Erotický kanál Vixen v nabídce Antik TV

Erotický kanál Vixen v nabídce Antik TVDNES! | Tisk | komentáře
Programová nabídka televizní OTT služby Antik TV, košického telekomunikačního operátora Antik Telecom, se od 1.9.2026 rozšířila o prémiový obsah pro dospělé. Do balíčku Babylon byla zařazena erotická televize Vixen.
Balíček Babylon s programem Vixen je dostupný pro zákazníky Antik TV v České republice a na Slovensku.
▲ Obr č. 1 - Centrála společnosti Antik Telecom (foto: Antik Telecom)
Vixen je vlajkovou lodí uznávané produkční společnosti Vixen Group, která místo nízkorozpočtové produkce staví na filmové kvalitě a profesionální kameře. Stanice Vixen vysílá nonstop - tedy 24 hodiny denně 7 dní v týdnu. Divákům nabízí množství nových filmových titulů každý den.
S ohledem na obsah pro dospělé zůstává na Antik TV maximální soukromí a bezpečnost domácností díky ochraně všech kanálů rodičovským zámkem a PIN kódem.
Tematický balík Babylon (18+) nabízí zákazníkům bohatou nabídku programů již za 99 Kč (v Česku), respektive 4,30 eura (na Slovensku) měsíčně. Aktuálně tento doplňkový balíček obsahuje celkem 18 televizních stanic.
V balíčku Babylon najdou zájemci o erotické pořady následující stanice: Erox, Eroxxx, Babes TV, Desire, Brazzers TV Europe, Dorcel TV, Dorcel XXX, Leo TV, Extasy TV HD, Extasy 4K, Leo TV Gold, Reality Kings TV, True Amateurs, Bang U, Pure Babes, Dusk, Passion XXX a nejnověji Vixen.
redakce
Balíček Babylon s programem Vixen je dostupný pro zákazníky Antik TV v České republice a na Slovensku.
▲ Obr č. 1 - Centrála společnosti Antik Telecom (foto: Antik Telecom)
Vixen je vlajkovou lodí uznávané produkční společnosti Vixen Group, která místo nízkorozpočtové produkce staví na filmové kvalitě a profesionální kameře. Stanice Vixen vysílá nonstop - tedy 24 hodiny denně 7 dní v týdnu. Divákům nabízí množství nových filmových titulů každý den.
S ohledem na obsah pro dospělé zůstává na Antik TV maximální soukromí a bezpečnost domácností díky ochraně všech kanálů rodičovským zámkem a PIN kódem.
Tematický balík Babylon (18+) nabízí zákazníkům bohatou nabídku programů již za 99 Kč (v Česku), respektive 4,30 eura (na Slovensku) měsíčně. Aktuálně tento doplňkový balíček obsahuje celkem 18 televizních stanic.
V balíčku Babylon najdou zájemci o erotické pořady následující stanice: Erox, Eroxxx, Babes TV, Desire, Brazzers TV Europe, Dorcel TV, Dorcel XXX, Leo TV, Extasy TV HD, Extasy 4K, Leo TV Gold, Reality Kings TV, True Amateurs, Bang U, Pure Babes, Dusk, Passion XXX a nejnověji Vixen.
redakce