Netflix v září: Zdaleka nejlepší či Dokonalá loupež

Netflix v září: Zdaleka nejlepší či Dokonalá loupežDNES! | redakce | tisk | názory
Zářijové novinky na Netflixu přinášejí pestrou směs napětí, emocí, humoru, hudby i velkolepých dobrodružství. Seriálové fanoušky potěší Gentlemani: 2. řada, v níž Eddie chystá s Bobbyho požehnáním, nebo navzdory němu, velkolepé rozšíření své prosperující říše, zatímco Susie hledá nové možnosti, jak diverzifikovat podnikatelské aktivity.
Mrazivý seriál Monstrum: Příběh Lizzie Borden vypráví o Lizzie Bordenové, která uvězněná v kruté domácnosti viktoriánské éry zavraždí své rodiče brutálním útokem sekerou, jenž šokuje celý národ. Ve Stranger Things: Příběhy z pětaosmdesátého: 2. řada se blíží Valentýn, parta se snaží přijít na kloub děsivým zjevením a hejna podivných tvorů rozpoutají po celém městě hotové peklo.
Filmové premiéry nabídnou rodinnou komedii Proč jsem se to vlastně ženil?, v níž se páry setkají na svatbě dcery Marcuse a Angely a znovu řeší stará i nová dramata, nebo taneční snímek Zdaleka nejlepší o dvou kamarádkách, které se pokusí probojovat s bollywoodským týmem UCLA až na mistrovství USA.
Dokument Zlomové okamžiky: Generace 11. září s autentickými svědectvími zkoumá, jak útoky a jejich následky o 25 let později formovaly celou generaci. Nejmenší diváky potěší dvoudílný speciál LEGO ONE PIECE, který přenese Luffyho, Nami, Usoppa a další Slamáky do světa námořních dobrodružství kostku po kostce.
O pořádnou dávku nekorektního humoru se postará stand-up Stavros Halkias: Strýček Stav, zatímco filmovou knihovnu obohatí akční Superman a velkolepá fantasy Souboj Titánů.
Seriálové novinky
Zářijové seriálové novinky na Netflixu nabídnou napětí, romantiku, horor i soutěžní zábavu. V seriálu Gentlemani: 2. řada chce Eddie rozšířit své impérium, zatímco Susie hledá nové obchodní příležitosti. Kormidelnice sleduje mladou veslařku Teagan, která po rodinném skandálu nastoupí do chlapeckého týmu. V thrilleru Dokonalá lež začnou čtyři zdánlivě dokonalé páry po tragickém požáru odhalovat svá tajemství.
Romantická Loutka vypráví o lásce obchodníka k tvrdohlavé aristokratce, zatímco Monstrum: Příběh Lizzie Borden nabídne mrazivý příběh vraždy jejích rodičů. Ve Stranger Things: Příběhy z pětaosmdesátého: 2. řada čekají partu děsivá zjevení a podivní tvorové. O soutěžní zábavu se postarají Wonkův zlatý kupón, zatímco v seriálu Poslední případ musí pohasínající herecká hvězda využít detektivní schopnosti svých slavných postav k vyřešení podivného úmrtí v odlehlém hotelu, kde jsou podezřelí hosté i personál.
Filmové novinky
Filmové novinky na Netflixu nabídnou rodinná dramata, zákulisní komedii, energické taneční vystoupení i příběh podle skutečných událostí. V komedii Proč jsem se to vlastně ženil? se páry sejdou na svatbě dcery Marcuse a Angely, kde znovu ožijí stará i nová dramata a všem v hlavě začne znít otázka, proč se vlastně znovu vzali.
Ve filmu Chci mluvit se svým agentem! Film přijde Andréa pět let po uzavření agentury ASK těsně před natáčením svého prvního filmu o představitele hlavní role. Nezbývá jí proto než svolat starý tým a pokusit se zachránit celou situaci.
Taneční snímek Zdaleka nejlepší sleduje dvě nejlepší kamarádky z dětství, které se přihlásí do týmu UCLA zaměřeného na bollywoodské tance a vydají se za snem o účasti na mistrovství USA. Příběh podle skutečnosti UNABOMBER odhaluje, jak se z harvardského premianta a účastníka psychologických pokusů Teda Kaczynského stal atentátník, po kterém FBI rozjela celostátní pátrání.
Dokumenty na Netflixu
Dokumentární nabídka na měsíc září přinese silná svědectví, hudební emoce i mrazivé kriminální příběhy. Zlomové okamžiky: Generace 11. září s autentickými výpověďmi o útocích a jejich následcích zkoumá, jak 11. září o 25 let později formovalo celou generaci.
Dokument Fito Páez: Celý svět v jedné písni zblízka sleduje slavného argentinského rockera, který se zamýšlí nad životem, láskou i hudbou. Napětí nabídne Vdovec: Dokud nás smrt nerozdělí, v němž novinář a detektiv neúnavně pátrají po okouzlujícím zločinci, který se už 30 let snaží utajit sérii zpackaných manželství a podezřelých úmrtí.
Pro nejmenší diváky
Na nejmenší diváky čeká Gábinin kouzelný domek: 14. řada, v níž se Gábi a její kočičí kamarádi vracejí do akce - tentokrát i se sestrou Doozie a jejími milovanými štěňátky. Dobrodružství na moři nabídne dvoudílný speciál LEGO ONE PIECE, kde se Luffy, Nami, Usopp a další Slamáci vydají na pirátskou výpravu v kostkové podobě.
Comedy Special
Stavros Halkias: Strýček Stav
V tomto nespoutaném stand-upu si Stavros Halkias představuje, že se stane „grázlovským“ strýcem, bere si na mušku zdravotnictví a varuje před riziky života naplno.
Licencovaná tvorba na Netflixu
Zářijová nabídka filmů na Netflixu potěší milovníky mrazivých záhad, superhrdinské akce, nekorektního humoru i mytologických dobrodružství. Mrazivý Šestý smysl sleduje devítiletého chlapce, který vídá mrtvé lidi, a psychologa odhodlaného odhalit příčinu jeho schopnosti.
Akční film Superman představuje hrdinu, který musí čelit pobouření, obvinění z rozpoutání mezinárodní krize i bezohlednému miliardáři Lexi Luthorovi. Nekorektní komedie Méďa vypráví o plyšovém medvědovi, který ožije, aby svému lidskému parťákovi překazil plány na dospělost a svatbu.
A v akční fantasy Souboj Titánů se polobůh Perseus vydá do velkolepé bitvy proti děsivým nepřátelům, aby zachránil princeznu Andromedu.
zdroj: Netflix