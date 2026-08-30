Amos 3 zaparkován na nové pozici 78E

Amos 3 zaparkován na nové pozici 78EDNES! | redakce | tisk | názory
Amos 3, komunikační satelit izraelského operátora Spacecom, nedávno zaparkoval na nové orbitální pozici. Po ukončení poskytování služeb na pozici 4°W se přesunul na zcela novou lokaci 78°E.
Amos 3 dlouhodobě poskytoval své služby zákazníkům ve střední a východní Evropě a Izraeli z orbitální pozice 4°W. Po vypršení plánované životnosti této družice nedošlo k obnovení kontraktu s jeho zákazníky, kteří tak museli hledat služby u jiných poskytovatelů.
Spacecom totiž nemohl nabídnout svým klientům odpovídající služby z jiného satelitu. Jednak na pozici 4°W již žádný jiný satelit neprovozuje (operátor vzdal plán výroby družice Amos 8) a na jiných pozicích (17°E, 65°E) neposkytuje pokrytí pro střední a východní Evropu a ani Izrael.
Osud satelitu Amos 3 na pozici 78°E není známý. Komunikační aparát je již na konci své očekávané životnosti a jeho využití je proto značně omezené. Na blízké pozici 78,5°E jsou zaparkovány thajské komunikační satelity Thaicom 6 a Thaicom 8. Možným cílem Amos 3 je poskytování datových služeb na lukrativních asijských trzích.
Amos 3 byl vynesen do vesmíru v dubnu 2008 s kapacitou 24 transpondérů v Ku pásmu a tří v Ka pásmu.