu ve své DAB síti k provozu vlastního promo rozhlasového programu.
Společnost TELEKO digital, a.s. zařadila do obou svých regionálních sítí TELEKO DAB1 (blok 10D) a TELEKO DAB2 (7C) vlastní propagační rozhlasový program pojmenovaný jednoduše "TELEKO DAB promo". Stanice se vysílá s datovým tokem 96 kbit/s v audio kodeku AAC s ochranou chyb EEP-1A.
Cílem stanice je propagovat své služby a vysílacím společnostem, případně novým subjektům nabídnout vysílací kapacitu a tedy o dosah. Firma může zájemcům nabídnout pokrytí Královéhradeckého, Pardubického, Jihomoravského, Zlínského a Moravskoslezského kraje, dále Vysočiny, Liberce a Jablonce nad Nisou.
Aktuálně v obou multiplexech vysílají programy pro věřící Rádio Proglas a Rádio 7, dále ZUN rádio (jen 10D) a Český rozhlas Hradec Králové (jen 7C).
TELEKO patří k subjektům, kteří provozují DAB vysílání od experimentálního provozu.