Eutelsat 16D - jak je to se signálem ze staronového satelitu?DNES! | Tisk | komentáře
V úterý 15. září 2026 v ranních hodinách zahájil komerční provoz staronový satelit Eutelsat 16D (dříve Eutelsat 7B) a převzal veškeré vysílací služby za původní družici Eutelsat 16A, která je již na konci svých sil.
Den "D" je tady a to doslova. Na orbitální pozici 16°E byl uveden do provozu satelit Eutelsat 16D. Nejedná se o zbrusu nový satelit, nýbrž o uvolněný satelit Eutelsat 7B, který ještě nedávno poskytoval své služby zákazníkům na orbitální pozici 7°E. Po odchodu turecké pay-tv platformy Digiturk na svoji domovskou pozici 42°E a satelity Türksat nebylo zapotřebí tolik kapacity na pozici 7°E a místo dvou satelitů Eutelsat 7B a Eutelsat 7C zde slouží nyní už jen druhý uvedený. Eutelsat 7B se tak mohl připravit na svoji další misi z nové pozice.
Satelitní operátor Eutelsat proto přesunul družici Eutelsat 7B na novou pozici 16°E. S přestěhováním na novou lokaci se podle pravidel operátora zároveň mění i název družice na Eutelsat 16D (písmena "B" a "C" byla již dříve použita pro satelity Eutelsat Sesat a Eutelsat W2M, které na pozici 16°E sloužily dříve).
Eutelsat 7B, tedy nově Eutelsat 16D, má identické parametry jako dosloužilý Eutelsat 16A. Zákazníkům tak může nabídnout 53 transpondérů v Ku a tři transpondéry v Ka pásmu. K dispozici je rovněž i několik paprsků, které mohou poskytovat své služby v různých oblastech podle potřeb jednotlivých klientů Eutelsatu.
Eutelsat 16D zahájil svůj provoz dnes ráno 15. září 2026 po čtvrté hodině ranní. Krátce po vypnutí vysílání z původní družice Eutelsat 16A. S ohledem na identické parametry satelitu nebylo nutné přesouvat multiplexy na nové vysílací parametry. Z tohoto důvodu změna proběhla poměrně hladce.
Satelit Eutelsat 16D byl vynesen v roce 2013 s očekávanou životností 15 let. Má tedy před sebou už jen zhruba dva roky provozu. Pak bude muset být nahrazen jiným satelitem.
▲ Obr č. 1 - Footprint satelitu Eutelsat 16D, paprsek Europe A, Ku pásmo (foto: Eutelsat)
Eutelsat 16D poskytuje několik paprsků. Základní "Europe A" poskytuje pokrytí celé Evropy, severní Afriky, zemí Středního východu a západní části Ruské federace.
▲ Obr č. 2 - Footprint satelitu Eutelsat 16D, paprsek Europe B, Ku pásmo (foto: Eutelsat)
Paprsek "Europe B" se zaměřuje na střední, západní, východní a jihovýchodní Evropu a pokrytí Turecka. Oproti původní podobě svazku na pozici 7°E došlo k výrazné změně a úpravě pokrytí (původně paprsek směřoval do oblasti kolem Středozemního moře).
▲ Obr č. 3 - Footprint satelitu Eutelsat 16D, paprsek Europe C, Ka pásmo (foto: Eutelsat)
Na části Evropy cílí i paprskek "Europe C" (pro Ka pásmo!).
▲ Obr č. 4 - Footprint satelitu Eutelsat 16D, paprsek Africa, Ku pásmo (foto: Eutelsat)
Dále Eutelsat 16D pro své zákazníky nabízí svazek "Africa" a "South East Africa".
▲ Obr č. 5 - Footprint satelitu Eutelsat 16D, paprsek South East Africa, Ku pásmo (foto: Eutelsat)
redakce
Den "D" je tady a to doslova. Na orbitální pozici 16°E byl uveden do provozu satelit Eutelsat 16D. Nejedná se o zbrusu nový satelit, nýbrž o uvolněný satelit Eutelsat 7B, který ještě nedávno poskytoval své služby zákazníkům na orbitální pozici 7°E. Po odchodu turecké pay-tv platformy Digiturk na svoji domovskou pozici 42°E a satelity Türksat nebylo zapotřebí tolik kapacity na pozici 7°E a místo dvou satelitů Eutelsat 7B a Eutelsat 7C zde slouží nyní už jen druhý uvedený. Eutelsat 7B se tak mohl připravit na svoji další misi z nové pozice.
Satelitní operátor Eutelsat proto přesunul družici Eutelsat 7B na novou pozici 16°E. S přestěhováním na novou lokaci se podle pravidel operátora zároveň mění i název družice na Eutelsat 16D (písmena "B" a "C" byla již dříve použita pro satelity Eutelsat Sesat a Eutelsat W2M, které na pozici 16°E sloužily dříve).
Eutelsat 7B, tedy nově Eutelsat 16D, má identické parametry jako dosloužilý Eutelsat 16A. Zákazníkům tak může nabídnout 53 transpondérů v Ku a tři transpondéry v Ka pásmu. K dispozici je rovněž i několik paprsků, které mohou poskytovat své služby v různých oblastech podle potřeb jednotlivých klientů Eutelsatu.
Eutelsat 16D zahájil svůj provoz dnes ráno 15. září 2026 po čtvrté hodině ranní. Krátce po vypnutí vysílání z původní družice Eutelsat 16A. S ohledem na identické parametry satelitu nebylo nutné přesouvat multiplexy na nové vysílací parametry. Z tohoto důvodu změna proběhla poměrně hladce.
Satelit Eutelsat 16D byl vynesen v roce 2013 s očekávanou životností 15 let. Má tedy před sebou už jen zhruba dva roky provozu. Pak bude muset být nahrazen jiným satelitem.
Footprint Eutelsatu 16DKrátce po zahájení provozu satelitní operátor Eutelsat zveřejnil mapky pokrytí. Zajímavostí je, že paprsky Europe A a Europe B neobsahují informace o výkonu ERP v jednotlivých oblastech. Není tedy známo, jak silný signál v dané oblasti může být. Jen rozsah pokrytí.
▲ Obr č. 1 - Footprint satelitu Eutelsat 16D, paprsek Europe A, Ku pásmo (foto: Eutelsat)
Eutelsat 16D poskytuje několik paprsků. Základní "Europe A" poskytuje pokrytí celé Evropy, severní Afriky, zemí Středního východu a západní části Ruské federace.
▲ Obr č. 2 - Footprint satelitu Eutelsat 16D, paprsek Europe B, Ku pásmo (foto: Eutelsat)
Paprsek "Europe B" se zaměřuje na střední, západní, východní a jihovýchodní Evropu a pokrytí Turecka. Oproti původní podobě svazku na pozici 7°E došlo k výrazné změně a úpravě pokrytí (původně paprsek směřoval do oblasti kolem Středozemního moře).
▲ Obr č. 3 - Footprint satelitu Eutelsat 16D, paprsek Europe C, Ka pásmo (foto: Eutelsat)
Na části Evropy cílí i paprskek "Europe C" (pro Ka pásmo!).
▲ Obr č. 4 - Footprint satelitu Eutelsat 16D, paprsek Africa, Ku pásmo (foto: Eutelsat)
Dále Eutelsat 16D pro své zákazníky nabízí svazek "Africa" a "South East Africa".
▲ Obr č. 5 - Footprint satelitu Eutelsat 16D, paprsek South East Africa, Ku pásmo (foto: Eutelsat)
Pro koho slouží Eutelsat 16DSatelit Eutelsat 16D je určen pro poskytování vysílacích a datových služeb ve střední a východní Evropě, na ostrovech v Indickém oceánu. V Africe nabízí pokrytí od Senegalu až po Jižní Afriku. Služby na pozici 16°E poskytují platformy jako Al Telekom Austria Group, včetně Antik Sat, SBB, DigitAlb a TV Max. Regionální svazky v oblasti Madagaskaru a ostrovech v Indickém oceánu nabízejí kapacitu pro Canal+ Overseas, parabole Réunion a Orange a také pro veřejnoprávní France Télévisions. Ve střední a východní Evropě satelit využívá více než 25 milionů domácností a půl milionu domovů na ostrovech v Indickém oceánu.
redakce