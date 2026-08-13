Rakousko vypne 59 DVB-T2 a FM vysílačů

Rakousko vypne 59 DVB-T2 a FM vysílačůDNES! | Tisk | komentáře
Významnými změnami v distribuci televizních a rozhlasových programů nyní prochází rakouská veřejnoprávní ORF, která do konce letošního roku vypne celkem 59 DVB-T2 a VKV/FM vysílačů. Domácnosti budou odkázáni na alternativní vysílače, případně vysílací platformy.
První větší fáze vypínání DVB-T2 a FM proběhne již za několik dní - 18. srpna. Celý proces bude dokončen 17. listopadu 2026.
ORF se rozhodla vypnout některé menší vysílače a dokrývače "televizních" DVB-T2 multiplexů a některé analogové rozhlasové vysílače v pásmu VKV/FM. Všechny vypínané vysílače a dokrývače byly spuštěny v době analogové éry televizního vysílání s cílem zajistit kvalitní signál televizních programů domácnostem v místech, kde buď signál nebyl k dispozici nebo byl značně nekvalitní s mnoha odrazy. Televizní vysílače byly provozovány i po přechodu Rakouska na digitální pozemní vysílání. Nikdo donedávna neřešil, že v digitální éře již deformovaný obraz s odrazy není.
ORF si uvědomuje, že televizní programy sledují tamní domácnosti nejenom z pozemních vysílačů ale i z jiných platforem. ORF poskytuje všechny své služby ze satelitu Astra na pozici 19,2°E, který pokrývá nejenom celé území Rakouska ale značnou část Evropy, části severní Afriky a Středního východu. S ohledem na tuto skutečnost musí vybrané programy na satelitu kódovat a umožnit jejich dekódování jen domácnostem v Rakousku.
Vedle DVB-T2 a satelitu mohou programy ORF sledovat diváci i prostřednictvím aplikace ORF, přes internetové televizní služby typu IPTV či OTT. V tomto případě je ale nutné stabilní internetové připojení.
Ačkoliv žádný z vypínaných vysílačů DVB-T2 či VKV/FM rakouské ORF pravděpodobně nepřijímá žádný čtenář v České republice a na Slovensku, samotná myšlenka ORF provést radikální řez v distribuční síti může být pro veřejnoprávní média ideou, kterou se mohou zabývat v době rostoucích cen energií a tedy i nákladů za provoz pozemních vysílačů.
▲ Tabulka č. 1 - Vypínané DVB-T2 a FM vysílače ORF
s využitím informací Digital Fernsehen + Kronen Zeitung
redakce
První větší fáze vypínání DVB-T2 a FM proběhne již za několik dní - 18. srpna. Celý proces bude dokončen 17. listopadu 2026.
ORF se rozhodla vypnout některé menší vysílače a dokrývače "televizních" DVB-T2 multiplexů a některé analogové rozhlasové vysílače v pásmu VKV/FM. Všechny vypínané vysílače a dokrývače byly spuštěny v době analogové éry televizního vysílání s cílem zajistit kvalitní signál televizních programů domácnostem v místech, kde buď signál nebyl k dispozici nebo byl značně nekvalitní s mnoha odrazy. Televizní vysílače byly provozovány i po přechodu Rakouska na digitální pozemní vysílání. Nikdo donedávna neřešil, že v digitální éře již deformovaný obraz s odrazy není.
ORF musí šetřit, vypíná zbytečné vysílačeNyní, kdy ORF začíná počítat každé euro a každý cent, je situace diametrálně odlišná. Vysílače a dokrývače s výkony v jednotkách či desítkách Wattů se proto rozhodla ještě letos vypnout. První etapa proběhla dokonce již 27.5.2026, kdy vypnula tři menší vysílače s DVB-T2 multiplexem. Výkony těchto vysílačů byly 20, 30 a 50 Wattů. Vypnutí proběhlo bez nějaké větší medializace. Rakouské domácnosti si jednoduše přesměrovali svoji přijímací anténu na nejbližší jiný dostupný vysílač a případně i přeladili svůj set top box či televizor, eventuálně sledují programovou nabídku ORF z jiné distribuční platformy. Podobný postup očekává ORF i v domácnostech, kterých se vypnutí vysílačů bude bezprostředně týkat.
ORF si uvědomuje, že televizní programy sledují tamní domácnosti nejenom z pozemních vysílačů ale i z jiných platforem. ORF poskytuje všechny své služby ze satelitu Astra na pozici 19,2°E, který pokrývá nejenom celé území Rakouska ale značnou část Evropy, části severní Afriky a Středního východu. S ohledem na tuto skutečnost musí vybrané programy na satelitu kódovat a umožnit jejich dekódování jen domácnostem v Rakousku.
Vedle DVB-T2 a satelitu mohou programy ORF sledovat diváci i prostřednictvím aplikace ORF, přes internetové televizní služby typu IPTV či OTT. V tomto případě je ale nutné stabilní internetové připojení.
Úspory ORF v provozu, ne v programuKrok ORF ukazuje, že když má veřejnoprávní médium hledat úspory, nemusí se nutně jednat o programové škrty, které se plošně dotknou všech televizních diváků. Optimalizace distribuční sítě ORF je proto skvělou myšlenkou, která se bude týkat minimálního počtu diváků veřejnoprávního média.
Ačkoliv žádný z vypínaných vysílačů DVB-T2 či VKV/FM rakouské ORF pravděpodobně nepřijímá žádný čtenář v České republice a na Slovensku, samotná myšlenka ORF provést radikální řez v distribuční síti může být pro veřejnoprávní média ideou, kterou se mohou zabývat v době rostoucích cen energií a tedy i nákladů za provoz pozemních vysílačů.
Seznam vypínaných vysílačůPrvní etapa vypínání zbytečných vysílačů proběhla již v květnu. Ta nejbližší další proběhne již 18.6.2026 a hotovo bude 17.11.2026. Tedy ještě před koncem letošního roku. Jaké vysílače ORF vypíná? Na tuto otázku najde čtenář odpověď v níže uvedené tabulce.
|Datum
|Vysílač
|Spolková země
|Typ
|Kanál / frekvence
|Vysílací výkon
|27.5.2026 (již odpojeno)
|Hirschbach
|OÖ
|T2
|36
|30 Watt
|.
|Oberkappel
|OÖ
|T2
|43
|50 Watt
|.
|Waldhausen/OÖ
|OÖ
|T2
|36
|20 Watt
|18.08.2026
|Arriach
|K
|T2
|28
|80 Watt
|.
|Guttaring-Mariahilf
|K
|T2
|28
|100 Watt
|.
|Hüttenberg
|K
|FM
|91,1 / 95,5 / 88,7
|8 Watt
|.
|Liebenfels
|K
|T2
|28
|20 Watt
|.
|Maria Wörth-Pritschitz
|K
|T2
|41
|100 Watt
|.
|St. Lorenzen
|K
|T2
|41
|50 Watt
|.
|Strassburg-Pirkerhöhe
|K
|T2
|41
|50 Watt
|.
|Techendorf
|K
|T2
|38
|40 Watt
|.
|Ebensee
|OÖ
|T2
|32
|30 Watt
|.
|Grossraming
|OÖ
|T2
|43
|80 Watt
|.
|Maria Neustift
|OÖ
|T2
|36
|15 Watt
|.
|Ranna
|OÖ
|T2
|36
|140 Watt
|.
|Schönau/Mühlkreis
|OÖ
|T2
|36
|60 Watt
|.
|Unterweissenbach
|OÖ
|T2
|43
|30 Watt
|.
|Vorderweissenbach
|OÖ
|T2
|36
|20 Watt
|22.09.2026
|Breitenau-Braunhuberkogel
|St
|T2
|26
|90 Watt
|.
|Donnersbachwald
|St
|FM
|93,6 / 100,8 / 89,6
|3 Watt
|.
|Fleiss-Nord
|St
|FM
|87,6 / 97,0 / 102,7
|50 Watt
|.
|Grossreifling
|St
|T2
|41
|25 Watt
|.
|Grosssölk
|St
|FM
|91,6 / 95,5 / 98,6
|10 Watt
|.
|Kloech
|St
|T2
|26
|60 Watt
|.
|Ligist
|St
|T2
|26
|70 Watt
|.
|Lobming
|St
|T2
|34
|50 Watt
|.
|Mürzsteg
|St
|T2
|43
|100 Watt
|.
|Rettenegg
|St
|T2
|43
|90 Watt
|.
|Soboth
|St
|T2
|22
|30 Watt
|.
|St. Kathrein/Laming–Maxl
|St
|FM
|88,8 / 96,0 / 100,2
|10 Watt
|.
|St. Kathrein/Hirscheggkogel
|St
|T2
|41
|25 Watt
|.
|St. Lambrecht
|St
|T2
|41
|100 Watt
|.
|Uebelbach
|St
|T2
|26
|20 Watt
|.
|Wildalpe
|St
|T2
|26
|100 Watt
|.
|Winklern bei Oberwölz
|St
|T2
|41
|80 Watt
|20.10.2026
|Aggsbach
|NÖ
|T2
|31
|40 Watt
|.
|Drosendorf
|NÖ
|T2
|43
|15 Watt
|.
|Gresten
|NÖ
|T2
|29
|80 Watt
|.
|Kleinzell
|NÖ
|T2
|31
|30 Watt
|.
|Litschau
|NÖ
|T2
|31
|30 Watt
|.
|Michelbach
|NÖ
|T2
|31
|60 Watt
|.
|Opponitz
|NÖ
|T2
|43
|80 Watt
|.
|Paudorf
|NÖ
|T2
|31
|30 Watt
|.
|Rohr im Gebirge
|NÖ
|T2
|24
|20 Watt
|.
|Rossatz
|NÖ
|T2
|31
|100 Watt
|.
|Trattenbach
|NÖ
|FM
|92,8 / 94,8 / 97,2
|8 Watt
|.
|Weikertschlag
|NÖ
|T2
|43
|40 Watt
|.
|Yspertal
|NÖ
|T2
|31
|40 Watt
|17.11.2026
|Dienten
|S
|T2
|36
|40 Watt
|.
|Ellmautal
|S
|FM
|87,9 / 90,6 / 99,4
|15 Watt
|.
|Krimml-Falkenstein
|S
|T2
|36
|70 Watt
|.
|Obertauern-Tauernpass
|S
|T2
|38
|25 Watt
|.
|Brandenberg
|T
|T2
|24
|60 Watt
|.
|Gerlos
|T
|T2
|44
|90 Watt
|.
|Hopfgarten&Def.-Lerchwald
|T
|T2
|24
|140 Watt
|.
|Jungholz
|T
|T2
|24
|25 Watt
|.
|Pioesmes
|T
|T2
|44
|100 Watt
|.
|Sölden-Berghof
|T
|FM
|91,2 / 94,8 / 89,4
|3 Watt
|.
|Tannheim
|T
|T2
|34
|80 Watt
|.
|Imst 2
|T
|T2
|44
|110 Watt
|.
|Klösterle
|V
|T2
|23
|45 Watt
|.
|Warth
|V
|FM
|91,1 / 95 / 88,2
|12 Watt
s využitím informací Digital Fernsehen + Kronen Zeitung
redakce