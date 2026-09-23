Liga národů UEFA na ČT sport

Liga národů UEFA na ČT sportDNES! | redakce | tisk | názory
ČT sport odvysílá v průběhu jedenácti dnů všechny čtyři zápasy české fotbalové reprezentace v Lize národů UEFA. Přímé přenosy doplní celodenní zpravodajství, přímé vstupy z místa dění a speciální studia s řadou známých fotbalových osobností. Součástí vysílání budou také tři zápasy kvalifikace mistrovství Evropy hráčů do 21 let a dvě utkání 1. kola baráže o mistrovství světa žen.
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Liga národů přináší českým fanouškům konfrontaci s absolutní evropskou špičkou. Během jedenácti dnů nabídneme čtyři přímé přenosy A-týmu a k tomu také tři utkání reprezentace do 21 let. Vedle samotných zápasů chceme divákům co nejvíce zprostředkovat atmosféru a nejnovější informace kolem českého týmu a nabídnout pohled expertů. Reprezentační zápasy jsou tradičně jednou z nejvýznamnějších sportovních událostí a na ČT sport jim věnujeme odpovídající prostor,“ uvedl ředitel divize ČT sport Jiří Ponikelský.
Český tým čeká v elitní skupině Ligy národů náročný program proti třem špičkovým evropským soupeřům. Vše začne 26. září domácím utkáním v Edenu proti Chorvatsku. O tři dny později přivítá reprezentace na stejném místě i Anglii. Poté se národní tým vydá ke dvěma venkovním duelům. 3. října se ve španělském Oviedu postaví aktuálním mistrům světa a 6. října nastoupí proti Anglii na ikonickém stadionu Wembley.
V rámci pravidelných celodenních Studií sport vysílaných vždy od pátku do pondělí, nabídne program ČT sport rozšířené zpravodajství směrem k českým národním týmům, a navíc toto vysílání aktuálně rozšíří i na úterní celodenní vysílání, které pokryje obě utkání s Anglií. Na duel s Chorvatskem budou hosty ve studiu Karel Poborský, Luděk Zelenka a Jiří Plíšek. Experty pro zápas s Anglií budou Ondřej Čelůstka, Zdeněk Zlámal a Tomáš Janotka. Odveta proti Anglii ve Wembley nabídne pohled Vladimíra Šmicera.
Komentátorské dvojice se budou během reprezentačního programu střídat. Oba zápasy proti Anglii bude komentovat Jaromír Bosák, utkání s Chorvatskem a ve Španělsku Jiří Štěpán. V roli spolukomentátorů se vystřídají Karel Poborský, Luděk Zelenka a Zdeněk Zlámal. Ve Španělsku bude fotbalovým expertem Luboš Kalouda, který v zemi dlouhodobě žije, v Anglii pak Karel Poborský.
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Na reprezentaci čeká konkurence náročnější než ve skupině mistrovství světa nebo mistrovství Evropy. Tři špičkové týmy, medailisté z posledních tří světových šampionátů. Je to výzva pro tým pod novým španělským trenérem, ale samozřejmě i pro nás, protože půjde během 11 dnů o čtyři velké přenosy a k tomu další tři v kategorii reprezentace do 21 let. Liga národů je dalším fotbalovým vrcholem roku,“ řekl vedoucí fotbalové redakce ČT David Kozohorský.
Česká televize nabídne také celodenní vstupy do kontinuálního vysílání a zpravodajství přímo z prostředí českého týmu. Od 26. do 29. září bude v pražském Edenu probíhat Fanfest, odkud bude ČT přinášet živé vstupy a aktuální informace. ČT sport nabídne divákům i sestřihy všech utkání Ligy národů, které se odehrají do konce roku 2026, nejen zápasů české reprezentace, a to od 24. září do 11. listopadu, přibližně kolem 23. hodiny. V rámci podzimní Ligy národů se během 18 dní odehraje celkem 156 utkání.
Vedle A-týmu nabídne Česká televize i tři přímé přenosy z kvalifikace mistrovství Evropy hráčů do 21 let. Česká reprezentace do 21 let, známá jako Lvíčata, nastoupí 25. září v Baku proti Ázerbájdžánu (přímý přenos na ČT2), 30. září se představí v Hradci Králové proti Bulharsku (přímý přenos na ČT sport) a 6. října ji čeká utkání v Leirii s Portugalskem (přímý přenos na ČT sport).
Ve vysílání ČT sport nebude chybět ani 1. kolo baráže českých fotbalistek se Skotskem v boji o účast na mistrovství světa v roce 2027. Úvodní zápas odehrají Češky 9. října v Pardubicích. Odvetu pak 13. října ve Skotsku. Oba barážové zápasy odvysílá v přímém přenosu ČT sport.
Na webu a na sociálních sítích ČT sport najdou fanoušci podobně jako během MS ve fotbale široký servis statistických dat od společnosti Opta. Kromě toho i všechny aktuality, nejdůležitější momenty utkání nejen českého týmu, sestřihy, rozhovory s osobnostmi a reportáže s důrazem na českou reprezentaci budou k dispozici v rubrice na webu ctsport.cz Fotbal fokus podcast se ve třech dílech detailně zaměří na dění v národním týmu.
zdroj: ČT