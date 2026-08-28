Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pátek, 28. srpna 2026, svátek má Augustýn

TV Markíza oslavuje 30 let

DNES! | redakce | tisk | názory

Již v pondělí uplyne přesně 30 let od okamžiku, kdy 31.8.1996 v 19:00 hodin na slovenských obrazovkách poprvé se objevilo ikonické logo TV Markíza a začal se psát příběh, který zásadně změnil slovenský televizní trh.

Zdena Studenková a Maroš Kramár tehdy poprvé přivítali diváky v úvodním programu "Jedálny lístok Markízy" a nová televizní stanice vstoupila do slovenských domácností s ambicí přinést nový druh zábavy, zpravodajství a televizních zážitků. O tři desetiletí později je Markíza dlouhodobým lídrem trhu, neoddělitelnou součástí života několika generací diváků a moderním mediálním domem, který propojuje lineární televizní vysílání s digitálním světem a streamovací službou Voyo.

30 let od startu TV Markíza (foto: TV Markíza)
▲ 30 let od startu TV Markíza (foto: TV Markíza)

Samotné pondělí 31. srpna bude velkolepým vyvrcholením oslav. Markíza připravila na své 30. narozeniny speciální program plný známých tváří, vzpomínek a návratů titulů, které se nesmazatelně zaplaly do její historie.

Oslavy začnou už ráno speciálním narozeninovým Teleránem s množstvím osobností spjatých s minulostí a současností Markízy. Odpoledne se diváci dočkají televizní premiéry pěti doposud neodvysílalých epizod seriálu "Susedia" z jejich poslední série.

Večer, ve 20:30 hodin, odvysílá Markíza jeden z nejočekávanějších návratů jubilejního roku - "Uragán po 25 rokoch". Peter Marcin, Andy Kraus a Zuzana Šukulová opět oživí postavy a hlášky, které se staly součástí slovenské popkultury.

Narozeninový den vyvrcholí ve 22:25 hodin relací "30. výročie - Hviezdny špeciál so Zlaticou a osobnosťami".

Narozeninový den ale s oslavou nekončí. Markíza bude ve výročních aktivitách pokračovat i během podzimu a za svými diváky opět vyrazí přímo do regionů.

Markíza vedle svého hlavního programu provozuje i tematické stanice TV Doma, TV Dajto, Markíza KRIMI a Markíza KLASIK, mezinárodní program Markíza International a streamovací službu Voyo. Digitální svět skupiny dnes tvoří i portály Markiza.sk a TNLIVE.sk či online zpravodajská platforma TN live.

Vedle TV Markíza bude ve stejný den - tedy 31.8.2026 - slavit i její sesterský kanál TV Doma, který v tento den si bude připomínat 17 let od svého startu.

zdroj: Markíza

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Sporty TV ukončila vysílání
Sporty TV ukončila vysílání
Oneplay zařadí Prima sport. Diváci uvidí i zápas Sparty proti Lyonu
Oneplay zařadí Prima sport. Diváci uvidí i zápas Sparty proti Lyonu
CANAL+ Sport: Premier League s anglickým komentářem
CANAL+ Sport: Premier League s anglickým komentářem
Slovensko se chystá na DAB. Probíhá o tom veřejná debata
Slovensko se chystá na DAB. Probíhá o tom veřejná debata
Homatics Box 4K Pro V2 přichází na trh
Homatics Box 4K Pro V2 přichází na trh
Nový multiplex testuje na satelitu Astra 4A
Nový multiplex testuje na satelitu Astra 4A
Kanál o mazlíčcích expanduje do Česka
Kanál o mazlíčcích expanduje do Česka
Lepší.TV kompletně přepracovala přihlášení a registraci v tv aplikacích
Lepší.TV kompletně přepracovala přihlášení a registraci v tv aplikacích
Na satelitu Astra 3C testuje nový paket ukrajinských stanic
Na satelitu Astra 3C testuje nový paket ukrajinských stanic
Společnost Hisense získala 6 ocenění EISA 2026-2027
Společnost Hisense získala 6 ocenění EISA 2026-2027
Podzim na Primě: Návrat Polabí, třetí řada Zrádců a více kriminálek
Podzim na Primě: Návrat Polabí, třetí řada Zrádců a více kriminálek
Niké liga opět komplet na Voyo, vybrané zápasy na TV Dajto
Niké liga opět komplet na Voyo, vybrané zápasy na TV Dajto

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:15 Vyprávěj
21:05 Všechnopárty
22:05 Hercule Poirot
kanál CT2 20:00 Podraz
22:10 Rozbité zrcadlo
23:55 Velké naděje
kanál NOVA 20:20 Léto s Evženem
22:30 Mizerové
01:00 Kriminálka Miami IX (20)
kanál PRIMA 20:15 Máme rádi Česko
22:00 Máme rádi Česko
23:50 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Rána deštníkem
22:10 Icarus
23:55 Maigret (51)
kanál BARRANDOV 20:05 Vítejte ve světě Andrého Rieu III (10)
20:50 Vítejte ve světě Andrého Rieu (1, 2/10)
22:10 Emmanuella (5)
kanál JEDNOTKA 20:30 Čo ja viem
21:55 Cestou necestou
22:30 Nedodržaný sľub
kanál DVOJKA 20:10 Tvár v rose
21:20 Ktosi je za dverami
21:40 Ktosi je za dverami
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Kukučka (49)
21:30 Kukučka (50)
22:30 Kukučka (51)
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Faunovo velmi pozdní odpoledne
22:25 Soudní síň - CZ
23:20 Soudní síň - CZ

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook