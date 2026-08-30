Sweet.tv: Změna v akční cenové nabídce

Sweet.tv: Změna v akční cenové nabídceDNES! | Tisk
Operátor televizní služby Sweet.tv provedl změny v akční nabídce. Jeden promo kód se rozhodl provozovatel ukončit. Nicméně i nadále si mohou zájemci z Česka a ze Slovenska dopřát skvělou podívanou s velkou slevou.
▲ Obr č. 1 - Příjem OTT služby sweet.tv. Ilustrační foto (foto: Sweet.tv)
Noví klienti tak získali možnost si za velmi nízký poplatek službu skutečně detailně prozkoumat a poté se rozhodnout, zda si službu objednají za standardních podmínek - k tomu mohou využít některý ze slevových kódů, které jsou v době objednání platné.
Nutno upozornit, že každý čtenář může tento slevový (promo) kód využít jen jednou.
Parametry akce - ČR:
promo kód: PARABOLASPORT
účel promo kódu: přístup k balíčku L na dobu tří měsíců za 5 Kč
možnost opakované použití promo kódu: NE
platnost promo kódu: do 31.8.2026 (akce nebyla prodloužena!)
územní omezení: Česká republika
Slevová akce 50 % byla prodloužena a platí do 30.9.2026. Týká se zákazníků z Česka i ze Slovenska.
Slevové kódy mohou využít i zákazníci, kteří je již v minulosti využili.
Parametry akce - ČR:
promo kód: viz tabulky č. 1 a 2
účel promo kódu: přístup k balíčku M nebo L na zvolené období; k objednávce získá divák měsíc přístupu k balíčku navíc
možnost opakované použití promo kódu: ANO
platnost promo kódu: do 30.9.2026
územní omezení: Česká republika
Parametry akce - SR:
promo kód: viz tabulky č. 3 a 4
účel promo kódu: přístup k balíčku M nebo L na zvolené období
možnost opakované použití promo kódu: ANO
platnost promo kódu: do 30.9.2026
územní omezení: Slovensko
▲ Tabulka č. 1 - Slevové kódy sweet.tv pro tarif L pro Českou republiku
▲ Tabulka č. 2 - Slevové kódy sweet.tv pro tarif M pro Českou republiku
▲ Tabulka č. 3 - Slevové kódy sweet.tv pro tarif L pro Slovensko
▲ Tabulka č. 4 - Slevové kódy sweet.tv pro tarif M pro Slovensko
Operátor nabízí dva balíčky M a L, které se liší jak počtem programů, tak pochopitelně i cenou. Ve vyšším balíčku ("L") jsou celkem 4 programy v Ultra HD rozlišení ve formátu 4K.
Televizní platformu je možné využívat až na 4 zařízeních současně. Je jedno, zda se jedná o mobilní telefony, tablety či smart TV. Pro plynulé používání sweet.tv je nutné internetové připojení o rychlosti alespoň 3 Mbit/s.
V poslední době se česká nabídka Sweet.tv rozšířila o nový český sportovní kanál Prima sport ze skupiny FTV Prima.
redakce
Konec slevového kódu PARABOLASPORTPatrně nejzásadnější změnou v akční nabídce OTT služby Sweet.tv je ukončení poskytování promo kódu (slevového kódu) PARABOLASPORT. Tento kód bude zájemcům dostupný jen do 31.8.2026 a čtenáři tak mají poslední možnost získat tuto nabídku za extra výhodných podmínek.
▲ Obr č. 1 - Příjem OTT služby sweet.tv. Ilustrační foto (foto: Sweet.tv)
Co nabízí (nabízel) kód PARABOLASPORTAčkoliv v názvu kódu PARABOLASPORT je slovo "sport", akce míří nejen na sportovní fanoušky. Zákazníkům z České republiky za symbolických 5 Kč nabízí přístup k tarifu L (Maximum) a na na dobu tří měsíců. Pro čtenáře ze Slovenska není (nebyla) tato akce určena.
Noví klienti tak získali možnost si za velmi nízký poplatek službu skutečně detailně prozkoumat a poté se rozhodnout, zda si službu objednají za standardních podmínek - k tomu mohou využít některý ze slevových kódů, které jsou v době objednání platné.
Nutno upozornit, že každý čtenář může tento slevový (promo) kód využít jen jednou.
Parametry akce - ČR:
promo kód: PARABOLASPORT
účel promo kódu: přístup k balíčku L na dobu tří měsíců za 5 Kč
možnost opakované použití promo kódu: NE
platnost promo kódu: do 31.8.2026 (akce nebyla prodloužena!)
územní omezení: Česká republika
Rozšíření 50 % slevy: bonus měsíc navíc i v záříDalší zpráva potěší všechny případné zájemce o Sweet.tv a to jak v Česku, tak i na Slovensku. Operátor Sweet.tv nadále poskytuje čtenářům webu parabola.cz slevové kódy na základní balíčky M a L se slevou ve výši 50 procent. Tedy za poloviční cenu klienti získají balíček podle svého výběru na zvolené období. Provozovatel akci ještě vylepšil a to tím, že ke každé objednávce přidává měsíc přístupu k balíčku navíc. To znamená, že pokud si divák objedná například balíček L na 6 měsíců za poloviční cenu, získá ve skutečnosti 7 měsíců zvolené služby stále se slevou 50 %. Měsíc navíc je poskytován jen zákazníkům z České republiky. Na Slovensku akční sleva 50 % na balíček platí i nadále. Klientů ze Slovenska ale není nabízen zmíněný bonus v podobě měsíce příjmu programů navíc.
Slevová akce 50 % byla prodloužena a platí do 30.9.2026. Týká se zákazníků z Česka i ze Slovenska.
Slevové kódy mohou využít i zákazníci, kteří je již v minulosti využili.
Parametry akce - ČR:
promo kód: viz tabulky č. 1 a 2
účel promo kódu: přístup k balíčku M nebo L na zvolené období; k objednávce získá divák měsíc přístupu k balíčku navíc
možnost opakované použití promo kódu: ANO
platnost promo kódu: do 30.9.2026
územní omezení: Česká republika
Parametry akce - SR:
promo kód: viz tabulky č. 3 a 4
účel promo kódu: přístup k balíčku M nebo L na zvolené období
možnost opakované použití promo kódu: ANO
platnost promo kódu: do 30.9.2026
územní omezení: Slovensko
Promo kódy pro diváky v České republice
|Promo kód
|Tarif
|Délka předplatného
|Běžná cena (v Kč)
|Cena v akci (v Kč)
|PARABOLACZL12
|L
|12 měsíců + 1 měsíc navíc
|3588,-
|1794,-
|PARABOLACZL6
|L
|6 měsíců + 1 měsíc navíc
|1794,-
|897,-
|PARABOLACZL3
|L
|3 měsíce + 1 měsíc navíc
|897,-
|449,-
▲ Tabulka č. 1 - Slevové kódy sweet.tv pro tarif L pro Českou republiku
|Promo kód
|Tarif
|Délka předplatného
|Běžná cena (v Kč)
|Cena v akci (v Kč)
|PARABOLACZM12
|M
|12 měsíců + 1 měsíc navíc
|2868,-
|1434,-
|PARABOLACZM6
|M
|6 měsíců + 1 měsíc navíc
|1434,-
|717,-
|PARABOLACZM3
|M
|3 měsíce + 1 měsíc navíc
|717,-
|359,-
▲ Tabulka č. 2 - Slevové kódy sweet.tv pro tarif M pro Českou republiku
Promo kódy pro diváky na Slovensku
|Promo kód
|Tarif
|Délka předplatného
|Běžná cena (v eurech)
|Cena v akci (v eurech)
|PARABOLASKL12
|L
|12 měsíců
|155,-
|77,-
|PARABOLASKL6
|L
|6 měsíců
|77,-
|38,-
|PARABOLASKL3
|L
|3 měsíce
|38,-
|19,-
▲ Tabulka č. 3 - Slevové kódy sweet.tv pro tarif L pro Slovensko
|Promo kód
|Tarif
|Délka předplatného
|Běžná cena (v eurech)
|Cena v akci (v eurech)
|PARABOLASKM12
|M
|12 měsíců
|118,-
|59,-
|PARABOLASKM6
|M
|6 měsíců
|59,-
|29,-
|PARABOLASKM3
|M
|3 měsíce
|29,-
|14,-
▲ Tabulka č. 4 - Slevové kódy sweet.tv pro tarif M pro Slovensko
Proč si pořídit Sweet.tv?V době rostoucích cen zboží a služeb je nabídka televizních balíčků operátora Sweet.tv s velkou slevou pro cenově citlivé zákazníky vítaná. Mohou ji využít pro sebe, případně ji využít jako dárek.
Co nabízí sweet.tv?OTT služba sweet.tv nabízí běžné české a slovenské veřejnoprávní a komerční programy, přístup k mnoha tematickým programům různých žánrů. Nechybí ani vlastní FAST kanály zaměřené na filmy, dokumenty či hudbu, které u jiného operátora divák nenajde.
Operátor nabízí dva balíčky M a L, které se liší jak počtem programů, tak pochopitelně i cenou. Ve vyšším balíčku ("L") jsou celkem 4 programy v Ultra HD rozlišení ve formátu 4K.
Televizní platformu je možné využívat až na 4 zařízeních současně. Je jedno, zda se jedná o mobilní telefony, tablety či smart TV. Pro plynulé používání sweet.tv je nutné internetové připojení o rychlosti alespoň 3 Mbit/s.
V poslední době se česká nabídka Sweet.tv rozšířila o nový český sportovní kanál Prima sport ze skupiny FTV Prima.
redakce