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Léto a podzim na JOJ play: AYTO, Sexta či PML

DNES! | redakce | tisk | názory

Streamovací platforma JOJ play vstupuje do léta a podzimu s nabídkou, která přinese exkluzivní reality formáty, lokální seriálové příběhy a sport. Diváci na platformě najsou seznamku, dovolenkový seriál či novou sérii seriálu.

JOJ play poskytne slovenskou verzi seznamovací show "AYTO - Are You The One?" Reality show spojuje emoce, vztahovou dynamiku, strategii a atraktivní prostředí Thajska.

JOJ play. Ilustrační foto (foto: JOJ Group)
▲ JOJ play. Ilustrační foto (foto: JOJ Group)

Seriálovou nabídku během léta doplní exkluzivní desetidílný dovolenkový seriál natočený v autentickém prostředí Tuniska s názvem "Vôňa mora" (Vůně moře).

Klíčovým prvkem podzimní nabídky bude kompletní pokrytí slovenského hokeje. Divákům nabídne celou slovenskou hokejovou Extraligu a kompletní Slovenskou hokejovou ligu.

Na podzim JOJ play posilní nabídku nový titul Sexta s autentickým pohledem na svět mladých lidí, jejich rodičů a učitelů.

Etablovaný seriál "Nemocnica" bude od podzimu dostupný výhradně na JOJ play.

Jedním z nejočekávanějších podzimních projektů bude "PML Reality Show", nový formát propojující svět bojových sportů, reality prvky a silnou česko-slovenskou komunitu. Projekt vychází z rostoucí popularity organizace PML, která od roku 2022 zrealizovala 20 akcí, vybudovala komunitu více než 90 tisíc fanoušků na sociálních sítích a dosahuje vysokou návštěvnost svých turnajů.

Formát je postaven na národním souboji Česko vs. Slovensko. V osmi epizodách o délce 45 až 50 minut budou diváci sledovat dva týmy, které spolu žijí, trénují, soutěží a čelí tlaku mimo komfortní zónu. Každý tým tvoří profesionální thaiboxeři a influenceři, což vytváří přirozený prostor pro sportovní výkon, osobní příběhy, týmovou dynamiku i konflikty.

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21:15 Doktor Martin (3/16)
22:10 Svět pod hlavou (2/10)
kanál CT2 20:00 Manželé z roku II
21:40 Jan Hus
00:05 Vězeň (1/6)
kanál NOVA 20:20 Specialisté (155)
21:25 Specialisté (156)
22:35 FBI VI (7)
kanál PRIMA 20:15 Polda V (9)
21:30 Dobrodružství kriminalistiky (3)
22:35 Are You The One? Česko
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22:15 Hrabě Monte Christo (4)
00:10 Maigret (12)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
20:50 Vím, že nic nevím
21:45 Babicovy hospody
kanál JEDNOTKA 20:30 Späť v hre
22:00 Bezpečné Slovensko
22:15 Alice Neversová
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21:00 Planéta Zem III.
21:50 Chuť čerešní
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Sestričky II. (5)
21:50 Druhá šanca III. (5)
23:10 Druhá šanca III. (6)
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23:25 Skutečné příběhy

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