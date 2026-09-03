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Švýcarské programy 3+ pod jednou značkou

DNES! | redakce | tisk | názory

V poslední prázdninový den oslavila švýcarská privátní televize 3+ své 20. narozeniny. Toto významné výročí provozovatel spojil se zásadní inovací - jeho menší tématické kanály zastřešil pod jednu značku: 3+.

Společnost CH Media, vlastník kanálu 3+, provozuje na švýcarském trhu celkem 8 stanic. Vedle hlavního programu 3+ také stanice 4+, 5+, 6+, 7+/Nickelodeon, TV24, TV25 a S1. V obodobí od 31.8. do 17.9.2026 probíhá rebranding těchto programů. Hlavní program si ponechá svůj název (3+), ostatní budou mít nově v názvu značku svého hlavního programu - 3+ Movies, 3+ Series, 3+ Crime, 3+ Family, 3+ Adrenalin, 3+ Emotion und 3+ Focus.

Jedna značka - osm programů (foto: 3+)
▲ Jedna značka - osm programů (foto: 3+)

Diváci dnes sledují televizi jinak než před 20 lety - s časovým posunem, na různých zařízeních a podle své nálady. Provozovatel programů CH Media proto svých osm stanic víc přizpůsobil specifickým zájmům, náladám a motivacím ke sledování.

Nová identita značky se řídí principem „jednoty v rozmanitosti“. Přepracovaná krychle 3+, sdílená typografie a jednotné rozvržení propojují všech osm kanálů. Unikátní barvy, tvary a animace dávají každému program jeho vlastní charakter a usnadňují navigaci. Známé logo 3+ si zachovává svůj základní koncept, ale nyní je jasnější a efektivnější.

Všech 8 stanic 3+ je součástí švýcarské DTH platformy Kabelio na satelitním systému Eutelsat Hot Bird (13°E). Programová nabídka je kryptována systémem PanAccess.

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21:00 Cyranův poloostrov (3, 4)
22:00 Most IV (2)
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20:35 Prvý film
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