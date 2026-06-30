EWTN v SD končí, přelaďte na HD

EWTN v SD končí, přelaďte na HDDNES! | redakce | tisk | názory
Německá katolická televize EWTN se chystá ukončit dosavadní distribuci v klasickém SD rozlišení na satelitu Astra na pozici 19,2°E. Ze stejné pozice poskytuje provozovatel tentýž program v lepší technické kvalitě - v HD rozlišení.
Na SD distribuci EWTN již běží textové oznámení, které diváky upozorňuje, že v září 2026 bude distribuce v MPEG-2/SD ukončena. Náhradou je distribuce v MPEG-4/HD, která je již k dispozici na jiné vysílací frekvenci. Diváci musí proto přeladit své přijímače na nové parametry. Učinit tak mohou klidně hned, neboť HD verze EWTN je v provozu od ledna 2025. Tedy již přesně 1,5 roku.
Katolická televize EWTN byla založena v roce 1981 a rychle se rozrostla z malého soukromé stanice v celosvětovou síť sdílející evangelium ve více než 160 zemích. V roce 1987 expandovala za hranice USA a od roku 1996 vysílá také v Evropě. Tedy již 30 let.
technické parametry - EWTN HD:
• Astra 1N (19,2°E), freq. 12,663 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA
technické parametry - EWTN SD (vysílání bude v září 2026 ukončeno!):
• Astra 1N (19,2°E), freq. 12,460 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, FTA