Vuelta na Eurosportu uzavře sezonu Grand Tour

Vuelta na Eurosportu uzavře sezonu Grand TourDNES! | redakce | tisk | názory
Cyklistické léto na stanicích a platformách Warner Bros. Discovery (WBD) zakončí poslední Grand Tour sezony, španělská Vuelta, která se pojede od 22. srpna do 13. září 2026. Všechny etapy bude možné sledovat živě na stanici Eurosport 1, která zajišťuje pokrytí závodu pro 50 evropských trhů ve 21 jazykových mutacích.
Ve Velké Británii a Irsku budou závod vysílat také TNT Sports 1 a TNT Sports 3. Pokračovat bude i úspěšná spolupráce s volně dostupnou stanicí 5, která každý večer nabídne souhrnný pořad s tím nejdůležitějším z dané etapy.
I v případě Vuelty platí, že veškerý obsah bude dostupný na streamovací platformě HBO Max. Aplikace tradičně nabídne oblíbené funkce jako Key Moments, která umožňuje snadno přejít ke klíčovým okamžikům závodu, a Multiview. Ta byla naplno nasazena během letošní Tour de France a fanouškům umožnila sledovat čtyři živé kamerové záběry současně na jedné obrazovce. Uživatelé si funkci rychle oblíbili - během Tour ji využívala více než čtvrtina předplatitelů sledujících závod přes stream.
Přímé přenosy souboje o červený trikot nabídnou stanice a platformy WBD exkluzivně téměř ve všech evropských zemích. Výjimkou jsou Belgie, Dánsko a Španělsko, kde vysílací práva nejsou exkluzivní. Na Vueltu prakticky ihned naváže podzimní cyklistická sezona, jejímž vrcholem bude mistrovství světa v silniční cyklistice UCI 2026, které se uskuteční od 20. do 27. září v kanadském Montréalu. Také v tomto případě budou všechny závody dostupné živě i ze záznamu na stanicích a platformách WBD. Přenosy na HBO Max, Eurosportu a TNT Sports budou dostupné po celé Evropě s výjimkou Dánska a ve 35 zemích budou exkluzivní.
Jednaosmdesátý ročník Vuelty odstartuje poprvé v Monaku, a to individuální časovkou. Peloton poté zamíří přes Andorru do Španělska a po 3 275 kilometrech dorazí 13. září do cíle v Granadě. Největším favoritem na červený trikot bude Tadej Pogačar, který krátce předtím vybojoval své páté vítězství na Tour de France a vyrovnal historický rekord. Ve Španělsku se zároveň pokusí zařadit mezi pouhé tři muže v historii, kteří dokázali vyhrát všechny tři Grand Tour a k tomu získat titul mistra světa.
Devětadevadesátý ročník mistrovství světa v silniční cyklistice UCI se uskuteční v kanadském Montréalu a ve 13 disciplínách se představí přibližně tisícovka nejlepších jezdců světa. Tadej Pogačar ze Slovinska a Remco Evenepoel z Belgie, první dva muži světového žebříčku, budou obhajovat své tituly - Pogačar v silničním závodě a Evenepoel v časovce. Před domácím publikem se o další zlato pokusí také Kanaďanka Magdeleine Vallieres. Marlen Reusser ze Švýcarska bude chtít podruhé za sebou ovládnout časovku žen.
Giro d'Italia i Tour de France letos zaznamenaly rekordní sledovanost. Počet unikátních diváků Gira na HBO Max meziročně vzrostl o 35 % a celkový čas sledování o 19 %. U Tour se počet předplatitelů sledujících závod zvýšil o 9 %, což z letošního ročníku činí nejúspěšnější Tour na streamovacích platformách WBD. Eurosport zaznamenal historicky nejvyšší televizní sledovanost Tour de France ve Francii, Španělsku a Nizozemsku, zatímco TNT Sports v prvním roce exkluzivních přímých přenosů zvýšil svou televizní sledovanost meziročně o 58 %. Rekordní zájem zaznamenala také Tour de France Femmes avec Zwift: televizní sledovanost v Evropě vzrostla o 3 % a počet diváků na HBO Max o 29 %.
Program La Vuelta a Espana 2026:
* Sobota 22. srpna: 1. etapa - Monako - Monako, 9,4 km, individuální časovka
* Neděle 23. srpna: 2. etapa - Monako - Manosque, 214,3 km, kopcovitá etapa
* Pondělí 24. srpna: 3. etapa - Gruissan - Aude - Font-Romeu, 174 km, středně horská etapa
* Úterý 25. srpna: 4. etapa - Andorra la Vella - Andorra la Vella, 104,8 km, horská etapa
* Středa 26. srpna: 5. etapa - Falset, Costa Daurada - Roquetes, Terres de l'Ebre, 173,4 km, kopcovitá etapa
* Čtvrtek 27. srpna: 6. etapa - Alcossebre - Castelló, 177,4 km, středně horská etapa
* Pátek 28. srpna: 7. etapa - Vall d'Alba - Aramón Valdelinares, 149,8 km, horská etapa
* Sobota 29. srpna: 8. etapa - Puçol - Xeraco, 171 km, rovinatá etapa
* Neděle 30. srpna: 9. etapa - La Vila Joiosa/Villajoyosa - Alto de Aitana, Costa Blanca, 187,4 km, horská etapa
* Pondělí 31. srpna: volný den
* Úterý 1. září: 10. etapa - Alcaraz - Elche de la Sierra, 184,7 km, kopcovitá etapa
* Středa 2. září: 11. etapa - Cartagena - Lorca, 151,3 km, rovinatá etapa
* Čtvrtek 3. září: 12. etapa - Vera - Calar Alto, 166,6 km, horská etapa
* Pátek 4. září: 13. etapa - Almunécar - Loja, 192,8 km, středně horská etapa
* Sobota 5. září: 14. etapa - Jaén - Sierra de La Pandera, 154,5 km, horská etapa
* Neděle 6. září: 15. etapa - Palma del Río - Córdoba, 189,7 km, středně horská etapa
* Pondělí 7. září: volný den
* Úterý 8. září: 16. etapa - Cortegana - La Rábida, Palos de la Frontera, 181,1 km, kopcovitá etapa
* Středa 9. září: 17. etapa - Dos Hermanas - Sevilla, 185 km, rovinatá etapa
* Čtvrtek 10. září: 18. etapa - El Puerto de Santa María - Jerez de la Frontera, 32 km, individuální časovka
* Pátek 11. září: 19. etapa - Vélez-Málaga - Penas Blancas, Estepona, 210 km, kopcovitá etapa
* Sobota 12. září: 20. etapa - La Calahorra - Collado del Alguacil, 187 km, horská etapa
* Neděle 13. září: 21. etapa - Carrefour Granada - Granada, 99,4 km, rovinatá etapa
Program mistrovství světa v silniční cyklistice UCI Montréal 2026:
* Neděle 20. září: individuální časovka žen Elite; individuální časovka mužů Elite
* Pondělí 21. září: individuální časovka žen do 23 let; individuální časovka mužů do 23 let
* Úterý 22. září: smíšená týmová časovka; individuální časovka juniorů; individuální časovka juniorek
* Středa 23. září: trénink silničních závodů na okruhu Mont-Royal
* Čtvrtek 24. září: silniční závod žen do 23 let; silniční závod juniorů
* Pátek 25. září: silniční závod mužů do 23 let; silniční závod juniorek
* Sobota 26. září: silniční závod žen Elite
* Neděle 27. září: silniční závod mužů Elite
zdroj: WBD