Programy STVR přecházejí do DVB-T2

Programy STVR přecházejí do DVB-T2DNES! | Tisk | komentáře
Třetí pozemní multiplex na Slovensku brzy přejde na modernější vysílací standard DVB-T2 a završí se tak technologická modernizace pozemního vysílání na Slovensku. Od 22.9.2026 budou všechny televizní multiplexy vysílat ve standardu DVB-T2.
Přechod pozemního vysílání STVR do standardu DVB-T2 proběhne postupně během úterý 22. září 2026 na všech vysílačích na Slovensku. Změna se může dotknout všech diváků, kteří sledují televizní programy prostřednictvím klasické pozemní antény.
Touto změnou se uvolní vysílací kapacita, která vytvoří prostor pro další rozvoj a zlepšování terestrické platformy. Moderní standard DVB-T2 také umožní efektivněji využívat dostupnou kapacitu a vysílat programové služby ve vyšší kvalitě.
„
„
Pro sledování vysílání programů STVR je nutný set top box či televizor s podporou DVB-T2 a HEVC (H.265). Přijímací anténu není nutné měnit - třetí multiplex s programy STVR se bude i nadále vysílat na dosavadních frekvencích (kanálech) a to i po překlopení multiplexu z DVB-T na DVB-T2.
Bližší informace k přeladění poskytne domácnostem na Slovensku call centrum na telefonním čísle 0800 200 200.
redakce
Přechod pozemního vysílání STVR do standardu DVB-T2 proběhne postupně během úterý 22. září 2026 na všech vysílačích na Slovensku. Změna se může dotknout všech diváků, kteří sledují televizní programy prostřednictvím klasické pozemní antény.
Touto změnou se uvolní vysílací kapacita, která vytvoří prostor pro další rozvoj a zlepšování terestrické platformy. Moderní standard DVB-T2 také umožní efektivněji využívat dostupnou kapacitu a vysílat programové služby ve vyšší kvalitě.
„
Přechodem 3. multiplexu, ve kterém vysílá STVR, na modernější standard DVB-T2 završíme jednu z důležitých etap technologické modernizace pozemní platformy. Těší nás, že i tímto krokem naplňujeme náš společný závazek se STVR dále rozvíjet digitální pozemní vysílání jako stále relevantní a dostupnou alternativu přijímání a sledování televizního obsahu na Slovensku. Modernější standard nám umožní efektivněji využívat dostupnou kapacitu, což vytvoří prostor pro rozšíření nabídky placené televize přes anténu o další programy a zároveň umožní vysílání ve vyšší kvalitě,“ uvádí Marcel Šatánek, generální ředitel Towercomu.
Třetí multiplex přejde do DVB-T2Ve třetím multiplexu jsou šířeny i televizní programové služby STVR - Jednotka, Dvojka, STVR 24 a STVR Šport. Právě těchto stanic se dotknou chystané změny. Díky modernějšímu vysílacímu standardu je budou moci diváci volného televizního vysílání sledovat ve vyšší kvalitě.
„
Digitální pozemní vysílání je pro STVR důležitým předpokladem, aby naše programové služby zůstaly dostupné bezplatně pro každou domácnost na Slovensku bez ohledu na to, jakým způsobem televizor sleduje. Modernizace standardu je proto nejen technickým krokem, ale také investicí do udržitelnosti bezplatného vysílání, ze které budou diváci Jednotky, Dvojky, 24 i Športu profitovat i vyšší kvalitou obrazu a zvuku,“ uvedla Martina Flašíková, generální ředitelka STVR.
Co budou ty změny v pozemním vysílání znamenat pro diváky?Diváci, kteří sledují programy STVR na klasickou pozemní anténu si budou muset po změně vysílacího standardu multiplexu z DVB-T na DVB-T2 znovu své programy naladit. Technicky není možné si programy v novém formátu naladit v "předstihu". Znovu naladit si musí diváci stanice STVR až po změně na vysílací straně - tedy nejdříve 22.9.2026.
Pro sledování vysílání programů STVR je nutný set top box či televizor s podporou DVB-T2 a HEVC (H.265). Přijímací anténu není nutné měnit - třetí multiplex s programy STVR se bude i nadále vysílat na dosavadních frekvencích (kanálech) a to i po překlopení multiplexu z DVB-T na DVB-T2.
Bližší informace k přeladění poskytne domácnostem na Slovensku call centrum na telefonním čísle 0800 200 200.
redakce