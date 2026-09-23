Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Středa, 23. září 2026, svátek má Berta

Liga národů UEFA na ČT sport

DNES! | redakce | tisk | názory

ČT sport odvysílá v průběhu jedenácti dnů všechny čtyři zápasy české fotbalové reprezentace v Lize národů UEFA. Přímé přenosy doplní celodenní zpravodajství, přímé vstupy z místa dění a speciální studia s řadou známých fotbalových osobností. Součástí vysílání budou také tři zápasy kvalifikace mistrovství Evropy hráčů do 21 let a dvě utkání 1. kola baráže o mistrovství světa žen.

Liga národů přináší českým fanouškům konfrontaci s absolutní evropskou špičkou. Během jedenácti dnů nabídneme čtyři přímé přenosy A-týmu a k tomu také tři utkání reprezentace do 21 let. Vedle samotných zápasů chceme divákům co nejvíce zprostředkovat atmosféru a nejnovější informace kolem českého týmu a nabídnout pohled expertů. Reprezentační zápasy jsou tradičně jednou z nejvýznamnějších sportovních událostí a na ČT sport jim věnujeme odpovídající prostor,“ uvedl ředitel divize ČT sport Jiří Ponikelský.

Studio fotbal. Ilustrační foto (foto: Česká televize)
▲ Studio fotbal. Ilustrační foto (foto: Česká televize)

Český tým čeká v elitní skupině Ligy národů náročný program proti třem špičkovým evropským soupeřům. Vše začne 26. září domácím utkáním v Edenu proti Chorvatsku. O tři dny později přivítá reprezentace na stejném místě i Anglii. Poté se národní tým vydá ke dvěma venkovním duelům. 3. října se ve španělském Oviedu postaví aktuálním mistrům světa a 6. října nastoupí proti Anglii na ikonickém stadionu Wembley.

V rámci pravidelných celodenních Studií sport vysílaných vždy od pátku do pondělí, nabídne program ČT sport rozšířené zpravodajství směrem k českým národním týmům, a navíc toto vysílání aktuálně rozšíří i na úterní celodenní vysílání, které pokryje obě utkání s Anglií. Na duel s Chorvatskem budou hosty ve studiu Karel Poborský, Luděk Zelenka a Jiří Plíšek. Experty pro zápas s Anglií budou Ondřej Čelůstka, Zdeněk Zlámal a Tomáš Janotka. Odveta proti Anglii ve Wembley nabídne pohled Vladimíra Šmicera.

Komentátorské dvojice se budou během reprezentačního programu střídat. Oba zápasy proti Anglii bude komentovat Jaromír Bosák, utkání s Chorvatskem a ve Španělsku Jiří Štěpán. V roli spolukomentátorů se vystřídají Karel Poborský, Luděk Zelenka a Zdeněk Zlámal. Ve Španělsku bude fotbalovým expertem Luboš Kalouda, který v zemi dlouhodobě žije, v Anglii pak Karel Poborský.

Na reprezentaci čeká konkurence náročnější než ve skupině mistrovství světa nebo mistrovství Evropy. Tři špičkové týmy, medailisté z posledních tří světových šampionátů. Je to výzva pro tým pod novým španělským trenérem, ale samozřejmě i pro nás, protože půjde během 11 dnů o čtyři velké přenosy a k tomu další tři v kategorii reprezentace do 21 let. Liga národů je dalším fotbalovým vrcholem roku,“ řekl vedoucí fotbalové redakce ČT David Kozohorský.

Česká televize nabídne také celodenní vstupy do kontinuálního vysílání a zpravodajství přímo z prostředí českého týmu. Od 26. do 29. září bude v pražském Edenu probíhat Fanfest, odkud bude ČT přinášet živé vstupy a aktuální informace. ČT sport nabídne divákům i sestřihy všech utkání Ligy národů, které se odehrají do konce roku 2026, nejen zápasů české reprezentace, a to od 24. září do 11. listopadu, přibližně kolem 23. hodiny. V rámci podzimní Ligy národů se během 18 dní odehraje celkem 156 utkání.

Vedle A-týmu nabídne Česká televize i tři přímé přenosy z kvalifikace mistrovství Evropy hráčů do 21 let. Česká reprezentace do 21 let, známá jako Lvíčata, nastoupí 25. září v Baku proti Ázerbájdžánu (přímý přenos na ČT2), 30. září se představí v Hradci Králové proti Bulharsku (přímý přenos na ČT sport) a 6. října ji čeká utkání v Leirii s Portugalskem (přímý přenos na ČT sport).

Ve vysílání ČT sport nebude chybět ani 1. kolo baráže českých fotbalistek se Skotskem v boji o účast na mistrovství světa v roce 2027. Úvodní zápas odehrají Češky 9. října v Pardubicích. Odvetu pak 13. října ve Skotsku. Oba barážové zápasy odvysílá v přímém přenosu ČT sport.

Na webu a na sociálních sítích ČT sport najdou fanoušci podobně jako během MS ve fotbale široký servis statistických dat od společnosti Opta. Kromě toho i všechny aktuality, nejdůležitější momenty utkání nejen českého týmu, sestřihy, rozhovory s osobnostmi a reportáže s důrazem na českou reprezentaci budou k dispozici v rubrice na webu ctsport.cz Fotbal fokus podcast se ve třech dílech detailně zaměří na dění v národním týmu.

zdroj: ČT

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Změny na Skylinku: Samostatná pozice CS Horror, nový TP pro TV8
Změny na Skylinku: Samostatná pozice CS Horror, nový TP pro TV8
Skylink přesouvá kanál Story 4 na novou frekvenci
Skylink přesouvá kanál Story 4 na novou frekvenci
TraLaLa dozpívala a skončila
TraLaLa dozpívala a skončila
RRTV zastavila a znovu zahájila řízení s TV Barrandov o odnětí licencí
RRTV zastavila a znovu zahájila řízení s TV Barrandov o odnětí licencí
Skylink přeladil kanál CS Horror
Skylink přeladil kanál CS Horror
Eutelsat 16D - jak je to se signálem ze staronového satelitu?
Eutelsat 16D - jak je to se signálem ze staronového satelitu?
Společnost Hisense získala 6 ocenění EISA 2026-2027
Společnost Hisense získala 6 ocenění EISA 2026-2027
Telly přechází na 6místný PIN kód
Telly přechází na 6místný PIN kód
Telly zafixuje cenu na celý život: podzimní balíčky jsou o 20 % levnější
Telly zafixuje cenu na celý život: podzimní balíčky jsou o 20 % levnější
Belarus Tomorrow - FTA novinka na 23,5E
Belarus Tomorrow - FTA novinka na 23,5E
Na JOJ Šport startuje Tipsport liga
Na JOJ Šport startuje Tipsport liga
ÓČKO natáčí druhou sérii Naked Attraction: Známé osobnosti se odhalí v charitativním díle
ÓČKO natáčí druhou sérii Naked Attraction: Známé osobnosti se odhalí v charitativním díle

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Talk show Na jednoho
20:50 Vyprávěj
21:45 Filter (4/6)
kanál CT2 20:00 Evropa z výšky
20:50 Bedekr XII
21:20 Dobře se rozejít
kanál NOVA 20:20 SuperStar (4)
22:45 Kriminálka Las Vegas XI (6)
23:45 Mentalista I (15)
kanál PRIMA 20:15 Kriminálka Slapy: Pod hladinou 2 (5)
21:35 Dvojka na zabití (5)
22:50 Malý pitaval z velkého města (4)
kanál SEZNAM 20:10 Jak utopit Dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách
22:20 Smrt stopařek
00:00 Profesionálové 2 (4)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
20:50 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:35 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy v Périgord Vert
22:05 Tulák 12: Zabudnutá žena
23:45 Astrid a Raphaëlle V
kanál DVOJKA 20:10 Môžu lesy zachrániť planétu?
21:10 Kyrysníci - elitná ochrana prezidenta
22:05 Do kríža
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 SuperStar
22:55 Farma XVIII.
00:05 Love Island VI.
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Za sklem (5)
21:30 Za sklem (6)
22:55 Mami, ožeň mě!

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook