Kriminální drama Infiltrátor na Nova Cinema 3. září

Kriminální drama Infiltrátor na Nova Cinema 3. záříDNES! | redakce | tisk | názory
Napínavé kriminální drama Infiltrátor uvede Nova Cinema v televizní premiéře ve čtvrtek 3. září 2026 ve 22:40. Film vychází ze skutečného příběhu amerického celního agenta Roberta Mazura, který se v osmdesátých letech dostal v utajení až do blízkosti lidí napojených na obávaný Medellínský kartel Pabla Escobara.
Místo toho, aby šel po zásilkách drog, se rozhodl sledovat peníze. Právě přes bankéře a finančníky, kteří kartelu pomáhali prát obrovské částky, se pokusil rozkrýt celou zločineckou síť.
Roberta Mazura hraje Bryan Cranston, známý především jako Walter White ze seriálu Perníkový táta. Tentokrát ale stojí na opačné straně zákona. Pod falešným jménem Bob Musella se vydává za schopného a diskrétního finančníka, který umí převádět špinavé peníze tak, aby nevzbudily pozornost úřadů. Aby jeho příběh působil důvěryhodně, dostane k dispozici luxusní auta, drahé obleky, falešnou firmu i odpovídající životní styl. Každá schůzka pro něj ale znamená riziko, že někdo jeho skutečnou totožnost odhalí.
V českém znění Bryana Cranstona namluvil Vladislav Beneš. Po Mazurově boku se pohybuje impulzivní agent Emir Abreu v podání Johna Leguizama, kterému propůjčil hlas Filip Švarc. Do utajené operace se zapojí také mladá agentka Kathy Ertzová, kterou hraje Diane Krugerová a v českém dabingu ji namluvila Anna Brousková. Film nezůstává jen u napínavých schůzek, odposlechů a nebezpečných obchodů. Ukazuje také, jak tvrdě se život v utajení podepisuje na Mazurově rodině. Jeho manželku Evelyn hraje Juliet Aubreyová, kterou v českém dabingu namluvila Zlata Adamovská.
Bryan Cranston se na roli připravoval i se skutečným Robertem Mazurem, který se na filmu podílel jako výkonný producent. Herec musel přesvědčivě zahrát nejen federálního agenta, ale také jeho sebevědomé a uhlazené alter ego. Mazurův falešný život přitom nebyl jen otázkou jiného jména. Musel změnit vystupování, způsob řeči i chování, aby vedle zkušených zločinců nepůsobil ani na chvíli podezřele.Natáčení probíhalo ve Velké Británii i na Floridě. Štáb využil například Londýn, historické sídlo Waddesdon Manor, taneční sál Rivoli Ballroom nebo Wilton's Music Hall.
Část příběhu vznikala také v okolí Tampy, kde se odehrávala skutečná Mazurova operace. Některé britské lokace ve filmu představovaly místa ve Spojených státech nebo v Paříži.Režie se ujal Brad Furman, který má zkušenost s kriminálními thrillery díky filmu Obhájce. Scénář podle Mazurovy autobiografické knihy napsala Ellen Brown Furmanová. Infiltrátor tak nesází jen na akci, ale hlavně na napětí mezi lidmi, kteří si nemohou být jistí, komu mohou věřit. Skutečný případ navíc ukázal, že drogové kartely nestály jen na násilí a pašování kokainu. Stejně důležitou roli hráli bankéři a finančníci, bez jejichž pomoci by nebylo možné miliardové zisky ukrýt a převést do legálního světa.
Zajímavosti o filmu:
• Bryan Cranston ve filmu hraje hned několik podob jednoho muže - rodinného otce Roberta Mazura, agenta v utajení i elegantního finančníka Boba Musellu.
• Skutečný Robert Mazur se na filmu podílel jako výkonný producent a pomáhal Cranstonovi s přípravou na roli.
• Mazurovo krytí zahrnovalo falešnou firmu, luxusní vozy, drahé obleky, nemovitosti i členství v exkluzivních klubech.
• Důležitou pomůckou byl speciálně upravený kufřík se skrytou nahrávací technikou.
• Utajená operace nesla název C-Chase a trvala přibližně dva roky.
• Výsledkem vyšetřování bylo odsouzení desítek lidí napojených na obchod s drogami a praní špinavých peněz.
• Scénář napsala matka režiséra Brada Furmana, Ellen Brown Furmanová.
• Bryan Cranston, John Leguizamo a režisér Brad Furman už dříve spolupracovali na filmu Obhájce.
• Britské sídlo Waddesdon Manor ve filmu zastoupilo Paříž.
• Slavnostní premiéra se konala v Tampa Theatre, tedy ve městě, které bylo jedním z hlavních center skutečné operace.
zdroj: Nova