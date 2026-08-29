Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Sobota, 29. srpna 2026, svátek má Evelína

ČT uvede dokument Štefan Margita - Čas přítomnosti

DNES! | redakce | tisk | názory

Jeden výjimečný rok, jeden výjimečný umělec. Dokumentární film Štefan Margita - Čas přítomnosti odhalí divákům mimořádné období v životě světově uznávaného operního pěvce plné významných profesních okamžiků a jedinečných setkání. V premiéře jej od 21:00 hodin uvede 5. září ČT1.

Režisérka Natálie Císařovská v dokumentu nabízí intimní portrét umělce, jehož hlas zněl na prestižních operních scénách světa. Diváky zavede nejen za oponu velkých profesních úspěchů, ale také blíž k člověku, kterého měli lidé možnost poznat především z jeviště.

Štefan Margita (foto: Marie Baráková, Česká televize)
▲ Štefan Margita (foto: Marie Baráková, Česká televize)

Snímek zachycuje rok plný zásadních milníků, kdy se Štefan Margita loučí s operním jevištěm svou poslední velkou rolí Logeho v opeře Richarda Wagnera Zlato Rýna v Národním divadle, připravuje velkolepý koncert a zároveň slaví sedmdesáté narozeniny. Profesní vrcholy umělce se v dokumentu prolínají s osobními okamžiky a bilancováním dosavadního života.

Role Logeho je jednou z mých nejmilejších. A bude to moje poslední operní role. Protože si myslím, že člověk má odejít v nejlepším. Tak, aby ho nikdo nelitoval. Naopak - aby si všichni řekli, proč vlastně už poslední...,“ říká Štefan Margita, který se Zlatem Rýna loučí nejen s divadlem, ale i se svou operní kariérou.

Umělec nechal filmový štáb nahlédnout do svého soukromí. Diváci se setkají s jeho nejbližšími přáteli, uslyší vzpomínky na jeho životní lásku Hanu Zagorovou a uvidí okamžiky, které byly dosud veřejnosti skryté. Vznikl tak citlivý a intimní portrét výjimečného operního pěvce, který si během své kariéry podmanil prestižní operní scény světa.

Štefan Margita je bezpochyby mimořádný operní pěvec. Během natáčení jsem ale poznala především člověka, který je nesmírně laskavý, pozorný a má obrovský smysl pro humor. On nemá jen výjimečný hudební talent, on má i talent na život,“ uvádí dramaturgyně dokumentu Eliška Faeklová.

Dokument Štefan Margita - Čas přítomnosti není jen o bilancování jedné mimořádné kariéry. Je především o člověku, který i po desetiletích na vrcholu zůstává otevřený novým výzvám a dokazuje, že nejdůležitější je vždy čas přítomnosti.

zdroj: ČT

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Sporty TV ukončila vysílání
Sporty TV ukončila vysílání
Oneplay zařadí Prima sport. Diváci uvidí i zápas Sparty proti Lyonu
Oneplay zařadí Prima sport. Diváci uvidí i zápas Sparty proti Lyonu
Homatics Box 4K Pro V2 přichází na trh
Homatics Box 4K Pro V2 přichází na trh
CANAL+ Sport: Premier League s anglickým komentářem
CANAL+ Sport: Premier League s anglickým komentářem
Slovensko se chystá na DAB. Probíhá o tom veřejná debata
Slovensko se chystá na DAB. Probíhá o tom veřejná debata
Nový multiplex testuje na satelitu Astra 4A
Nový multiplex testuje na satelitu Astra 4A
Kanál o mazlíčcích expanduje do Česka
Kanál o mazlíčcích expanduje do Česka
STVR představila novou grafiku
STVR představila novou grafiku
Na satelitu Astra 3C testuje nový paket ukrajinských stanic
Na satelitu Astra 3C testuje nový paket ukrajinských stanic
Společnost Hisense získala 6 ocenění EISA 2026-2027
Společnost Hisense získala 6 ocenění EISA 2026-2027
Podzim na Primě: Návrat Polabí, třetí řada Zrádců a více kriminálek
Podzim na Primě: Návrat Polabí, třetí řada Zrádců a více kriminálek
TraLaLa dozpívala a skončila
TraLaLa dozpívala a skončila

Reklama

TV program

kanál CT1 20:05 Zázraky přírody
21:20 Chalupáři (8/11)
22:05 Všechnopárty
kanál CT2 20:00 Válka policajtů
21:55 Černá kniha
00:15 Venus a Serena - sestry, které změnily tvář tenisu
kanál NOVA 20:20 Možné je všechno! III
22:00 Rychle a zběsile
00:15 Exmanželka za odměnu
kanál PRIMA 20:15 Zákony vlka 3 (1)
21:35 Černé vdovy (1)
22:45 Válka světů
kanál SEZNAM 20:10 Profesionálové (9)
21:20 Profesionálové (10)
22:30 Světáci
kanál BARRANDOV 20:05 Sejdeme se na Cibulce
21:00 Sejdeme se na Cibulce
21:50 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Old Firehand
22:05 Neskoro večer
23:05 Sieň slávy
kanál DVOJKA 19:55 Malí ľudia
20:10 Smrť chodí po horách
21:40 Demeterovci
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Susedia
21:10 Susedia
21:55 Susedia
kanál JOJ-FAMILY 20:20 V sedmém nebi
22:25 V sedmém nebi
00:25 Soudní síň - Nové případy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook