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Policisté bez příkras v doku sérii Ve službě: Jménem zákona

DNES! | redakce | tisk | názory

Jak vypadá služba policistů ve chvílích, kdy rozhodují vteřiny? Co se děje za dveřmi operačních středisek, při pátrání po nebezpečných pachatelích nebo během zásahů proti agresivním fanouškům?

Nová osmidílná dokumentární série Ve službě: Jménem zákona nabídne dosud nevídaný pohled do práce Policie České republiky.

Dokumentaristka Martina Eretová získala důvěru policistů i přístup na místa, kam se kamery běžně nedostanou. Série bude mít premiéru 22. července na prima+.

Doku série Ve službě: Jménem zákona (foto: FTV Prima)
▲ Doku série Ve službě: Jménem zákona (foto: FTV Prima)

Jak vypadá práce policistů ve chvílích, kdy není čas na chyby? Co všechno se odehrává za vysílačkami, v policejních autech, na operačních střediscích nebo při mimořádných zásazích? Nová dokumentární série Ve službě: Jménem zákona přináší osm autentických epizod, které divákům nabídnou bezprostřední pohled do každodenní služby Policie České republiky v Praze.

Po úspěšných sériích Ve službě: Za mřížemi I a II, ve kterých režisérka Martina Eretová sledovala práci příslušníků Vězeňské služby ČR, se tentokrát její kamera přesouvá do prostředí Policie ČR. Díky mimořádné důvěře, kterou si u policistů získala, mohly její kamery zachytit nejen práci v ulicích, ale i dění na operačním středisku, v celách předběžného zadržení nebo při výcviku speciálních jednotek. Diváci se stanou svědky ostrých policejních zásahů, pátrání po nebezpečných osobách, práce psovodů, jízdní policie, pořádkových jednotek i každodenních situací, které policisté řeší ve službě.

Během několikaměsíčního natáčení se štáb dostal na místa, kam se veřejnost běžně nikdy nepodívá. Stejně jako předchozí série není ani Ve službě: Jménem zákona jen dokumentem o práci bezpečnostních složek. Vedle akčních zásahů ukazuje také lidskou stránku policistů - jejich pochybnosti, emoce, odvahu i každodenní rozhodování v situacích, které mohou během několika vteřin změnit lidské životy.

Dokumentární série ukáže také mimořádné události, u nichž štáb natáčel přímo v terénu. Kamery byly například u nedávného rozsáhlého pátrání po ozbrojeném učiteli, při kterém byly do akce nasazeny desítky policistů, vrtulníky, zásahová jednotka i pyrotechnici. Nechybí ani záběry z fotbalového derby pražských „S“, během něhož se štáb ocitl uprostřed policejního zákroku proti agresivním fanouškům.

zdroj: FTV Prima

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