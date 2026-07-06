Hitlerovy tajné mise na Prima ZOOM

Hitlerovy tajné mise na Prima ZOOMDNES! | redakce | tisk | názory
Šest utajovaných, politicky citlivých a extrémně komplikovaných operací. Všechny nesou vysoké riziko a dosahují zcela odlišných výsledků. Všechny byly osobně navrženy a zadány samotným Adolfem Hitlerem a realizovány jeho nejlepšími veliteli.
Po důkladném průzkumu německých, anglických, italských a vatikánských archivů nyní můžeme vyprávět fascinující příběhy o těchto operacích, kterými chtěl Hitler řídit osud Evropy a formovat výsledek druhé světové války. Objevujte tajemství historie s Prima ZOOM od čtvrtka 9.7.2026 ve 20:00 hodin v rámci doku série itlerovy tajné mise (Operace Himmler). Reprízy vysílá Prima ZOOM vždy v neděli ve 12:25 hodin.
Dokumentární série Hitlerovy tajné mise z roku 2023 se zaměřuje na tajné operace nacistického Německa během druhé světové války. Seriál ukazuje méně známé akce, které měly významný vliv na průběh války a které byly často dlouhou dobu utajovány. Tvůrci se soustředí především na mise organizované elitními jednotkami SS, německou rozvědkou a speciálními komandami, přičemž mnohé z nich měly být schváleny samotným Adolfem Hitlerem. Dokument kombinuje archivní záběry, hrané rekonstrukce, počítačové animace a komentáře historiků, díky čemuž působí napínavě a zároveň srozumitelně i pro běžného diváka.
Jedním z hlavních témat série je Operace Himmler, tedy fingovaný útok na německou vysílačku v Gliwicích v roce 1939. Nacisté tuto provokaci využili jako záminku k napadení Polska a zahájení druhé světové války. Dokument vysvětluje, jak byla celá akce připravena a jak významnou roli hrála nacistická propaganda při přesvědčování veřejnosti. Další epizody se věnují například Operaci Bernhard, což byl plán na masivní padělání britských liber s cílem oslabit ekonomiku Velké Británie. Série popisuje, jak nacisté využívali vězně z koncentračních táborů k výrobě falešných bankovek a jak blízko byli tomu, aby britský finanční systém vážně poškodili.
Velkou pozornost dokument věnuje také Operaci Eiche, slavné akci, při níž německé komando vedené Ottou Skorzenym osvobodilo italského diktátora Benita Mussoliniho z horského vězení. Tato mise byla nacisty prezentována jako obrovský propagandistický úspěch a dokument ukazuje, jak důležitá byla pro Hitlerovu snahu udržet spojenectví s Itálií. Další epizoda se zabývá Operací Greif během ardenské ofenzivy, kdy němečtí vojáci převlečení za americké uniformy pronikali za nepřátelské linie, šířili zmatek a sabotovali spojenecké operace.
Celý seriál je natočen velmi dynamickým stylem a připomíná spíše historický thriller než klasický školní dokument. Tvůrci kladou důraz na napětí, dramatickou hudbu a detailní rekonstrukce jednotlivých misí. Zároveň ale přinášejí množství historických informací a ukazují, jak důležitou roli hrály tajné operace, propaganda a psychologická válka v nacistické strategii. Hitlerovy tajné mise tak představují zajímavý pohled na méně známé události druhé světové války a ukazují, že válka nebyla vedena jen na bojištích, ale také prostřednictvím špionáže, sabotáží a tajných plánů.
zdroj: FTV Prima