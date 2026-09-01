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Eutelsat 7B ukončil provoz na pozici 7E

DNES! | redakce | tisk | názory

Změna na pozici 7 stupňů východně. Francouzský satelitní operátor Eutelsat ukončil k 1.9.2026 poskytování veškerých služeb na komunikační družici Eutelsat 7B, která se nachází na pozici 7°E.

Veškeré služby jsou zákazníkům z řad vysílacích společností i koncovým klientům poskytovány z novější družice Eutelsat 7C, která se rovněž nachází na pozici 7°E.

V souvislosti s těmito změnami došlo k přesunů některých multiplexů na nové vysílací parametry. Zároveň se zlepšily příjmové podmínky íránských programů ve střední Evropě.

Osud postaršího satelitu Eutelsat 7B není oficiálně známý. Podle spekulací by se měl přesunout na nedalekou pozici 16°E, kde by měl nahradit dosavadní satelit Eutelsat 16A, který je již na konci své očekávané životností. Výhodou je, že satelity Eutelsat 7B i Eutelsat 16A jsou si technickými parametry velmi podobné, což případně umožní hladký přesun vysílacích služeb na náhradní satelit. Případná změna satelitu se dotkne i slovenského trhu, neboť zde vysílá DTH platforma Antik Sat, košického telekomunikačního operátora Antik Telecom.

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