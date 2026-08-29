ČT uvede dokument Štefan Margita - Čas přítomnosti

ČT uvede dokument Štefan Margita - Čas přítomnostiDNES! | redakce | tisk | názory
Jeden výjimečný rok, jeden výjimečný umělec. Dokumentární film Štefan Margita - Čas přítomnosti odhalí divákům mimořádné období v životě světově uznávaného operního pěvce plné významných profesních okamžiků a jedinečných setkání. V premiéře jej od 21:00 hodin uvede 5. září ČT1.
Režisérka Natálie Císařovská v dokumentu nabízí intimní portrét umělce, jehož hlas zněl na prestižních operních scénách světa. Diváky zavede nejen za oponu velkých profesních úspěchů, ale také blíž k člověku, kterého měli lidé možnost poznat především z jeviště.
Snímek zachycuje rok plný zásadních milníků, kdy se Štefan Margita loučí s operním jevištěm svou poslední velkou rolí Logeho v opeře Richarda Wagnera Zlato Rýna v Národním divadle, připravuje velkolepý koncert a zároveň slaví sedmdesáté narozeniny. Profesní vrcholy umělce se v dokumentu prolínají s osobními okamžiky a bilancováním dosavadního života.
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Role Logeho je jednou z mých nejmilejších. A bude to moje poslední operní role. Protože si myslím, že člověk má odejít v nejlepším. Tak, aby ho nikdo nelitoval. Naopak - aby si všichni řekli, proč vlastně už poslední...,“ říká Štefan Margita, který se Zlatem Rýna loučí nejen s divadlem, ale i se svou operní kariérou.
Umělec nechal filmový štáb nahlédnout do svého soukromí. Diváci se setkají s jeho nejbližšími přáteli, uslyší vzpomínky na jeho životní lásku Hanu Zagorovou a uvidí okamžiky, které byly dosud veřejnosti skryté. Vznikl tak citlivý a intimní portrét výjimečného operního pěvce, který si během své kariéry podmanil prestižní operní scény světa.
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Štefan Margita je bezpochyby mimořádný operní pěvec. Během natáčení jsem ale poznala především člověka, který je nesmírně laskavý, pozorný a má obrovský smysl pro humor. On nemá jen výjimečný hudební talent, on má i talent na život,“ uvádí dramaturgyně dokumentu Eliška Faeklová.
Dokument Štefan Margita - Čas přítomnosti není jen o bilancování jedné mimořádné kariéry. Je především o člověku, který i po desetiletích na vrcholu zůstává otevřený novým výzvám a dokazuje, že nejdůležitější je vždy čas přítomnosti.
zdroj: ČT