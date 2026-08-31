SkyShowtime v září: M.I.A. či The Moment

SkyShowtime v září: M.I.A. či The MomentDNES! | redakce | tisk | názory
Streamovací platforma SkyShowtime připravila na září pestrou nabídku nových seriálů a filmů. Diváci se mohou těšit například na M.I.A., Possession, History of Sound či Škola Ro(c)ku.
M.I.A.
Série: 1
Epizody: 9
První tři epizody můžete od 3. září sledovat exkluzivně na SkyShowtime. Další epizody budou přibývat každý týden.
Pro Ettu Tiger Jonze je obchod s drogami rodinnou záležitostí. Když se však impérium ocitne v ohrožení, změní se Ettě život k nepoznání. Aby přežila v nebezpečném podsvětí Miami, musí se spolehnout na svůj důvtip a schopnost pohybovat se ve světě zločinu, násilí a zrady.
Aces: The ATP No. 1 Club
Série: 1
Epizody: 4
Všechny epizody budou k dispozici exkluzivně na SkyShowtime od 6. září.
Čtyřdílná dokumentární série mapuje příběhy 29 mužů, kteří se dokázali vyšplhat na vrchol žebříčků světového tenisu. Na rozdíl od většiny sportů tenis nezná žádný časový limit, spoluhráče ani možnost úniku. Na kurtu stojíte pouze vy, váš soupeř a tlak na každý bod. Stát se světovou jedničkou znamená nejen zvládnout jedenáctiměsíční kolotoč turnajů po celém světě, ale také vyhrát drsnou psychologickou bitvu odehrávající se na každém kurtu. V historii tohoto sportu dosáhlo na pozici světové jedničky pouze 29 mužů. Od legend, jako jsou Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djoković, Pete Sampras, Andre Agassi, Björn Borg, John McEnroe či Jimmy Connors, až po současné hvězdy Carlose Alcaraze a Jannika Sinnera. Série Aces: The ATP No.1 Club odhaluje, co skutečně obnáší dostat se na vrchol a udržet se na něm. Díky exkluzivnímu přístupu, jedinečným archivním záběrům a intimním výpovědím bývalých i současných světových jedniček seriál ukazuje genialitu, souboje i vysokou osobní daň, kterou s sebou nese cesta na tenisový trůn. Protože v tenise se není kam schovat. Vydrží jen ti nejsilnější.
SkyShowtime Original Deadly Ties (Osudová pouta)
Série: 2
Epizody: 6
První dvě epizody můžete od 10. září sledovat exkluzivně na SkyShowtime. Další epizody budou přibývat každý týden.
Volné pokračování diváckého hitu Deadly Ties (Osudová pouta) navazuje na příběh antropoložky Anky Serafinové (Maria Dębska) a novináře Bastiana Strzygonia (Maciej Musiał). Když je ve Slezsku brutálně zavražděna studentka architektury, způsob provedení vraždy nápadně připomíná řádění Normana Pionka, nechvalně proslulého sériového vraha přezdívaného „Upír ze Szombierek“, který si právě odpykává trest ve vězení. Ačkoli všechno nasvědčuje tomu, že vraha někdo napodobuje, každý nový důkaz záhadu jen prohlubuje a policie nedokáže přijít na žádné vysvětlení.
MobLand (Země gangů)
Série: 2
Epizody: 10
První epizodu můžete od 21. září sledovat exkluzivně na SkyShowtime. Další epizody budou přibývat každý týden.
Připravte se na válku bez pravidel: Harriganovi jsou zpět! V druhé sérii budou během deseti epizod Harriganovi bojovat o to, aby vystupovali jednotně navzdory sílícím rivalům, kteří ohrožují jejich rozpadající se zločinecké impérium. Harry Da Souza, jejich nebezpečně schopný „fixer,“ se mezitím ocitá na tenkém ledě, protože napětí uvnitř rodiny dále eskaluje. Násilí proniká do všech oblastí jejich života, loajalita se rozpadá, pocit bezpečí je jen dočasný a boj o moc nedává prostor pro slitování. V hlavních rolích se představí Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren.
Possession
Série: 1
Epizody: 5
Všechny epizody budou k dispozici exkluzivně na SkyShowtime od 25. září.
V thrilleru Possession hraje Gugu Mbatha-Raw postavu Claudie, ambiciózní mladou právničku smíšeného původu, která odcestuje na Jamajku, aby zpochybnila dědický nárok místního obyvatele Cudjoe Easta vůči bohatému aristokratovi Oliveru Connaughtovi. Její úkol však nabere nečekaný spád, když zjistí, že předmětem sporu je bývalá jamajská plantáž rodiny Connaughtů, Hope Hill - ten samý zlověstný dům, který ji pronásleduje v nočních můrách. Jak Claudia a Oliver postupně odhalují minulost tohoto sídla, nacházejí znepokojivé spojení mezi historickými hrůzami a současnými křivdami.
Pokračování seriálů v září
The Undeclared War
Série: 2
Nová epizoda: každý čtvrtek
Závěr série: 3. září
V hlavních rolích: Simon Pegg, Hannah Khalique-Brown, Alex Jennings a Ed Stoppard
Lioness
Série: 3
Nová epizoda: každé pondělí
Závěr série: 21. září
V hlavních rolích: Zoe Saldana, Nicole Kidman a Michael Kelly
Star Trek: Strange New Worlds (Star Trek: Tajemné nové světy)
Série: 4
Nové epizody: každý pátek
Závěr série: 25. září
V hlavních rolích: Anson Mount, Rebecca Romijn a Ethan Peck
Zářijové premiéry filmů
History of Sound
Žánr: drama
Sledujte exkluzivně na SkyShowtime od 1. září.
Lionel je talentovaný zpěvák z kentuckého venkova, který vyrostl na písních, které jeho otec zpíval na verandě. Poté, co Lionel získá stipendium na Bostonské hudební konzervatoři, společná vášeň pro folkové balady ho sblíží se spolužákem Davidem. Společně tráví zimu objevováním lesů a ostrovů v Maine a zaznamenáváním písní svých krajanů. Hudba, kterou se obklopí, nakonec určí směr Lionelovy cesty. Potrvá mu však téměř celý život, než její význam opravdu pochopí.
The Moment
Žánr: mockument
Sledujte exkluzivně na SkyShowtime od 11. září.
Nadějná hvězda popu se snaží obstát ve světě slávy a tlaku hudebního průmyslu, a zároveň se připravuje na první velké turné. Ve filmu září Charli XCX.
EPiC: Elvis Presley in Concert
Žánr: koncert
Sledujte exkluzivně na SkyShowtime od 15. září.
Z jedinečné tvůrčí mysli Baze Luhrmanna, režiséra oscarového filmu Elvis, přichází průlomový filmový zážitek, jaký tu ještě nebyl. Dokument odhalí dosud nezveřejněné záběry z legendární koncertní rezidence Elvise Presleyho v Las Vegas v 70. letech a představí nesporného Krále rock'n'rollu, jeho explozivní energii, charisma a hudební velikosti.
Zpátky do školy
Návrat do budoucnosti
Nyní exkluzivně ke shlédnutí na SkyShowTime.
V hlavních rolích: Michael J. Fox, Christopher Lloyd a Lea Thompson
Podívejte se také na: Návrat do budoucnosti II a Návrat do budoucnosti III
Ladíme!
Nyní exkluzivně ke shlédnutí na SkyShowTime.
V hlavních rolích: Anna Kendrick, Brittany Snow, Rebel Wilson a Anna Camp
Podívejte se také na: Ladíme 2 a Ladíme 3
Škola Ro(c)ku
Nyní exkluzivně ke shlédnutí na SkyShowTime.
V hlavních rolích: Jack Black, Mike White a Joan Cusack
Tim Rex ve vesmíru
Série: 2B
Všechny epizody budou k dispozici exkluzivně na SkyShowtime od 12. září.
Lumpíci (2021)
Série: 3
Všechny epizody budou k dispozici exkluzivně na SkyShowtime od 19. září.
Rubble a jeho parta
Série: 4A
Všechny epizody budou k dispozici exkluzivně na SkyShowtime od 26. září.
zdroj: SkyShowtime