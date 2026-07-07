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Skylink přesunul Docubox na nový transpondér

DNES! | redakce | tisk | názory

Dokumentární program Docubox, filmové a distribuční společnosti SPI International/FilmBox, dokončil na satelitní platformě Skylink stěhování na nové vysílací parametry. Od úterý 7. července je program dostupný už jen z nových parametrů.

Docubox začal na novém kmitočtu 12,129 GHz na satelitu Astra 3C vysílat 10. června 2026. Tedy zhruba před měsícem. Od té doby byl program k dispozici na staré a nové frekvenci s cílem usnadnit přeladění set top boxů a televizorů bez funkce FastScan na nový vysílací kmitočet.

Statická obrazovka na původní frekvenci Docubox
▲ Statická obrazovka na původní frekvenci Docubox

Souběžná distribuce dnes skončila a na staré frekvenci 11,934 GHz je nyní statická obrazovka v češtině, slovenštině a nizozemštině o změně vysílacích parametrů. Pokud divák místo klasického vysílání Docubox vidí uvedenou informaci operátora, je to varování, že si nepřeladil přijímací zařízení.

Program Docubox je poskytován v MPEG-4 v SD rozlišení v původním (anglickém) znění.

nové technické parametry - Docubox:

• Astra 3C (23,5°E), freq. 12,129 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

původní technické parametry - Docubox (vysílání zde bylo ukončeno!):

• Astra 3C (23,5°E), freq. 11,934 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

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