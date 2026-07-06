Léto a podzim na JOJ play: AYTO, Sexta či PML

Léto a podzim na JOJ play: AYTO, Sexta či PMLDNES! | redakce | tisk | názory
Streamovací platforma JOJ play vstupuje do léta a podzimu s nabídkou, která přinese exkluzivní reality formáty, lokální seriálové příběhy a sport. Diváci na platformě najsou seznamku, dovolenkový seriál či novou sérii seriálu.
JOJ play poskytne slovenskou verzi seznamovací show "AYTO - Are You The One?" Reality show spojuje emoce, vztahovou dynamiku, strategii a atraktivní prostředí Thajska.
Seriálovou nabídku během léta doplní exkluzivní desetidílný dovolenkový seriál natočený v autentickém prostředí Tuniska s názvem "Vôňa mora" (Vůně moře).
Klíčovým prvkem podzimní nabídky bude kompletní pokrytí slovenského hokeje. Divákům nabídne celou slovenskou hokejovou Extraligu a kompletní Slovenskou hokejovou ligu.
Na podzim JOJ play posilní nabídku nový titul Sexta s autentickým pohledem na svět mladých lidí, jejich rodičů a učitelů.
Etablovaný seriál "Nemocnica" bude od podzimu dostupný výhradně na JOJ play.
Jedním z nejočekávanějších podzimních projektů bude "PML Reality Show", nový formát propojující svět bojových sportů, reality prvky a silnou česko-slovenskou komunitu. Projekt vychází z rostoucí popularity organizace PML, která od roku 2022 zrealizovala 20 akcí, vybudovala komunitu více než 90 tisíc fanoušků na sociálních sítích a dosahuje vysokou návštěvnost svých turnajů.
Formát je postaven na národním souboji Česko vs. Slovensko. V osmi epizodách o délce 45 až 50 minut budou diváci sledovat dva týmy, které spolu žijí, trénují, soutěží a čelí tlaku mimo komfortní zónu. Každý tým tvoří profesionální thaiboxeři a influenceři, což vytváří přirozený prostor pro sportovní výkon, osobní příběhy, týmovou dynamiku i konflikty.