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Prima sport odvysílá i odvetu Sparty v boji o Ligu mistrů

DNES! | redakce | tisk | názory

Nadějná cesta fotbalové Sparty za účastí v Lize mistrů UEFA bude mít pokračování na obrazovkách nového sportovního kanálu Prima sport. Ten divákům nabídne i odvetné utkání třetího předkola Ligy mistrů mezi Olympique Lyon a AC Spartou Praha.

Po vítězném prvním utkání čeká Spartu rozhodující odvetný zápas v boji o postup do play off Ligy mistrů. Fanoušci jej budou moci sledovat živě v úterý 11. srpna od 21 hodin na kanálu Prima sport. Přenos opět doplní speciální předzápasové studio, odborné analýzy i bezprostřední ohlasy po skončení utkání. Skupina Prima tak fanouškům nabídne komplexní vysílání a pokračuje ve své strategii přinášet nejvýznamnější sportovní události.

Jsme rádi, že se nám podařilo získat vysílací práva také k odvetnému utkání. Diváci tak budou moci na Prima sport sledovat celý souboj Sparty o postup do play off Ligy mistrů. I tentokrát navážeme na vysoký standard, který jsme v našich sportovních přenosech nastavili. Fanouškům opět nabídneme speciální studio, špičkové experty, podrobné analýzy i prvotřídní komentář,“ říká Martin Švehlák, ředitel divize zpravodajství, publicistiky a sportu.

Na první zápas jsme dostali pozitivní zpětnou vazbu a jsme rádi, že si spolupráci vyzkoušíme i při venkovním zápase. Věříme, že tým dokáže na Letné odvedenou práci v Lyonu potvrdit a uděláme poslední krok k play off,“ říká Tomáš Křivda, generální ředitel AC Sparta Praha.

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