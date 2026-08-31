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FILMBOX+ Love + Crime v září řekne třikrát ano romantickým komediím

DNES! | redakce | tisk | názory

Září na FILMBOX+ Love & Crime patří vztahům. Na své si přijdou milovníci klasik i ti, co vyžadují trochu akce. První polovina měsíce nabídne každou středu od 20:00 jiný pohled na lásku, která se umí pořádně zkomplikovat - od svatebních zmatků a nečekaných rozhodnutí až po manželství, ve kterém kromě jisker létají i kulky.

Diváci se mohou těšit na filmy Jak ukrást nevěstu, Jenny se vdává a Pan a paní Smithovi.

Jak ukrást nevěstu 2. 9. 2026, 20:00
Tom (Patrick Dempsey) je Hannin nejlepší kamarád. Když ho požádá, aby jí na svatbě dělal svědka, dojde mu, že ji celou tu dobu miloval. Teď má pár dní na to, aby svatbu s někým jiným překazil. Jak ukrást nevěstu je příběh o tom, že člověk někdy musí o lásku málem přijít (a vydat se až do Skotska) aby zjistil, co pro něj doopravdy znamená.

Jenny se vdává (foto: ©Jenny
▲ Jenny se vdává (foto: ©Jenny's Wedding Movie, LLC, Kino Polska TV S.A., SPI INTERNATIONAL B.V., Mediabox Broadcasting International Ltd)

Jenny se vdává 9. 9. 2026, 20:00
Jenny (Katherine Heigl) vyrostla v milující rodině, ale nároky, které na ni rodiče kladli, se nakonec staly nesplnitelnými. Ve snaze najít vlastní štěstí je nucena tajit před svými blízkými, koho si vlastně chce vzít. Když pravda vyjde najevo, rodinné vztahy jsou vystaveny nejtěžší zkoušce.

Pan a paní Smithovi 16. 9. 2026, 20:00
John a Jane jsou zdánlivě obyčejný pár, který řeší typické manželské problémy. Největší zkouška jejich vztahu je ale teprve čeká. Jako nájemní vrazi dostanou jasný úkol - jeden musí zabít druhého, nebo zemřít. Až tehdy zjistí, že před sebou léta skrývali svou pravou tvář. Ukáže se likvidace toho druhého jako těžší než rozvod? Nebo jim naopak pomůže překonat nudu a stagnaci? V hlavních rolích Angelina Jolie a Brad Pitt, jejichž chemie na plátně se přenesla i do skutečného života.

Tři zářijové středy, tři různé příběhy, jedno společné poselství: láska zřídka přichází podle plánu. Diváci se mohou těšit na romantické komedie plné nadhledu, sebeironie a víry, že ke štěstí často vede právě ta nejzamotanější cesta.

zdroj: SPI / FilmBox

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