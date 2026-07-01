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STVR zůstává v pozemním vysílání. Minimálně do roku 2029

DNES! | Tisk | komentáře

logo Programy slovenského veřejnoprávního vysílatele STVR (Slovenská televize a rozhlas) budou i v nadcházejících letech dostupné zdarma na klasickou pozemní anténu. STVR se dohodla na nové smlouvě se společností Towercom, která zároveň umožní ušetřit téměř 9 milionů eur za 3 roky.

Programy Jednotka, Dvojka, Šport a zpravodajský okruh 24 budou i nadále dostupné prostřednictvím veřejnoprávního multiplexu bez jakýchkoliv poplatků či vázanosti. STVR uzavřela novou smlouvu na zabezpečení digitálního terestrického vysílání televizních programových služeb se společností Towercom, a.s.

STVR je v současné době jediným televizním vysílatelem na Slovensku, který se společností Towercom uzavřel dlouhodobou smlouvu o zabezpečení volného terestrického vysílání. Nová smlouva zároveň přináší významnou úsporu veřejných financí při zachování stávajícího rozsahu služby.

Nová smlouva i nadále zabezpečuje vysílání všech čtyřech televizních programů STVR v HD rozlišení v kompresním formátu MPEG-4. Zároveň obsahuje závazek přechodu na moderní vysílací standard DVB-T2 do konce září (septembra) 2026. Jde o změnu, která realizace nepřináší jen technologický progres ale i efektivnější využívání veřejných prostředků. Smlouva byla uzavřena do konce srpna 2029. Tedy na období platnosti oprávnění na provoz veřejnoprávního multiplexu, kterých držitelem je společnost Towercom, a.s.

STVR vyčíslila, že náklady na zajištění terestrického vysílání se sníží o 246 976 eur měsíčně bez DPH, což pro STVR představuje úsporu 2 963 712 eur rořčně. Během tříletého smluvního období tak STVR ušetří téměř 9 milionů eur. Rozsah sítě přitom zůstane zachovaný včetně všech vysílačů a dokrývačů veřejnoprávního multiplexu.



Od spuštění digitálního pozemního vysílání v roce 2011 přešla síť veřejnoprávního multiplexu, provozovaná společností Towercom, řadu technologických změn - od budování pokrytí a rozšiřování sítě v problematických lokalitách až po přelaďování frekvencí v souvislosti s uvolněním pásma pro sítě 5G.

STVR dodává, že televizní vysílání zůstává důležitou součástí distribuce veřejnoprávního obsahu. Umožňuje přístup k programovým službám STVR bez potřeby uzavírat smlouvy s operátory či platit další poplatky. Zároveň představuje významný prvek informační bezpečnosti státu a zabezpečuje dostupnost veřejnoprávní služby i v oblastech, kde jiné distribuční platformy nemusí být dostupné.

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