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Rakousko vypne 59 DVB-T2 a FM vysílačů

DNES! | Tisk | komentáře

logo Významnými změnami v distribuci televizních a rozhlasových programů nyní prochází rakouská veřejnoprávní ORF, která do konce letošního roku vypne celkem 59 DVB-T2 a VKV/FM vysílačů. Domácnosti budou odkázáni na alternativní vysílače, případně vysílací platformy.

První větší fáze vypínání DVB-T2 a FM proběhne již za několik dní - 18. srpna. Celý proces bude dokončen 17. listopadu 2026.

ORF se rozhodla vypnout některé menší vysílače a dokrývače "televizních" DVB-T2 multiplexů a některé analogové rozhlasové vysílače v pásmu VKV/FM. Všechny vypínané vysílače a dokrývače byly spuštěny v době analogové éry televizního vysílání s cílem zajistit kvalitní signál televizních programů domácnostem v místech, kde buď signál nebyl k dispozici nebo byl značně nekvalitní s mnoha odrazy. Televizní vysílače byly provozovány i po přechodu Rakouska na digitální pozemní vysílání. Nikdo donedávna neřešil, že v digitální éře již deformovaný obraz s odrazy není.

ORF musí šetřit, vypíná zbytečné vysílače

Nyní, kdy ORF začíná počítat každé euro a každý cent, je situace diametrálně odlišná. Vysílače a dokrývače s výkony v jednotkách či desítkách Wattů se proto rozhodla ještě letos vypnout. První etapa proběhla dokonce již 27.5.2026, kdy vypnula tři menší vysílače s DVB-T2 multiplexem. Výkony těchto vysílačů byly 20, 30 a 50 Wattů. Vypnutí proběhlo bez nějaké větší medializace. Rakouské domácnosti si jednoduše přesměrovali svoji přijímací anténu na nejbližší jiný dostupný vysílač a případně i přeladili svůj set top box či televizor, eventuálně sledují programovou nabídku ORF z jiné distribuční platformy. Podobný postup očekává ORF i v domácnostech, kterých se vypnutí vysílačů bude bezprostředně týkat.

ORF si uvědomuje, že televizní programy sledují tamní domácnosti nejenom z pozemních vysílačů ale i z jiných platforem. ORF poskytuje všechny své služby ze satelitu Astra na pozici 19,2°E, který pokrývá nejenom celé území Rakouska ale značnou část Evropy, části severní Afriky a Středního východu. S ohledem na tuto skutečnost musí vybrané programy na satelitu kódovat a umožnit jejich dekódování jen domácnostem v Rakousku.

Vedle DVB-T2 a satelitu mohou programy ORF sledovat diváci i prostřednictvím aplikace ORF, přes internetové televizní služby typu IPTV či OTT. V tomto případě je ale nutné stabilní internetové připojení.

Úspory ORF v provozu, ne v programu

Krok ORF ukazuje, že když má veřejnoprávní médium hledat úspory, nemusí se nutně jednat o programové škrty, které se plošně dotknou všech televizních diváků. Optimalizace distribuční sítě ORF je proto skvělou myšlenkou, která se bude týkat minimálního počtu diváků veřejnoprávního média.



Ačkoliv žádný z vypínaných vysílačů DVB-T2 či VKV/FM rakouské ORF pravděpodobně nepřijímá žádný čtenář v České republice a na Slovensku, samotná myšlenka ORF provést radikální řez v distribuční síti může být pro veřejnoprávní média ideou, kterou se mohou zabývat v době rostoucích cen energií a tedy i nákladů za provoz pozemních vysílačů.

Seznam vypínaných vysílačů

První etapa vypínání zbytečných vysílačů proběhla již v květnu. Ta nejbližší další proběhne již 18.6.2026 a hotovo bude 17.11.2026. Tedy ještě před koncem letošního roku. Jaké vysílače ORF vypíná? Na tuto otázku najde čtenář odpověď v níže uvedené tabulce.

DatumVysílačSpolková zeměTypKanál / frekvenceVysílací výkon
27.5.2026 (již odpojeno)HirschbachT23630 Watt
.OberkappelT24350 Watt
.Waldhausen/OÖT23620 Watt
18.08.2026ArriachKT22880 Watt
.Guttaring-MariahilfKT228100 Watt
.HüttenbergKFM91,1 / 95,5 / 88,78 Watt
.LiebenfelsKT22820 Watt
.Maria Wörth-PritschitzKT241100 Watt
.St. LorenzenKT24150 Watt
.Strassburg-PirkerhöheKT24150 Watt
.TechendorfKT23840 Watt
.EbenseeT23230 Watt
.GrossramingT24380 Watt
.Maria NeustiftT23615 Watt
.RannaT236140 Watt
.Schönau/MühlkreisT23660 Watt
.UnterweissenbachT24330 Watt
.VorderweissenbachT23620 Watt
22.09.2026Breitenau-BraunhuberkogelStT22690 Watt
.DonnersbachwaldStFM93,6 / 100,8 / 89,63 Watt
.Fleiss-NordStFM87,6 / 97,0 / 102,750 Watt
.GrossreiflingStT24125 Watt
.GrosssölkStFM91,6 / 95,5 / 98,610 Watt
.KloechStT22660 Watt
.LigistStT22670 Watt
.LobmingStT23450 Watt
.MürzstegStT243100 Watt
.RetteneggStT24390 Watt
.SobothStT22230 Watt
.St. Kathrein/Laming–MaxlStFM88,8 / 96,0 / 100,210 Watt
.St. Kathrein/HirscheggkogelStT24125 Watt
.St. LambrechtStT241100 Watt
.UebelbachStT22620 Watt
.WildalpeStT226100 Watt
.Winklern bei OberwölzStT24180 Watt
20.10.2026AggsbachT23140 Watt
.DrosendorfT24315 Watt
.GrestenT22980 Watt
.KleinzellT23130 Watt
.LitschauT23130 Watt
.MichelbachT23160 Watt
.OpponitzT24380 Watt
.PaudorfT23130 Watt
.Rohr im GebirgeT22420 Watt
.RossatzT231100 Watt
.TrattenbachFM92,8 / 94,8 / 97,28 Watt
.WeikertschlagT24340 Watt
.YspertalT23140 Watt
17.11.2026DientenST23640 Watt
.EllmautalSFM87,9 / 90,6 / 99,415 Watt
.Krimml-FalkensteinST23670 Watt
.Obertauern-TauernpassST23825 Watt
.BrandenbergTT22460 Watt
.GerlosTT24490 Watt
.Hopfgarten&Def.-LerchwaldTT224140 Watt
.JungholzTT22425 Watt
.PioesmesTT244100 Watt
.Sölden-BerghofTFM91,2 / 94,8 / 89,43 Watt
.TannheimTT23480 Watt
.Imst 2TT244110 Watt
.KlösterleVT22345 Watt
.WarthVFM91,1 / 95 / 88,212 Watt
▲ Tabulka č. 1 - Vypínané DVB-T2 a FM vysílače ORF
s využitím informací Digital Fernsehen + Kronen Zeitung

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