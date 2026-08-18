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Eurosport 3 HD a Eurosport 4 HD v paketu Polsat Box

DNES! | redakce | tisk | názory

Nové sportovní kanály zamířily do nabídky polské satelitní placené televize Polsat Box. Operátor do svých balíčků přidal stanice Eurosport 3, Eurosport 4 a Eleven Sports 4 a také kriminálně-dokumentární kanál Viasat True Crime.

Nově spuštěné kanály Eurosport 3 HD a Eurosport 4 HD divákům nabídnou basketbalové zápasy NBA, dodatečné přenosy z grandslamových turnajů, Speedway Grand Prix, zimní sporty a mnoho dalších disciplín, v nichž se představí špičkoví polští sportovci na mezinárodní úrovni.

Oba nové kanály Eurosportu doplňují již tak bohatou nabídku sportovního obsahu, které nabízejí poskytované stanice. Kanály Polsat Sport a Polsat Sport Premium nabídnou vysílání Evropské ligy UEFA, Konferenční ligy UEFA a Ligy národů UEFA, Ligy mistrů EHF, Evropské ligy a Poháru evropských hráčů v házené s osmi polskými týmy, basketbalové Euroligy a EuroCupu, mistrovství Evropy a volejbalové ligy TAURON, turnajů ATP Tour, MotoGP, UFC, MMA a boxerských galavečerů, stejně jako vystoupení GKS Tychy v Lize mistrů v hokeji. Eleven Sports zase nabízí mimo jiné závody Formule 1 a zápasy z nejlepších evropských fotbalových lig, jako je Bundesliga, Liga Portugal, Ligue 1 a Serie A, s polskými hráči.

Nové sportovní kanály jsou dostupné v balíčcích L a Bogaty. Program Viasat True Crime je v rámci promo akce dostupný pro všechny stávající a nové předplatitele ve všech balíčcích.

technické parametry - Eurosport 3 HD, Eurosport 4 HD:

• Eutelsat Hot Bird (13°E), freq. 12,015 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Irdeto + Nagra MA

technické parametry - Viasat True Crime HD:

• Eutelsat Hot Bird (13°E), freq. 11,488 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, CA Irdeto + Nagra MA

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