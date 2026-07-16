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Sat.2 - nový kanál od společnosti ProSiebenSat.1

DNES! | redakce | tisk | názory

Mediální skupina ProSiebenSat.1 rozšíří svoji nabídku lineárních kanálů o nový program s názvem Sat.2. Stanice se tak stane jejím osmým kanálem na německém trhu.

Sat.2 bude svým obsahem cílit na ženy ve věku 50 let a starší. Stanice bude dostupná na lineární televizi, službě Joyn a platformách třetích stran. Je proto pravděpodobné, že se program objeví také na satelitu Astra na pozici 19,2°E, kde je šířena i stávající sedmička programů. Konkrétní termín zahájení vysílání nové stanice Sat.2 zatím nebyl uveden. Půjde o zimní období. Vysílání spustí zřejmě začátkem roku 2027.

ProSiebenSat.1 vedle Sat.1, ProSieben a kabel eins provozuje také tematicky zaměřené programy sixx, ProSieben MAXX, Sat.1 Gold, kabel eins doku.

Podle Elen Koch, zodpovědné za všechny kanály pro cílové skupiny ProSiebenSat.1, je cílem nové stanice Sat.2, aby diváci trávili více času sledováním obsahu a méně času jeho vyhledáváním.

Cílové skupiny kanálů sixx, Sat.1 Gold, ProSieben Maxx, kabel eins doku zažívají velký úspěch. V první polovině roku 2026 dohromady dosáhly tržního podílu 6,3 procenta (diváci ve věku 14 až 59 let), což představuje nárůst o 0,3 procentního bodu oproti předchozímu roku. Celkově kanály osloví měsíčně až 62 milionu diváků (čistý dosah).

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TV program

kanál CT1 20:05 Odstíny Colours of Ostrava 2026
20:10 MOST! (3/8)
21:00 Volha (3/5)
kanál CT2 20:00 Montmartre (5/8)
20:55 Montmartre (6/8)
21:50 Jesse Stone: Radikální změna
kanál NOVA 20:20 Případy mimořádné Marty (4)
21:30 Farma Česko II (15)
22:40 Kriminálka Las Vegas X (1)
kanál PRIMA 20:15 Zloba: Královna všeho zlého
22:35 Are You The One? Česko
23:30 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Anton Špelec, ostrostřelec
22:05 Případ pro zvláštní skupinu (4)
23:20 Maigret (20)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
20:55 Cyranův ostrov (15, 16)
21:55 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Viera (7/9)
22:00 Komisár Montalbano
23:50 Vraždy v Sables-d´Olonne
kanál DVOJKA 20:10 Alberto Tomba. Vzostup víťaza
21:40 Fetiše socializmu
22:05 Fetiše socializmu
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Kukučka (13)
21:25 Rodinné prípady
22:10 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 U nás doma (6)
21:15 U nás doma (7/7)
22:20 Prstýnek

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