TV Markíza oslavuje 30 let

TV Markíza oslavuje 30 letDNES! | redakce | tisk | názory
Již v pondělí uplyne přesně 30 let od okamžiku, kdy 31.8.1996 v 19:00 hodin na slovenských obrazovkách poprvé se objevilo ikonické logo TV Markíza a začal se psát příběh, který zásadně změnil slovenský televizní trh.
Zdena Studenková a Maroš Kramár tehdy poprvé přivítali diváky v úvodním programu "Jedálny lístok Markízy" a nová televizní stanice vstoupila do slovenských domácností s ambicí přinést nový druh zábavy, zpravodajství a televizních zážitků. O tři desetiletí později je Markíza dlouhodobým lídrem trhu, neoddělitelnou součástí života několika generací diváků a moderním mediálním domem, který propojuje lineární televizní vysílání s digitálním světem a streamovací službou Voyo.
Samotné pondělí 31. srpna bude velkolepým vyvrcholením oslav. Markíza připravila na své 30. narozeniny speciální program plný známých tváří, vzpomínek a návratů titulů, které se nesmazatelně zaplaly do její historie.
Oslavy začnou už ráno speciálním narozeninovým Teleránem s množstvím osobností spjatých s minulostí a současností Markízy. Odpoledne se diváci dočkají televizní premiéry pěti doposud neodvysílalých epizod seriálu "Susedia" z jejich poslední série.
Večer, ve 20:30 hodin, odvysílá Markíza jeden z nejočekávanějších návratů jubilejního roku - "Uragán po 25 rokoch". Peter Marcin, Andy Kraus a Zuzana Šukulová opět oživí postavy a hlášky, které se staly součástí slovenské popkultury.
Narozeninový den vyvrcholí ve 22:25 hodin relací "30. výročie - Hviezdny špeciál so Zlaticou a osobnosťami".
Narozeninový den ale s oslavou nekončí. Markíza bude ve výročních aktivitách pokračovat i během podzimu a za svými diváky opět vyrazí přímo do regionů.
Markíza vedle svého hlavního programu provozuje i tematické stanice TV Doma, TV Dajto, Markíza KRIMI a Markíza KLASIK, mezinárodní program Markíza International a streamovací službu Voyo. Digitální svět skupiny dnes tvoří i portály Markiza.sk a TNLIVE.sk či online zpravodajská platforma TN live.
Vedle TV Markíza bude ve stejný den - tedy 31.8.2026 - slavit i její sesterský kanál TV Doma, který v tento den si bude připomínat 17 let od svého startu.
zdroj: Markíza