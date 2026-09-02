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Erotický kanál Vixen v nabídce Antik TV

DNES! | Tisk | komentáře

Programová nabídka televizní OTT služby Antik TV, košického telekomunikačního operátora Antik Telecom, se od 1.9.2026 rozšířila o prémiový obsah pro dospělé. Do balíčku Babylon byla zařazena erotická televize Vixen.

Balíček Babylon s programem Vixen je dostupný pro zákazníky Antik TV v České republice a na Slovensku.


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▲ Obr č. 1 - Centrála společnosti Antik Telecom (foto: Antik Telecom)
Vixen je vlajkovou lodí uznávané produkční společnosti Vixen Group, která místo nízkorozpočtové produkce staví na filmové kvalitě a profesionální kameře. Stanice Vixen vysílá nonstop - tedy 24 hodiny denně 7 dní v týdnu. Divákům nabízí množství nových filmových titulů každý den.

S ohledem na obsah pro dospělé zůstává na Antik TV maximální soukromí a bezpečnost domácností díky ochraně všech kanálů rodičovským zámkem a PIN kódem.



Tematický balík Babylon (18+) nabízí zákazníkům bohatou nabídku programů již za 99 Kč (v Česku), respektive 4,30 eura (na Slovensku) měsíčně. Aktuálně tento doplňkový balíček obsahuje celkem 18 televizních stanic.

V balíčku Babylon najdou zájemci o erotické pořady následující stanice: Erox, Eroxxx, Babes TV, Desire, Brazzers TV Europe, Dorcel TV, Dorcel XXX, Leo TV, Extasy TV HD, Extasy 4K, Leo TV Gold, Reality Kings TV, True Amateurs, Bang U, Pure Babes, Dusk, Passion XXX a nejnověji Vixen.

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kanál CT1 20:10 Talk show Na jednoho
20:55 Vyprávěj
21:50 Filter (1/6)
kanál CT2 20:00 Evropa z výšky
20:50 Hledání ztracených světů (1/6)
21:20 Honosné evropské hrady a zámky
kanál NOVA 20:20 SuperStar (1)
22:35 Kriminálka Las Vegas X (23)
23:35 Kriminálka Miami X (4)
kanál PRIMA 20:15 Kriminálka Slapy: Pod hladinou 2 (2)
21:40 Dvojka na zabití (2)
22:55 Malý pitaval z velkého města (1)
kanál SEZNAM 20:10 Pod Jezevčí skálou
21:55 Poklad byzantského kupce
23:55 Profesionálové (10)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
20:50 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:35 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy v jaskyniach Régulus
22:05 Tulák 9: Pokušenie zla
23:43 Astrid a Raphaëlle IV
kanál DVOJKA 20:10 Fascinujúci svet húb
21:05 Kronika budúcich katastrof (1/2)
22:00 Do kríža
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Na nože II.
21:45 Na nože II.
22:55 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Miluji Slovensko
22:05 Mami, ožeň mě!
23:25 Doktor z hor I. (12)

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