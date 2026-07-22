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Skylink: Slovenská TV8 (TV Osem) z nové frekvence

DNES! | redakce | tisk | názory

Slovenská privátní televizní stanice TV8 (TV Osem) začala vysílat z nového multiplexu lucemburské mediální skupiny M7 Group, člena CANAL+, provozovatele česko-slovenské DTH a OTT platformy Skylink.

Vysílání TV Osem se objevilo na kmitočtu 12,129 GHz s vertikální polarizací. Distribuce i na nových parametrech probíhá v MPEG-4 v klasickém SD rozlišení a je volně šířené ( FTA).

Satelitní platforma Skylink. Ilustrační foto (foto: M7 Group)
▲ Satelitní platforma Skylink. Ilustrační foto (foto: M7 Group)

Souběžná distribuce TV Osem na starém a novém kmitočtu bude probíhat do 13.10.2026. Diváci mají dostatek času na přeladění svých set top boxů na nové vysílací parametry. O přeladění přijímače se nemusejí starat na přístrojích s funkcí FastScan, kde proběhne automatická rekonfigurace.

Přesun programu na nové parametry souvisí s optimalizací satelitní kapacity.

nové technické parametry - TV Osem:

Astra 3C (23,5°E), freq. 12,129 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

původní technické parametry - TV Osem (vysílání zde bude ukončeno!):

• Astra 3C (23,5°E), freq. 12,110 GHz, pol. H, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

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