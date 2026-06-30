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Music Box expanduje do Francie

DNES! | redakce | tisk | názory

Music Box Group uvedla ve Francii své portfolio hudebních televizních kanálů u operátora Free, který je součástí skupiny iliad.

Zákazníci Free mohou nyní sledovat Music Box Classic jako součást základní televizní nabídky, zatímco šest dalších kanálů - Music Box Hits, Music Box Dance, Music Box Sexy, Music Box 80s, Music Box 90s a Music Box 00s - je dostupných v samostatném balíčku Music Box. Nabídka spojuje sedm editorsky sestavených hudebních kanálů pokrývajících aktuální hity, taneční hudbu, nadčasovou popovou a rockovou klasiku a největší skladby 80., 90. a nultých let.

Kanály Music Box se již vysílají v 18 zemích (foto: Music Box)
▲ Kanály Music Box se již vysílají v 18 zemích (foto: Music Box)

Hudební televize pro éru streamingu
Music Box přichází do Francie s jednoduchou myšlenkou: hudební televize stále funguje, pokud je programována s vkusem, energií a skutečným porozuměním tomu, jak dnes lidé sledují televizi a poslouchají hudbu.

Zatímco objevování hudby stále častěji řídí algoritmy, Music Box staví do středu svého programu lidský výběr. Každý kanál vytvářejí hudební editoři, kteří vybírají a skládají videoklipy podle žánrů, nálad, publika a především podle pocitu.

Playlisty jsou navrženy tak, aby vytvářely plynulý, nenarušený zážitek ze sledování, při němž se divák může jen pohodlně usadit. Proto jsou hudební videoklipy kombinovány s krátkými hudebními a zábavními formáty, včetně tematických mixů, hitparád, příběhů umělců, hudebních zajímavostí, úryvků z rozhovorů a dalších formátů. To kanálům dodává rytmus, osobitost a kontext.

Jsme hrdí, že můžeme přivést Music Box do Francie - země s hlubokými hudebními tradicemi a silnou historií hudebních médií,“ uvedl Serhij Kobel, výkonný ředitel Music Box Group, jednatel Music Box Television s.r.o. „Naším cílem je nabídnout francouzským divákům svěží a moderní přístup k hudební televizi, přizpůsobený éře streamingu, ale stále postavený na prostém potěšení zapnout televizi a užívat si skvělou hudbu. Music Box není jen další playlist. Je to kurátorsky sestavený televizní zážitek vytvořený lidmi, kteří rozumějí hudbě a vědí, jak ji nechat plynout.“

Rostoucí globální dosah
Music Box, původně spuštěný ve Spojeném království v roce 1984, patří k nejdéle etablovaným značkám hudební televize v Evropě. Dnes Music Box Group působí z Varšavy a Prahy a rozvíjí portfolio lineárních hudebních kanálů pro mezinárodní publikum.

Francie se stala 18. zemí, ve které jsou kanály Music Box Group dostupné, vedle trhů jako Německo, Polsko, Česká republika, Slovensko, Tanzanie a Keňa. V Evropě a Africe mají nyní kanály Music Box dosah více než 22 milionů televizních diváků prostřednictvím distribuce Pay-TV, OTT a FAST.

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