Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Úterý, 30. června 2026, svátek má Šárka

EWTN v SD končí, přelaďte na HD

DNES! | redakce | tisk | názory

Německá katolická televize EWTN se chystá ukončit dosavadní distribuci v klasickém SD rozlišení na satelitu Astra na pozici 19,2°E. Ze stejné pozice poskytuje provozovatel tentýž program v lepší technické kvalitě - v HD rozlišení.

Na SD distribuci EWTN již běží textové oznámení, které diváky upozorňuje, že v září 2026 bude distribuce v MPEG-2/SD ukončena. Náhradou je distribuce v MPEG-4/HD, která je již k dispozici na jiné vysílací frekvenci. Diváci musí proto přeladit své přijímače na nové parametry. Učinit tak mohou klidně hned, neboť HD verze EWTN je v provozu od ledna 2025. Tedy již přesně 1,5 roku.

EWTN v SD - záběr z příjmu. Informace o ukončení SD distribuce
▲ EWTN v SD - záběr z příjmu. Informace o ukončení SD distribuce

Katolická televize EWTN byla založena v roce 1981 a rychle se rozrostla z malého soukromé stanice v celosvětovou síť sdílející evangelium ve více než 160 zemích. V roce 1987 expandovala za hranice USA a od roku 1996 vysílá také v Evropě. Tedy již 30 let.

technické parametry - EWTN HD:

Astra 1N (19,2°E), freq. 12,663 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA

technické parametry - EWTN SD (vysílání bude v září 2026 ukončeno!):

• Astra 1N (19,2°E), freq. 12,460 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, FTA

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Rána pro operátory: Třetina čtenářů sdílí účet ke streamovací službě
Rána pro operátory: Třetina čtenářů sdílí účet ke streamovací službě
MS ve fotbale 2026 bude na ČT a TV Nova
MS ve fotbale 2026 bude na ČT a TV Nova
Hudební televize Vantage již u nás. V nabídce Lepší.TV
Hudební televize Vantage již u nás. V nabídce Lepší.TV
V Česku prodáno 1,617 milionu DAB přijímačů, rozšiřuje se pokrytí
V Česku prodáno 1,617 milionu DAB přijímačů, rozšiřuje se pokrytí
Lepší.TV přidává chytré funkce, nové stanice a posiluje stabilitu služby
Lepší.TV přidává chytré funkce, nové stanice a posiluje stabilitu služby
FILMBOX+ ONE odstartuje fotbalovou sezónu s komedií Vyšehrad: Fylm
FILMBOX+ ONE odstartuje fotbalovou sezónu s komedií Vyšehrad: Fylm
Reality show Farma Česko brzy na TV Nova i Oneplay
Reality show Farma Česko brzy na TV Nova i Oneplay
M6 4K testuje v paketu Fransat
M6 4K testuje v paketu Fransat
RTI cz a TELEKO s novým DAB vysílačem Boskovice
RTI cz a TELEKO s novým DAB vysílačem Boskovice
MS ve fotbale 2026 nabídne M6 4K na Fransatu
MS ve fotbale 2026 nabídne M6 4K na Fransatu
Kazašská zpravodajská televize 24KZ TV vysílá do Evropy
Kazašská zpravodajská televize 24KZ TV vysílá do Evropy
TV Doma přináší nový turecký hit - romantické drama Zakázané ovoce
TV Doma přináší nový turecký hit - romantické drama Zakázané ovoce

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová IX
21:05 Četnické humoresky (25/39)
22:35 Televarieté na přeskáčku
kanál CT2 20:00 Robin Hood (5/10)
20:55 Robin Hood (6/10)
22:00 Největší showman
kanál NOVA 20:20 Policie Modrava II (5)
21:35 Farma Česko II (5)
22:45 FBI VI (4)
kanál PRIMA 20:15 Účastníci zájezdu
22:50 7 pádů Honzy Dědka
00:00 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Případ pro zvláštní skupinu (2)
21:30 Labyrint 3 (3)
22:45 Maigret (8)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
20:55 Sejdeme se na Cibulce
21:55 Talkshow Tomáše Magnuska
kanál JEDNOTKA 20:30 Astrid a Raphaëlle II
21:20 Astrid a Raphaëlle II
22:15 Diplomatka (5/6)
kanál DVOJKA 20:10 Vodcovia ríše a oživené archívy (1/4)
21:00 Vodcovia ríše a oživené archívy (2/4)
21:55 Mafie a banky (1/3)
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Kukučka (6)
21:30 Rodinné prípady
22:15 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Dvě tváře světa
21:20 Dvě tváře světa
22:10 U nás doma (2)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook