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Sporty TV ukončila vysílání

DNES! | redakce | tisk | názory

Česká sportovní stanice Sporty TV plánovaně ukončila v noci na pondělí 17. srpna 2026 své vysílání. Na trhu ji nahradila nová stanice Prima sport ze skupiny FTV Prima.

Sporty TV nyní divákům dokolečka nabízí už jen jediný pořad, ve kterém hodnotí svůj start a rozvoj stanice za zhruba 2,5 roku provozu. Redakční tým Sporty TV nyní připravuje vysílání přenosů a sportovních magazínů pod značkou Prima sport.

Sporty TV - záběr z vysílání
▲ Sporty TV - záběr z vysílání

Sporty TV zahájila vysílání 1.3.2024. K dispozici byla na klasickou pozemní anténu (multiplex 23) a u některých kabelových a internetových televizních platforem typu OTT/IPTV. Její nástupce na trhu, Prima sport, je k dispozici v pozemním vysílání (DVB-T2 multiplex 24), ale rovněž i na satelitu a u některých OTT a IPTV platforem. Probíhají jednání ohledně zařazení programu do dalších služeb.

Prima sport vysílá plný program od 17.8.2026. První dva přenosy z předkola Ligy mistrů UEFA odvysílala 4. a 11. srpna. Tedy ještě před zahájením řádného vysílání.

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