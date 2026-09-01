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Telly zafixuje cenu na celý život: podzimní balíčky jsou o 20 % levnější

DNES! | redakce | tisk | názory

Televizní operátor Telly spouští 1. září podzimní kampaň „Jedna cena na celý život". Novým zákazníkům, kteří si během ní objednají balíček internetové nebo satelitní televize, dá slevu 20 procent, tedy např. Střední balíček se 100+ kanály za 384 Kč místo 480 Kč měsíčně. Tato cena jim pak zůstane po celou dobu platnosti smlouvy a případné zdražování v budoucnosti se jich nijak nedotkne.

Cena, která se už nezvedne
Kdo si během kampaně objedná balíček, platí akční částku tak dlouho, dokud mu služba běží. Kolik zaplatí první měsíc, tolik bude platit i za deset let. A po nich dál. Jednoduše: jedna cena na celý život. Sleva 20 % vychází z aktuálního ceníku, který se v čase může měnit. Současnou cenu si však zákazník zafixuje a už se mu nezmění. Výsledná procentuální sleva se tak bude časem spíš zvětšovat a dnešních 20 procent může být po letech výrazně víc. Kdo službu ukončí a později se k Telly vrátí, objednává už za aktuální ceník.

Podzimní promo akce Telly (foto: Telly)
▲ Podzimní promo akce Telly (foto: Telly)

Akční měsíční ceny platí pro nové objednávky od 1. září 2026:
* Malý balíček 216 Kč místo 270 Kč
* Střední balíček 384 Kč místo 480 Kč
* Velký balíček 552 Kč místo 690 Kč
* Sport 240 Kč místo 300 Kč
* RED 200 Kč místo 250 Kč (pouze internetová televize)

Rozhodnutí, které vydrží jako tetování
Tváří kampaně je herec Michal Isteník, který si v ní nechává vytetovat logo Telly. Tetování je jedno z nejtrvalejších rozhodnutí, jaké člověk udělá, a přesně tak kampaň mluví o ceně: sjedná se jednou a pak už zůstane. Akce se týká internetové i satelitní televize, objednat lze na telly.cz/akcni-nabidka a u internetové televize je aktivace hotová během pár minut, bez technika.

Zdražování se v naší kategorii bere skoro jako přírodní zákon. Jednou za čas přijde dopis, že se cena mění, a zákazník s tím nenadělá nic. My říkáme, že to tak být nemusí. Nefixujeme slevu, fixujeme cenu, takže čím výš půjde ceník, tím větší výhodu ten člověk má. Balíčky jsou bez jakýchkoliv závazků a začínají na 216 Kč měsíčně," říká Jan Schöppel, marketingový ředitel Telly.

zdroj: PR článek Telly

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