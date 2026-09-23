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19,2E: RTL UHD nově v DVB-S2 multiplexu

DNES! | redakce | tisk | názory

Německá televizní stanice RTL s programem v ultra vysokém rozlišení ve formátu 4K se vysílá z nové kapacity satelitního systému Astra na pozici 19,2°E. Znamená to, že stanice se bude stěhovat a přesune se z DVB-S do DVB-S2 multiplexu.

Vysílání RTL UHD bylo doposud možné přijímat z DVB-S multiplexu - tedy z vysílací platformy, která není příliš efektivní. To se ale nyní změní. Stanice se objevila v DVB-S2 platformě na nové frekvenci 10,995 GHz. V současné době probíhá souběžná distribuce na původním a novém kmitočtu s cílem zajistit bezproblémový přesun zákazníků na nové vysílací parametry.

Na starém kmitočtu 11,391 GHz se program RTL UHD vysílal jako jediná programová služba. S přesunem na frekvenci 10,995 GHz se situace změní. V rámci tohoto DVB-S2 multiplexu se vedle RTL UHD vysílá také FTA demo kanál UHD1 (večer a v noci zakódovaně) a také konkurenční program ProSiebenSat.1 UHD.

Program RTL UHD je určen výhradně abonentům platforem Sky Deutschland a HD+. Signál je proto zakódován systémy Videoguard, Nagra MA, Marlin a TV Key.

nové technické parametry - RTL UHD:

Astra 1P (19,2°E), freq. 10,995 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, CA Videoguard + Nagra MA + Marlin + TVKey

původní technické parametry - RTL UHD:

• Astra 1P (19,2°E), freq. 11,391 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, CA Videoguard + Nagra MA + Marlin + TVKey

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