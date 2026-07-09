Kyperský kanál HTV vysílá FTA na 39E

Kyperský kanál HTV vysílá FTA na 39EDNES! | redakce | tisk | názory
Více diváků může sledovat nekódovaný ( FTA) kyperský kanál HTV. Stanice se objevila v jednom z multiplexů na komunikačním satelitu Hellas Sat 4 (39°E). Ve stejném paketu se vysílají také mezinárodní programy RIK Sat z Kypru a RTT Cosmos HD z Řecka.
Propagační kanál operátora Hellas Sat nabízí řecký a kyperský obsah v HD rozlišení (1920x1080) ve video kodeku HEVC (H.265). Vysílání je šířeno pod názvem HTV a pro příjem je nutný 4K přijímač (televizor či set top box).
HTV vysílá reklamní materiály Hellas Satu, včetně anténního parku a možnosti distribuce přes satelity Hellas Sat 3 a Hellas Sat 4. Vysílá také pořady z tiskových konferencí a také kulturní pořady. Vysílání HTV pro Hellas Sat TV bylo oficiálně spuštěno 1. května 2026.
Původně se program HTV vysílal jako součást distribuční paketu v režimu T2-MI na kmitočtu 11,778 GHz, pol. H (SR 16510, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK). V paketu se vysílají dvě verze kanálu lišící se kvalitou obrazu (HTV 4K a HTV SD) a také jiné kyperské stanice Plus TV, Smile TV a Vergina TV. Služba je určena výhradně pro pozemní vysílače DVB-T2 na Kypru. Nicméně s ohledem na volné vysílání a dostupnou přijímací techniku je možné přijímat toto distribuční vysílání.
technické parametry - HTV:
• Hellas Sat 4 (39°E), freq. 10,730 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA
zdroj: satkurier.pl