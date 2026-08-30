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Sweet.tv: Změna v akční cenové nabídce

DNES! | Tisk

Operátor televizní služby Sweet.tv provedl změny v akční nabídce. Jeden promo kód se rozhodl provozovatel ukončit. Nicméně i nadále si mohou zájemci z Česka a ze Slovenska dopřát skvělou podívanou s velkou slevou.

Konec slevového kódu PARABOLASPORT

Patrně nejzásadnější změnou v akční nabídce OTT služby Sweet.tv je ukončení poskytování promo kódu (slevového kódu) PARABOLASPORT. Tento kód bude zájemcům dostupný jen do 31.8.2026 a čtenáři tak mají poslední možnost získat tuto nabídku za extra výhodných podmínek.


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▲ Obr č. 1 - Příjem OTT služby sweet.tv. Ilustrační foto (foto: Sweet.tv)

Co nabízí (nabízel) kód PARABOLASPORT

Ačkoliv v názvu kódu PARABOLASPORT je slovo "sport", akce míří nejen na sportovní fanoušky. Zákazníkům z České republiky za symbolických 5 Kč nabízí přístup k tarifu L (Maximum) a na na dobu tří měsíců. Pro čtenáře ze Slovenska není (nebyla) tato akce určena.

Noví klienti tak získali možnost si za velmi nízký poplatek službu skutečně detailně prozkoumat a poté se rozhodnout, zda si službu objednají za standardních podmínek - k tomu mohou využít některý ze slevových kódů, které jsou v době objednání platné.

Nutno upozornit, že každý čtenář může tento slevový (promo) kód využít jen jednou.

Parametry akce - ČR:
promo kód: PARABOLASPORT
účel promo kódu: přístup k balíčku L na dobu tří měsíců za 5 Kč
možnost opakované použití promo kódu: NE
platnost promo kódu: do 31.8.2026 (akce nebyla prodloužena!)
územní omezení: Česká republika

Rozšíření 50 % slevy: bonus měsíc navíc i v září

Další zpráva potěší všechny případné zájemce o Sweet.tv a to jak v Česku, tak i na Slovensku. Operátor Sweet.tv nadále poskytuje čtenářům webu parabola.cz slevové kódy na základní balíčky M a L se slevou ve výši 50 procent. Tedy za poloviční cenu klienti získají balíček podle svého výběru na zvolené období. Provozovatel akci ještě vylepšil a to tím, že ke každé objednávce přidává měsíc přístupu k balíčku navíc. To znamená, že pokud si divák objedná například balíček L na 6 měsíců za poloviční cenu, získá ve skutečnosti 7 měsíců zvolené služby stále se slevou 50 %. Měsíc navíc je poskytován jen zákazníkům z České republiky. Na Slovensku akční sleva 50 % na balíček platí i nadále. Klientů ze Slovenska ale není nabízen zmíněný bonus v podobě měsíce příjmu programů navíc.

Slevová akce 50 % byla prodloužena a platí do 30.9.2026. Týká se zákazníků z Česka i ze Slovenska.

Slevové kódy mohou využít i zákazníci, kteří je již v minulosti využili.

Parametry akce - ČR:
promo kód: viz tabulky č. 1 a 2
účel promo kódu: přístup k balíčku M nebo L na zvolené období; k objednávce získá divák měsíc přístupu k balíčku navíc
možnost opakované použití promo kódu: ANO
platnost promo kódu: do 30.9.2026
územní omezení: Česká republika

Parametry akce - SR:
promo kód: viz tabulky č. 3 a 4
účel promo kódu: přístup k balíčku M nebo L na zvolené období
možnost opakované použití promo kódu: ANO
platnost promo kódu: do 30.9.2026
územní omezení: Slovensko

Promo kódy pro diváky v České republice

Promo kódTarifDélka předplatnéhoBěžná cena (v Kč)Cena v akci (v Kč)
PARABOLACZL12L12 měsíců + 1 měsíc navíc3588,-1794,-
PARABOLACZL6L6 měsíců + 1 měsíc navíc1794,-897,-
PARABOLACZL3L3 měsíce + 1 měsíc navíc897,-449,-

▲ Tabulka č. 1 - Slevové kódy sweet.tv pro tarif L pro Českou republiku


Promo kódTarifDélka předplatnéhoBěžná cena (v Kč)Cena v akci (v Kč)
PARABOLACZM12M12 měsíců + 1 měsíc navíc2868,-1434,-
PARABOLACZM6M6 měsíců + 1 měsíc navíc1434,-717,-
PARABOLACZM3M3 měsíce + 1 měsíc navíc717,-359,-

▲ Tabulka č. 2 - Slevové kódy sweet.tv pro tarif M pro Českou republiku

Promo kódy pro diváky na Slovensku

Promo kódTarifDélka předplatnéhoBěžná cena (v eurech)Cena v akci (v eurech)
PARABOLASKL12L12 měsíců155,-77,-
PARABOLASKL6L6 měsíců77,-38,-
PARABOLASKL3L3 měsíce38,-19,-

▲ Tabulka č. 3 - Slevové kódy sweet.tv pro tarif L pro Slovensko

Promo kódTarifDélka předplatnéhoBěžná cena (v eurech)Cena v akci (v eurech)
PARABOLASKM12M12 měsíců118,-59,-
PARABOLASKM6M6 měsíců59,-29,-
PARABOLASKM3M3 měsíce29,-14,-

▲ Tabulka č. 4 - Slevové kódy sweet.tv pro tarif M pro Slovensko


Proč si pořídit Sweet.tv?

V době rostoucích cen zboží a služeb je nabídka televizních balíčků operátora Sweet.tv s velkou slevou pro cenově citlivé zákazníky vítaná. Mohou ji využít pro sebe, případně ji využít jako dárek.



Co nabízí sweet.tv?

OTT služba sweet.tv nabízí běžné české a slovenské veřejnoprávní a komerční programy, přístup k mnoha tematickým programům různých žánrů. Nechybí ani vlastní FAST kanály zaměřené na filmy, dokumenty či hudbu, které u jiného operátora divák nenajde.

Operátor nabízí dva balíčky M a L, které se liší jak počtem programů, tak pochopitelně i cenou. Ve vyšším balíčku ("L") jsou celkem 4 programy v Ultra HD rozlišení ve formátu 4K.

Televizní platformu je možné využívat až na 4 zařízeních současně. Je jedno, zda se jedná o mobilní telefony, tablety či smart TV. Pro plynulé používání sweet.tv je nutné internetové připojení o rychlosti alespoň 3 Mbit/s.

V poslední době se česká nabídka Sweet.tv rozšířila o nový český sportovní kanál Prima sport ze skupiny FTV Prima.

redakce





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